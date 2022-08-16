Lý Nhã Kỳ tiết lộ lý do 'hết duyên' với chàng Việt kiều 24 tuổi

Hậu trường 16/08/2022 13:30

Sau chương trình hẹn hò, Lý Nhã Kỳ và Thái Khoa như hai "người dưng ngược lối". Từ đó, dư luận cho rằng nữ diễn viên cố tình tham gia chương trình để "đánh bóng" tên tuổi chứ không phải tìm "nửa kia" của mình.

Trên trang cá nhân mới đây, Lý Nhã Kỳ bất ngờ chia sẻ rằng cô đã không ngủ được nhiều đêm từ sau khi chương trình "Người ấy là ai" lên sóng. Nữ diễn viên ngồi đọc bình luận của khán giả và khóc vì sự quan tâm của mọi người dành cho mình.

Nữ diễn viên bộc bạch: "Dù chương trình đã quay hơn một tháng nhưng cảm xúc của ngày hôm ấy vẫn vẹn nguyên. Bản thân Kỳ vẫn không đủ can đảm để xem lại chính mình lúc phát sóng (chỉ biết âm thầm đọc comment của khán giả thôi). Kỳ hạnh phúc khi được sống đúng với một Thanh Nhàn lúc ấy, một cô gái yếu đuối, mong manh ngại ngùng và luôn muốn được vỗ về, yêu thương"

Lý Nhã Kỳ tiết lộ lý do 'hết duyên' với chàng Việt kiều 24 tuổi - Ảnh 1
Trải qua các vòng tìm hiểu, Lý Nhã Kỳ quyết định lựa chọn Thái Khoa, chàng trai gốc Việt sinh sống tại Đức - Ảnh: FBNV

Sau chương trình, Lý Nhã Kỳ thừa nhận, cô và chàng trai Thái Khoa chỉ dừng lại ở mức bạn bè, chưa thể tiến xa khiến nhiều khán giả có hơi thất vọng. Nữ diễn viên chia sẻ: "Sau khi quay hình, Kỳ và Khoa cũng có những buổi gặp gỡ ngoài đời. Kỳ cảm nhận Khoa rất ấm áp, chân thành. Khoa còn rất trẻ, sự trẻ trung đầy nhiệt huyết và năng lượng của một chàng trai bước sang tuổi 24 đang chuẩn bị mọi hành trang để bắt đầu xây dựng tương lai, sự nghiệp".

"Đối với Lý Nhã Kỳ, gặp được Thái Khoa là duyên nên dù là tình bạn hay tình yêu thì cũng cần những cuộc gắn kết. Nói về lý do tình cảm chưa thể phát triển thêm, nữ diễn diễn cho biết hiện tại chàng Việt kiều đã trở lại Đức để phát triển sự nghiệp, trong khi cô vẫn ở Việt Nam. "Sẽ thật đẹp nếu như chúng ta có những tình bạn ở nơi xa và thỉnh thoảng chia sẻ với nhau mấy chuyện buồn vui nè. Mọi chuyện còn lại để vũ trụ sắp đặt nhé", cô tâm sự.

Lý Nhã Kỳ tiết lộ lý do 'hết duyên' với chàng Việt kiều 24 tuổi - Ảnh 2
Lý Nhã Kỳ và chàng trai Thái Khoa chỉ dừng lại ở mức bạn bè - Ảnh: FBNV

 

Trước đó, Lý Nhã Kỳ trở thành nữ chính trong chương trình hẹn hò Người ấy là ai. Lần đầu tham gia để tìm bạn trai, người đẹp mong muốn được gọi bằng tên thật Thanh Nhàn để một lần sống đúng với những cảm xúc trong mình. Cô nhận lời góp mặt trong chương trình do quan niệm "sẽ không người đàn ông nào có thể bước vào nếu tôi không chủ động bước ra cả”. Trải qua các vòng tìm hiểu, Lý Nhã Kỳ quyết định lựa chọn Thái Khoa - chàng trai gốc Việt sinh sống tại Đức, hiện kinh doanh và làm người mẫu. 

Bên cạnh đó, nữ diễn viên đến với chương trình không phải để đặt mục tiêu tìm kiếm một nửa còn lại. Thay vào đó, người đẹp muốn chứng minh mình có thể bỏ qua tên Lý Nhã Kỳ để trở thành một Thanh Nhàn thoải mái thể hiện cảm xúc của mình. 

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