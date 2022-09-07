Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh và chồng sắp cưới tình tứ 'tay trong tay' ở Quy Nhơn

Mới đây, Lê Âu Ngân Anh đã chính thức công khai danh tính chồng sắp cưới. Cặp đôi đã có chuyến nghỉ dưỡng tại Quy Nhơn.

Sau rất nhiều đồn đoán, vừa qua, Lê Âu Ngân Anh đã chính thức công khai danh tính chồng sắp cưới. Được biết, bạn trai gắn bó hơn 2 năm và sắp về chung nhà với Hoa hậu Đại dương 2017 là Phan Tô Ny - một MC, BTV của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Vừa qua, Lê Âu Ngân Anh đã chính thức công khai danh tính chồng sắp cưới - Ảnh: Internet Trên trang cá nhân, MC Phan Tô Ny đã đăng ảnh cặp đôi nghỉ dưỡng tại Quy Nhơn. Theo đó, nam MC viết: "Tưởng đâu sóng vỗ êm đềm, ai ngờ sóng dập te tua, như hình".

MC Phan Tô Ny đã đăng ảnh cặp đôi nghỉ dưỡng - Ảnh: Internet Trong ảnh, anh và Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh tình tứ tay trong tay chụp ảnh. Bộ ảnh được chụp bởi em chồng sắp cưới của Hoa hậu.

Nơi mà Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh nghỉ dưỡng cùng chồng sắp cưới là Quy Nhơn - quê hương Tô Ny - Ảnh: Internet Nơi mà Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh nghỉ dưỡng cùng chồng sắp cưới là Quy Nhơn - quê hương Tô Ny. Cả hai vừa có chuyến nghỉ dưỡng bốn ngày với những cơn sóng tình yêu tràn đầy. Quy nhơn là một trong những thành phố biển đẹp nhất Nam Trung Bộ với nhiều bãi tắm lý tưởng như Cát Tiến, Nhơn Hội, Hải Giang. Đến đây du khách có thể hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, biển cả bao la với những cồn cát, hải đảo ngập tràn gió lộng, xen vào những bãi biển lấp lánh cát vàng. Lê Âu Ngân Anh từng gây tranh cãi sau khi giành chiếc vương miện Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 - Ảnh: Internet Lê Âu Ngân Anh từng gây tranh cãi sau khi giành chiếc vương miện Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017. Người đẹp còn tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán vì thắng danh hiệu Á hậu 4 Hoa hậu Liên Lục địa 2018 vì thi chui. Nhưng kể từ sau cuộc thi này, Lê Âu Ngân Anh đã quyết định rời xa hào quang, tập trung cho việc học.

Đan Trường ứng xử văn minh với fan, khán giả hết lời khen ngợi Trong dịp 2/9 vừa qua, ca sĩ Đan Trương góp mặt trong một chương trình ca nhạc, mang lại cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong ngày trọng đại của đất nước.

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