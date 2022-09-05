Đan Trường ứng xử văn minh với fan, khán giả hết lời khen ngợi

Hậu trường 05/09/2022 09:45

Trong dịp 2/9 vừa qua, ca sĩ Đan Trương góp mặt trong một chương trình ca nhạc, mang lại cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong ngày trọng đại của đất nước.

Ca sĩ Đan Trường từng góp mặt trong các sự kiện chào mừng năm mới, các chương trình kỷ niệm của thành phố… Với kinh nghiệm hàng chục năm đi hát, ca sĩ Đan Trường không những được khán giả yêu quý mà còn được nhiều bầu show, ban tổ chức các chương trình đại nhạc hội tin tưởng mời tham gia. Và trong dịp 2/9 vừa qua, nam ca sĩ tiếp tục góp mặt trong một chương trình ca nhạc, mang lại cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong ngày trọng đại của đất nước. 

Đan Trường ứng xử văn minh với fan, khán giả hết lời khen ngợi - Ảnh 1
Ca sĩ Đan Trường trong chương trình ca nhạc kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 -  Ảnh: Internet

Được biết, đêm nhạc mà Đan Trường tham gia biểu diễn diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, là chương trình nghệ thuật kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, do Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM chỉ đạo, Trung tâm ca nhạc nhẹ thành phố thực hiện. Với tính chất đặc biệt của sự kiện này, nam ca sĩ quyết định lựa chọn một ca khúc phù hợp, lan tỏa tình yêu quê hương đất nước và nguồn năng lượng tích cực đến với mọi người. 

Đan Trường ứng xử văn minh với fan, khán giả hết lời khen ngợi - Ảnh 2
Với tính chất đặc biệt của sự kiện này, nam ca sĩ quyết định lựa chọn một ca khúc phù hợp, lan tỏa tình yêu quê hương đất nước và nguồn năng lượng tích cực đến với mọi người - Ảnh: Internet

Chia sẻ về cảm xúc khi tham gia chương trình, Đan Trường cho biết là một nghệ sĩ Việt, không có gì tự hào hơn khi được biểu diễn tại sự kiện đầy ý nghĩa vào đúng ngày trọng đại của đất nước. Đó là lý do dù tất bật với các dự án, anh vẫn “gạt sang một bên" để góp mặt trong đêm nhạc đặc biệt này. "Có tham gia chương trình, tôi càng ý thức hơn trách nhiệm của một công dân nói chung, một người nghệ sĩ Việt nói riêng trong công cuộc xây dựng đất nước", anh chia sẻ. 

Xuất hiện trên sân khấu, Đan Trường gây ấn tượng khi chọn bộ vest trắng trẻ trung, kết hợp cùng vũ đoàn Lido trong ca khúc Gọi tên Việt Nam. Anh chia sẻ: “Đối với Trường, những sự kiện âm nhạc như thế này là cơ hội để các ca sĩ chứng tỏ năng lực của mình. Trong suốt quá trình làm nghệ thuật, Trường luôn ý thức việc giữ gìn, trau dồi giọng hát để có thể hoàn thiện hơn, không khiến khán giả thất vọng". 

Đan Trường ứng xử văn minh với fan, khán giả hết lời khen ngợi - Ảnh 3
Xuất hiện trên sân khấu, Đan Trường gây ấn tượng khi chọn bộ vest trắng trẻ trung - Ảnh: Internet

Ngoài ca khúc sôi động, thể hiện niềm tự hào dân tộc, Đan Trường còn mang đến những sáng tác vốn đã gắn liền với tên tuổi của mình. Cụ thể, nam ca sĩ trình diễn liên khúc Đi về nơi xa - Mãi mãi một tình yêu - Tình khúc vàng đầy cảm xúc, khơi lại kỷ niệm của khán giả về một thời vàng son. 

Chưa dừng lại ở đó, Đan Trường còn cho thấy sự nhiệt tình, hết mình của mình khi sẵn sàng di chuyển xuống phía dưới giao lưu cùng mọi người. Đáp lại tình cảm này, hầu hết khán giả có mặt tại sự kiện đều đứng dậy vẫy tay, đồng thời hát theo anh tạo nên một không gian âm nhạc thực thụ. 

Đan Trường ứng xử văn minh với fan, khán giả hết lời khen ngợi - Ảnh 4
Đan Trường còn cho thấy sự nhiệt tình, hết mình của mình khi sẵn sàng di chuyển xuống phía dưới giao lưu cùng mọi người - Ảnh: Internet

Theo dõi phần trình diễn, nhiều người không khỏi xúc động khi được nghe lại những ca khúc hit đình đám một thời. Nhưng bên cạnh đó, khán giả còn bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách cư xử đầy ân cần của Đan Trường dành cho fan. Anh dường như không còn khoảng cách với người hâm mộ khi bắt tay, chụp ảnh cùng mọi người. Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng không quên nhắc nhở khán giả giữ trật tự để đảm bảo cho việc chương trình ghi hình. Cử chỉ của anh nhanh chóng nhận được lời khen "có cánh" từ phía khán giả.

Đan Trường ứng xử văn minh với fan, khán giả hết lời khen ngợi - Ảnh 5

Chia sẻ về điều này, Đan Trường cho biết việc xuống sân khấu giao lưu cùng fan là hành động tự nhiên, xuất phát từ tình cảm của anh dành cho mọi người. Nam ca sĩ cho biết trong suốt nhiều năm đi hát, anh nhận ra tình cảm của khán giả là điều đáng trân trọng nhất. Do đó, bản thân giọng ca "Mưa trên cuộc tình" luôn biết ơn tấm lòng của người hâm mộ dành cho mình nên đã có cách cư xử khéo léo, “chiều lòng" fan. 

Đan Trường ứng xử văn minh với fan, khán giả hết lời khen ngợi - Ảnh 6
Nam ca sĩ cho biết trong suốt nhiều năm đi hát, anh nhận ra tình cảm của khán giả là điều đáng trân trọng nhất - Ảnh: Internet

"Tôi luôn muốn người hâm mộ cảm nhận được sự trân trọng của mình dành cho họ, song cũng sẽ những giới hạn nhất định để tránh hiểu lầm không đáng có. Tình cảm của khán giả là động lực để tôi cố gắng nhiều hơn nữa trong nghề", Đan Trường bày tỏ.

Đan Trường ứng xử văn minh với fan, khán giả hết lời khen ngợi - Ảnh 7

Đan Trường ứng xử văn minh với fan, khán giả hết lời khen ngợi - Ảnh 8
Hai thầy trò Đan Trường có phần kết hợp ấn tượng trong ca khúc Thương quá Việt Nam đầy tự hào - Ảnh: Internet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Bên cạnh đó, học trò của Đan Trường - ca sĩ Trung Quang cũng cùng anh tham gia biểu diễn trong chương trình. Hai thầy trò Đan Trường có phần kết hợp ấn tượng trong ca khúc Thương quá Việt Nam đầy tự hào.

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