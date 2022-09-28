Lý do Hoa hậu Thùy Tiên ngừng kêu gọi quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung

Hậu trường 28/09/2022 10:21

Sau khi gây tranh cãi về việc kêu gọi từ thiện, Hoa hậu Thùy Tiên đã chính thức lên tiếng phản hồi.

Trước tình hình mưa bão ở các tỉnh miền Trung, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã đăng tải bài viết kêu gọi đóng góp, hỗ trợ thông qua số tài khoản từ thiện của câu lạc bộ Suối mát từ tâm do bà Phạm Kim Dung là người sáng lập.

Theo đó, cô cho biết câu lạc bộ sẽ trích 500 triệu đồng, và vận động mọi người cùng chung tay giúp đỡ bà con miền Trung trong giai đoạn khó khăn này. Riêng bản thân mình, Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 góp 50 triệu đồng để hỗ trợ. Đồng thời, người đẹp cũng khẳng định cô không kêu gọi quyên góp cho bản thân. Người đẹp cho biết Suối mát từ tập đã đồng hành cùng mọi người từ đợt lũ năm trước đến mùa dịch nên cô tin tưởng và đóng góp giúp đỡ.

Bài viết của Thùy Tiên nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên cạnh những lời khen ngợi, song cũng có không ít trái chiều, cho rằng Thùy Tiên nên kêu gọi quyên góp cho các tổ chức nhà nước thay vì tài khoản cá nhân trong thời điểm nhạy cảm này.

Lý do Hoa hậu Thùy Tiên ngừng kêu gọi quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung - Ảnh 1
Hoa hậu Thùy Tiên lên tiếng sau khi gây tranh cãi về việc kêu gọi từ thiện - Ảnh: FBNV

Sau đó vài tiếng, Thùy Tiên tiếp tục đăng tải dòng trạng thái dài khác, chia sẻ về hành động kêu gọi quyên góp của mình. Người đẹp bộc bạch: "Bản thân Tiên khi đóng góp cũng chỉ mong có thể lan tỏa được nhiều và giúp được cho nhiều người dân hơn. Nhưng sau khi ghi nhận những góp ý của tất cả mọi người, Tiên quyết định chỉ đóng góp cá nhân và đã ngừng đưa thông tin số tài khoản Tiên đã đóng góp để tránh những thông tin tiêu cực xung quanh".

Cũng trong bài viết của mình, Thùy Tiên cho biết những người đã đóng góp vào tài khoản của bà Phạm Kim Dung thông qua thông tin trên Fanpage của cô, nếu cảm thấy không tin tưởng có thể liên lạc, gửi biên nhận, phía hoa hậu sẽ đối chiếu với giao dịch để hoàn trả lại. "Và chắc chắn những khán giả đã đặt niềm tin ở Tiên, ở câu lạc bộ Suối mát từ tâm thì chúng tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình, hết sức vì bà con miền Trung. Cầu mong bình yên đến với tất cả chúng ta", cô chia sẻ.

Lý do Hoa hậu Thùy Tiên ngừng kêu gọi quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung - Ảnh 2
Sau khi lắng nghe góp ý của khán giả về chuyện kêu gọi từ thiện, Hoa hậu Thùy Tiên đã chính thức lên tiếng phản hồi - Ảnh: Chụp màn hình

Quyết định này của Hoa hậu Thùy Tiên được nhiều người ủng hộ. Họ cho rằng trong thời điểm nhạy cảm này, tốt nhất là kêu gọi đóng góp vào tài khoản nhà nước, hoặc tự bỏ tiền ủng hộ thay vì kêu gọi vào tài khoản cá nhân.

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