Thời gian gắn bó tại Angola (châu Phi) để thực hiện sứ mệnh của một Hoa hậu, Quang Linh Vlog s luôn đồng hành giúp đỡ và quan tâm Thùy Tiên hết mực. Nhiều người còn nhận ra, những ngày có nàng Hậu ở đó là những ngày anh chàng cười nhiều hơn. Chính điều đó mà khán giả nhiệt tình "đẩy thuyền" vì cả hai vô cùng đẹp đôi.

Tuy nhiên, trong buổi fan meeting của Hoa hậu Thùy Tiên ngày 24/9 vừa qua, cô nàng đã “thả tim” chàng trai khác. Đó chính là Rapper điển trai HIEUTHUHAI - chàng trai được khán giả nhiệt tình “đưa thuyền ra khơi” với Hoa hậu Thùy Tiên.



Có nhiều gương mặt nổi tiếng đã đến chung vui trong fan meeting đầu tiên của cô

Cụ thể, giữa đông đảo khách mời khác, cô nàng đã chọn HIEUTHUHAI để “thả tim” khi chụp hình. Cảnh tượng này vô tình cũng “dừa lòng” fan nên ai nấy đều tỏ ra vô cùng phấn khích, liên tục ghép đôi cặp “trai tài gái sắc” này.

Bình luận của netizen:

- Tự dưng nhìn hai anh chị thấy đẹp đôi quá

- Hôm nay Hiếu có khen Tiên đẹp nữa không vậy?

- Đẹp đôi ghê chốt đơn đi hai anh chị

- Muốn đẩy thuyền quá mà hình như Hiếu có bạn gái rồi tiếc ghê

Nhắc về chuyện “Hiếu Thứ 2” có bạn gái, trước đó vào tháng 8, mạng xã hội xôn xao thông tin về danh tính bạn gái hiện tại của chàng rapper. Theo đó, qua nhiều bức ảnh trên mạng xã hội của cả hai, cư dân mạng chỉ ra cô gái đang hẹn hò với nam rapper điển trai là Tăng Mỹ Hàn - hot girl sinh năm 2003.



"Bạn gái tin đồn" của Hiếu Thứ Hai

Dù được gặng hỏi nhưng người đẹp và cả HIEUTHUHAI đều vẫn giữ im lặng, không phản hồi về thông tin hẹn hò.

Dù vậy, người hâm mộ vẫn vô cùng thích thú khi cặp đôi Thùy Tiên - Hiếu Thứ hai xuất hiện cùng nhau. Được biết, cặp đôi cùng tham gia gameshow truyền hình nên vẫn luôn giữ mối quan hệ thân thiết như bạn bè.



Thùy Tiên và Hiếu tham gia chương trình cùng nhau

Nhưng rất tiếc, giữa hai chàng trai, Thùy Tiên đã không hề chọn ai. Nàng hậu đã nhiều lần khẳng định rằng cô và Quang Linh không có mối quan hệ tình cảm mà chỉ là bạn bè, luôn hỗ trợ nhau trong những dự án thiện nguyện ý nghĩa. Còn đối với HIEUTHUHAI, người đẹp sinh năm 1998 cũng giữ chừng mực và không để khán giả phải hiểu lầm.