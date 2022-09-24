Shark Bình hôn má Phương Oanh, “đánh dấu chủ quyền” bằng câu chúc ngọt ngào, dập tan nghi vấn trục trặc

Hậu trường 24/09/2022 23:33

Nụ hôn cùng lời chúc ngọt lịm của Shark Bình dành cho Phương Oanh đã dập tan mọi nghi vấn tan vỡ trước đó.

Một bữa tiệc sinh nhật ngập tràn màu hồng cùng tình yêu nồng cháy là những gì mà Shark Bình dành cho người tình Phương Oanh.

Shark Bình hôn má Phương Oanh, “đánh dấu chủ quyền” bằng câu chúc ngọt ngào, dập tan nghi vấn trục trặc - Ảnh 1
Shark Bình sánh đôi cùng Phương Oanh trong bữa tiệc sinh nhật bạn gái - Ảnh: SaoStar

Mới đây, Shark Bình “khoe” khoảnh khắc “sặc mùi” tình yêu bên cạnh bạn gái trong tiệc sinh nhật. Điều khiến nhiều người bất ngờ đó chính là màn công khai nụ hôn ngọt ngào cùng lời nhắn chúc mừng sinh nhật đậm chất “đánh dấu chủ quyền”, Shark viết: “Chúc mừng sinh nhật tình yêu của tôi Đỗ Phương Oanh”.

Shark Bình hôn má Phương Oanh, “đánh dấu chủ quyền” bằng câu chúc ngọt ngào, dập tan nghi vấn trục trặc - Ảnh 2
Nụ hôn ngọt ngào Shark Bình dành cho bạn gái - Ảnh: SaoStar

Được biết, bữa tiệc mừng sinh nhật tuổi 33 của nữ diễn viên chính là món quà từ Shark Bình và người hâm mộ dành cho cô. Với tone hồng nổi bật kèm thêm nụ hôn của Shark Bình, bữa tiệc đã nhanh chóng trở thành tâm điểm, thu hút sự quan tâm của công chúng.

Có thể thấy, sau bao bão táp, tình yêu của cả hai vẫn được nuôi dưỡng. Shark Bình và Phương Oanh đều vô cùng tự tin và thoải mái công khai khoảnh khắc hạnh phúc của mình.

Đặc biệt, Shark Bình cũng đã “đánh dấu chủ quyền” bằng việc xác nhận, bảo vệ người tình sau bao ồn ào “người thứ 3”, anh viết: “Thời gian gần đây tôi có quen biết, tìm hiểu và hẹn hò với diễn viên Phương Oanh. Chúng tôi xuất hiện tại nhiều nơi cùng nhau, nhưng không chủ động chia sẻ công khai mối quan hệ vì muốn tránh sự ồn ào và chú ý.

Việc nam nữ độc thân tìm hiểu và thiết lập mối quan hệ là chuyện bình thường trong cuộc sống. Chúng tôi mới quen biết nhau sau một thời gian độc thân khá dài, nên chắc chắn không có chuyện "người thứ ba" trong sự việc này”.

Shark Bình hôn má Phương Oanh, “đánh dấu chủ quyền” bằng câu chúc ngọt ngào, dập tan nghi vấn trục trặc - Ảnh 3
Phương Oanh rạng rỡ, xinh đẹp trong bữa tiệc hạnh phúc - Ảnh: SaoStar

Sau những gì doanh nhân 8X dành cho mình, Phương Oanh dường như đã mặc kệ bàn tán dư luận và quyết định yêu hết mình. Nữ diễn viên viết: “Tất cả những gì đã qua sẽ mãi mãi nằm lại ở tuổi cũ. Chào tuổi mới, trang mới, cuộc đời mới. Sau tất cả, phải có khổ đau mới có can đảm để hạnh phúc. Dám yêu dám gánh vác, vậy thôi. Rực rỡ tuổi 33 với những điều tốt đẹp bên Oanh, cảm ơn và yêu thương thật nhiều”. 

Shark Bình hôn má Phương Oanh, “đánh dấu chủ quyền” bằng câu chúc ngọt ngào, dập tan nghi vấn trục trặc - Ảnh 4

Chuyện tình của Shark Bình và Phương Oanh dù gây ra nhiều tranh cãi, họ vẫn đồng hành cùng nhau trong các sự kiện, dành sự quan tâm, yêu thương và bảo vệ đối phương hết mình.

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