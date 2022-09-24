Không còn khóc nhè, "Cậu ú" Leon nay đã “trưởng thành”, biết phụ giúp cô giáo, cùng Lisa dọn dẹp ở trường học

Hậu trường 24/09/2022 18:31

Khác với ngày đầu đi học, Quý tử Leon nhà Hà Hồ - Kim Lý nay đã ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn nhiều.

Nếu chị cả Lisa điềm tĩnh, hiểu chuyện thì cậu em Leon lại cực kỳ “mau nước mắt”. Dù là cặp song sinh nhưng cả hai lại khác nhau “một trời một vực” về cá tính. Sự khác biệt thú vị đó chính là điều khiến Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà sở hữu một lượng fan vô cùng đông đảo.

Không còn khóc nhè, 'Cậu ú' Leon nay đã “trưởng thành”, biết phụ giúp cô giáo, cùng Lisa dọn dẹp ở trường học - Ảnh 1

Ngày đầu tiên đi học, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý cùng dẫn tay hai con đến trường nhưng Leon thì vừa đi vừa khóc, còn Lisa lại tỏ ra bình tĩnh. Biểu cảm “ngược ngạo” của hai nhóc tỳ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng vì quá buồn…cười.

Không còn khóc nhè, 'Cậu ú' Leon nay đã “trưởng thành”, biết phụ giúp cô giáo, cùng Lisa dọn dẹp ở trường học - Ảnh 2
Biểu cảm "ngược đời" của hai chị em khi đến trường.

Thế nhưng, Leon nay “đã trở lại và lợi hại hơn xưa”. Không còn “nước mắt đầm đìa” khi đến trường, cậu bé dường như đã “trưởng thành” hơn khi biết phụ giúp cô giáo dọn dẹp vệ sinh.

“Bằng chứng” chính là hình ảnh mà Hà Hồ đăng tải mới đây. Nữ ca sĩ đã chia sẻ khoảnh khắc hai con vô cùng ngoan ngoãn và tự giác tại trường học. Cả hai tự rửa chai lọ, tham gia hoạt động ngoại khóa và chăm chỉ ngồi rửa từng chiếc bình.

Không còn khóc nhè, 'Cậu ú' Leon nay đã “trưởng thành”, biết phụ giúp cô giáo, cùng Lisa dọn dẹp ở trường học - Ảnh 3

Không còn khóc nhè, 'Cậu ú' Leon nay đã “trưởng thành”, biết phụ giúp cô giáo, cùng Lisa dọn dẹp ở trường học - Ảnh 4Không còn khóc nhè, 'Cậu ú' Leon nay đã “trưởng thành”, biết phụ giúp cô giáo, cùng Lisa dọn dẹp ở trường học - Ảnh 5

Đáng nói, ngày bình thường "cậu Ú" nổi tiếng với nhiều trò tình nghịch và hay pha trò nhưng sau một thời gian nhóc Leon đã chịu hợp tác và không còn “thái độ” như xưa.

Cả hai giờ đã biết vâng lời, giữ đúng nề nếp của lớp học, biết cẩn thận và quan sát. Hai nhóc cũng thường xuyên quấn quýt, bày tỏ yêu thương với nhau khiến ai cũng “rụng tim”. Được bố mẹ nuôi dạy khéo nên các con luôn biết cách yêu thương và đồng hành cùng nhau trong mọi hoạt động.

Không còn khóc nhè, 'Cậu ú' Leon nay đã “trưởng thành”, biết phụ giúp cô giáo, cùng Lisa dọn dẹp ở trường học - Ảnh 6

Không còn khóc nhè, 'Cậu ú' Leon nay đã “trưởng thành”, biết phụ giúp cô giáo, cùng Lisa dọn dẹp ở trường học - Ảnh 7

Cách đây không lâu, Hồ Ngọc Hà khoe khoảnh khắc Lisa và Leon đến trường mẫu giáo. Đây là một ngôi trường VIP ở quận 2, TP. HCM có khuôn viên được chăm chút hệt như công viên giải trí thu nhỏ dành cho các bé.

Không còn khóc nhè, 'Cậu ú' Leon nay đã “trưởng thành”, biết phụ giúp cô giáo, cùng Lisa dọn dẹp ở trường học - Ảnh 8

Được biết để các con trở thành học sinh của ngôi trường VIP này, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý phải chi ra 100 triệu đồng/ mỗi bé. Điều này đồng nghĩa cặp đôi phải bỏ ra 200 triệu đồng cho hai con được theo học tại đây. Nếu theo học các cấp học sau, con số mà cặp đôi bỏ ra sẽ tăng dần đều theo từng năm.

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