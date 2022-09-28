Hoa hậu Tiểu Vy “sốt ruột” trước tình hình mưa bão tại quê nhà Quảng Nam: “Sau bão Noru, tôi sẽ về quê giúp bà con”

Là một trong những đứa con miền Trung, Hoa hậu Tiểu Vy nghẹn ngào gửi tiếng lòng hướng về nơi tâm bão.

Bão Noru được Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo là cơn bão “nguy hiểm” dự đoán là mạnh nhất trong vòng 20 năm qua vào chiều tối 27/9 đã áp sát các tỉnh miền Trung như Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi…Theo đó, đã có rất nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt là người con của dãy đất miền Trung chia sẻ họ đang rất lo lắng cho người thân, họ hàng ở quê nhà. Tiểu Vy lo lắng cho người thân, họ hàng ở quê nhà Quảng Nam.(Ảnh: Zing) Tiểu Vy trong chuyến cứu trợ người dân miền Trung đợi bão năm 2020. (Ảnh: Báo Lao Động) Là đứa con được sinh ra và lớn lên trên vùng đất Quảng Nam, Hoa hậu Việt Nam 2018 – Trần Tiểu Vy lo lắng trước tình hình mưa bão tại quê nhà. Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân Hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ: “Miền Trung ơi con đang ở xa mà lòng ngổn ngang không yên, nơi tâm bão đó đang có ba mẹ, gia đình, người thân của con ở đó. Không mong gì hơn là cơn bão mau chóng qua đi, người dân được an toàn, cuộc sống được bình yên.”

Trước tình hình mưa bão đang diễn biến phức tạp, là một trong những đứa con miền Trung Hoa Hậu Tiểu Vy lòng ngổn ngang không yên hướng về tâm bão. (Ảnh: FB Trần Tiểu Vy) Hoa hậu Tiểu Vy cho biết những ngày qua, khi báo chí liên tục đưa tin về cơn bão Bão Noru đổ bộ, cô đã rất lo lắng, phải thường xuyên liên lạc với gia đình để theo dõi tình hình ở quê, nơi có ba mẹ, người thân của cô đang trong khu vực “tâm bão”.

Chia sẻ trên báo Zing, Tiểu Vy cho biết: “Tôi thật sự rất lo lắng mỗi khi nghe thông tin về bão. Hơn ai hết, tôi là người rất sốt ruột vì tại quê nhà đang có ba mẹ, gia đình, người thân của Vy ở đó. Không mong gì hơn là cơn bão mau chóng qua đi, người dân được an toàn”. Người Dân miền Trung đang tránh bão. (Ảnh: Thanh Niên) Bên cạnh đó, Hoa hậu Việt Nam 2018 cũng nói thêm, sau khi bão lũ miền Trung qua đi, cô sẽ về quê nhà để giúp đỡ bà con. Còn giờ, cô chỉ biết cầu mong cho người dân ở các tỉnh bị ảnh hưởng của bão được an toàn. Được biết, ngoài Tiểu Vy, nhiều nghệ sĩ Việt cũng mong muốn bão sớm qua đi để bình yên trở lại với người dân miền Trung. Tất cả đều hướng về dãy đất miền Trung cùng cầu mong bà con nơi đây đều an toàn, vượt qua cơn bão nguy hiểm.

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