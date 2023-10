Đại diện 21 tuổi của Việt Nam đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022, chiến thắng làm nức lòng khán giả nước nhà

Bộ trang phục dân tộc "Cô Em Dao Đỏ". Ảnh: FBNV

Nhận được câu hỏi: “From which failure in your life helped you learn the most?” (Thất bại nào trong cuộc đời giúp bạn học hỏi được nhiều điều nhất? - PV), Bảo Ngọc chia sẻ: "Chúng ta chỉ thật sự thất bại khi chúng ta từ bỏ cố gắng. Ngày hôm nay, tôi đứng đây tại Miss Intercontineltal sẵn sàng đối mặt với những thử thách.

Tôi sẵn sàng cống hiến lòng nhân ái, tri thức và đã đến lúc Việt Nam có chiếc vương miện Miss Intercontinental".