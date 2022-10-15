Đại diện 21 tuổi của Việt Nam đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022, chiến thắng làm nức lòng khán giả nước nhà

Tin tức giải trí 15/10/2022 06:43

Vượt qua 70 đối thủ nặng ký, Lê Nguyễn Bảo Ngọc xuất sắc đạt đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022. Cô cũng trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên giành được danh hiệu này.

Đêm chung kết Miss Intercontinental 2022 - Hoa hậu Liên lục địa chính thức diễn ra vào 7h ngày 14/10 tại Ai Cập (01h sáng ngày 15/10 theo giờ Việt Nam). Á hậu Bảo Ngọc đã có phần dự thi cực kỳ ấn tượng và xuất sắc đăng quang Miss Intercontinental 2022.

Đại diện 21 tuổi của Việt Nam đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022, chiến thắng làm nức lòng khán giả nước nhà - Ảnh 1
Lê Nguyễn Bảo Ngọc giành được vương miện hoa hậu Liên lục địa 2022. Ảnh: Missosology

Trong đêm chung kết Hoa hậu Liên lục địa 2022, các thí sinh trải qua phần thi bikini, dạ hội và ứng xử. Người đẹp có phần xử lý tình huống thông minh trong vòng Trang phục dân tộc, những bước catwalk chuyên nghiệp trong đêm chung kết và phần trả lời ứng xử đầy tự tin với nội dung về sự thất bại. Tiếng hô Việt Nam của Bảo Ngọc trên sân khấu chung kết thể hiện sự quyết tâm và tự hào.

Đại diện 21 tuổi của Việt Nam đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022, chiến thắng làm nức lòng khán giả nước nhà - Ảnh 2
Bộ trang phục dân tộc "Cô Em Dao Đỏ". Ảnh: FBNV

Nhận được câu hỏi: “From which failure in your life helped you learn the most?” (Thất bại nào trong cuộc đời giúp bạn học hỏi được nhiều điều nhất? - PV), Bảo Ngọc chia sẻ: "Chúng ta chỉ thật sự thất bại khi chúng ta từ bỏ cố gắng. Ngày hôm nay, tôi đứng đây tại Miss Intercontineltal sẵn sàng đối mặt với những thử thách.

Tôi sẵn sàng cống hiến lòng nhân ái, tri thức và đã đến lúc Việt Nam có chiếc vương miện Miss Intercontinental".

Đại diện 21 tuổi của Việt Nam đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022, chiến thắng làm nức lòng khán giả nước nhà - Ảnh 3
Chiến thắng của Bảo Ngọc làm nức lòng người hâm mộ nước nhà. Ảnh: Missosology

Kết quả, đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Liên lục địa 2022. Cô cũng trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên giành được danh hiệu này.

Á hậu 1 thuộc về người đẹp Puerto Rico, Á hậu 2 thuộc về Brazil, Á hậu 3 thuộc về Nigeria, Á hậu 4 thuộc về Đức và Á hậu 5 thuộc về đại diện Venezuela.

Ngay sau chiến thắng đầy thuyết phục của Bảo Ngọc, dân mạng đồng loạt gửi lời chúc mừng đến người đẹp 21 tuổi. 

Đại diện 21 tuổi của Việt Nam đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022, chiến thắng làm nức lòng khán giả nước nhà - Ảnh 4

Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001, quê Cần Thơ. Cô có số đo hình thể 87-63-98 cm. Bảo Ngọc hiện là sinh viên khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM, đạt chứng chỉ IELTS 8.0. Cô từng chia sẻ: "Theo tôi ngoại hình không phải là yếu tố quan trọng nhất của một người đẹp, mà cần có thêm trái tim, trí tuệ".

Bảo Ngọc từng có kinh nghiệm do từng thi Hoa hậu Việt Nam 2020, vào top 22. Khi đến Miss World Vietnam 2022, cô cho thấy sự tiến bộ về mọi kỹ năng. Hơn một năm qua, Bảo Ngọc có cơ hội gặp gỡ nhiều người, dự các sự kiện thời trang, học thêm điều mới. Từ khi bắt đầu, cô không đặt nặng chuyện thắng thua, phải cạnh tranh với ai, chỉ cần tập trung làm điều bản thân mong muốn.

 

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Từ khóa:   Lê Nguyễn Bảo Ngọc Hoa hậu Liên lục địa 2022 Miss Intercontinental 2022

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