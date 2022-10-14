'Con gái nuôi' 6 tuổi của Hoa hậu Ngọc Hân được khen ngợi xinh như tranh vẽ, càng lớn càng bộc lộ tố chất mỹ nhân tương lai

Hậu trường 14/10/2022 17:00

Nhiều người dự đoán "con gái nuôi" của Ngọc Hân hoàn toàn có thể tham gia đấu trường nhan sắc trong tương lai.

Mặc dù chưa làm mẹ nhưng Hoa hậu Ngọc Hân thường xuyên khoe trên mạng xã hội hình ảnh một bé gái xinh xắn, đáng yêu và gọi bé là con gái. Hóa ra cô nhóc là con gái của người mẫu Hồng Quế và được Hoa hậu Việt Nam 2010 ưu ái nhận làm con nuôi.

'Con gái nuôi' 6 tuổi của Hoa hậu Ngọc Hân được khen ngợi xinh như tranh vẽ, càng lớn càng bộc lộ tố chất mỹ nhân tương lai - Ảnh 1
'Con gái nuôi' 6 tuổi của Hoa hậu Ngọc Hân được khen ngợi xinh như tranh vẽ, càng lớn càng bộc lộ tố chất mỹ nhân tương lai - Ảnh 2
Hoa hậu Ngọc Hân nhận ái nữ của người mẫu Hồng Quế làm con gái nuôi. Ảnh: FBNV

Ngọc Hân và Hồng Quế trở thành chị em thân thiết khi cùng hoạt động trong một công ty người mẫu cách đây hơn 10 năm. Vào thời điểm Hồng Quế mang bầu bé Cherry và gặp không ít sự soi mói của dư luận, Hoa hậu Việt Nam 2010 luôn ở bên lắng nghe, giúp đỡ cô. Ngày Hồng Quế vượt cạn, Ngọc Hân đã túc trực trong bệnh viện để chào đón bé Cherry.

Bản thân Hồng Quế luôn biết ơn Ngọc Hân. Vì vậy, mỗi lần Hoa hậu Việt Nam 2010 giới thiêu bộ sưu tập áo dài mới, cô và con gái đều xuất hiện trên sân khấu với vai trò model để ủng hộ cho Hoa hậu. Thậm chí có lần Cherry còn làm "nàng thơ nhí" cho mẹ Hân.

'Con gái nuôi' 6 tuổi của Hoa hậu Ngọc Hân được khen ngợi xinh như tranh vẽ, càng lớn càng bộc lộ tố chất mỹ nhân tương lai - Ảnh 3
Ngọc Hân dành nhiều tình cảm cho con gái nuôi. Ảnh: Intrenet

Nói về con gái đỡ đầu, Hoa hậu Ngọc Hân tâm sự: "Mặc dù tôi và Cherry gặp nhau không thường xuyên nhưng cô bé luôn gọi 'mẹ Hân' mỗi khi thấy tôi trên tivi hoặc xem mạng xã hội. Cô nhóc xinh xắn, đáng yêu, lại khéo nịnh nên tôi luôn gọi Cherry là "con gái quốc dân". Sau này lập gia đình, tôi cũng mong có một nàng công chúa thông minh, lanh lợi như Cherry vậy. Vị hôn phu của tôi cũng dành rất nhiều tình cảm cho cô nhóc".

Bẵng đi một thời gian, Cherry hiện đã lên 6. Dù còn nhỏ nhưng Cherry đã được dự đoán sẽ nối ngôi mẹ nuôi trong tương lai. Mới đây, bà mẹ đơn thân Hồng Quế vừa mới “khoe” hình ảnh mới nhất của con gái trên trang cá nhân khiến cộng đồng mạng được một phen xôn xao.

'Con gái nuôi' 6 tuổi của Hoa hậu Ngọc Hân được khen ngợi xinh như tranh vẽ, càng lớn càng bộc lộ tố chất mỹ nhân tương lai - Ảnh 4
'Con gái nuôi' 6 tuổi của Hoa hậu Ngọc Hân được khen ngợi xinh như tranh vẽ, càng lớn càng bộc lộ tố chất mỹ nhân tương lai - Ảnh 5
Cherry xinh xắn, đáng yêu trong hình ảnh mẹ chụp. Ảnh: FBB+NV

Bà mẹ đơn thân chia sẻ hình ảnh của con gái kèm dòng trạng thái: “Em gái, sau này thực hiện ước mơ còn dang dở của mẹ con nhé”. Bên dưới comment, cô chia sẻ ước mơ ngày trẻ của mình là đại diện sắc đẹp Việt Nam. Điều này cũng hoàn toàn có lý vì có thể thấy bé Cherry sở hữu nhan sắc chẳng kém mẹ. Cô bé may mắn được thừa hưởng hết nét đẹp của mẹ ruột Hồng Quế với đôi mắt sâu, khuôn mặt bầu bĩnh, sống mũi cao và khuôn miệng chúm chím. Bên cạnh đó, đôi tai phú quý của Cherry cũng được dân tình khen ngợi hết lời. 

'Con gái nuôi' 6 tuổi của Hoa hậu Ngọc Hân được khen ngợi xinh như tranh vẽ, càng lớn càng bộc lộ tố chất mỹ nhân tương lai - Ảnh 6
'Con gái nuôi' 6 tuổi của Hoa hậu Ngọc Hân được khen ngợi xinh như tranh vẽ, càng lớn càng bộc lộ tố chất mỹ nhân tương lai - Ảnh 7
'Con gái nuôi' 6 tuổi của Hoa hậu Ngọc Hân được khen ngợi xinh như tranh vẽ, càng lớn càng bộc lộ tố chất mỹ nhân tương lai - Ảnh 8
'Con gái nuôi' 6 tuổi của Hoa hậu Ngọc Hân được khen ngợi xinh như tranh vẽ, càng lớn càng bộc lộ tố chất mỹ nhân tương lai - Ảnh 9
Càng lớn bé Cherry càng bộc lộ nhiều nét đẹp, được dự đoán có thể đội vương miện trong tương lai. Ảnh: FBNV

 

'Con gái nuôi' 6 tuổi của Hoa hậu Ngọc Hân được khen ngợi xinh như tranh vẽ, càng lớn càng bộc lộ tố chất mỹ nhân tương lai - Ảnh 10
Quả thật, xét theo nhiều khía cạnh, con gái Hồng Quế hoàn toàn có nhiều điều kiện để phát triển trên sự nghiệp sắc đẹp. Cherry có một người mẹ là một mỹ nhân từng làm mưa làm gió khắp Việt Nam. Ảnh: Internet

Được biết, Cherry chào đời vào năm 2016 và sinh sống với mẹ từ đó đến nay. Cô nhóc được nhận làm con nuôi của nàng Hoa hậu Việt Nam, thường xuyên xuất hiện cùng mẹ nuôi trên các sàn trình diễn thời trang lớn.

Tuy xinh xắn, đáng yêu là vậy nhưng từ bé, cô nhóc đã chịu nhiều thiệt thòi khi không được bố ruột đón nhận. Mặc dù không nhận được tình yêu từ cha nhưng bù lại, Cherry có hai người mẹ luôn yêu thương, cưng chiều cô bé hết mực. Mẹ nuôi Ngọc Hân dành nhiều thời gian bên cô con gái nhỏ bé. Nàng hậu không ngại đưa Cherry đi cùng mình trong các chuyến công tác và dẫn cô bé đi du lịch nhiều nơi. Ngọc Hân hy vọng rằng Cherry sẽ có những kí ức tuổi thơ tươi đẹp, bù đắp lại sự khuyết thiếu tình cảm của người cha. 

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