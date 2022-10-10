Hoa hậu Đặng Thu Thảo hiếm hoi khoe quý tử, hành động của nhóc tỳ hào môn khiến dân tình 'lụi tim'

Theo Đặng Thu Thảo cho biết, khi cô nhờ con trai cầm giúp mẹ túi xách, cậu bé ngay lập tức đồng ý. Khi cầm ra đến xe thì Liam quay lại mẹ và cất giọng thỏ thẻ: "Mami ơi nè Mami nè”.

Sáng ngày 10/10, trên trang cá nhân, Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo đăng hình ảnh cùng con trai Liam. Cô chia sẻ mẫu chuyện nhỏ với quý tử, qua đó thể hiện tình yêu danh cho cậu con trai bé bỏng.

Liam là trái ngọt thứ hai của vợ chồng hoa hậu Đặng Thu Thảo - doanh nhân Trung Tín. Cậu bé chào đời vào tháng 5/2020, gia nhập hội những nhóc tỳ "ngậm thìa vàng" ngay từ khi sinh ra.

Chỉ là một câu chuyện nhỏ, nhưng đủ thấy được sự hạnh phúc của Đặng Thu Thảo trước hành động tình cảm của con trai. Dưới dòng trạng thái của Hoa hậu Việt Nam 2012, nhiều người "tan chảy" vì sự ngọt ngào, hiểu chuyện của nhóc tỳ nhà hào môn.

Đặng Thu Thảo kết hôn cùng doanh nhân Nguyễn Trung Tín (Top 30 người trẻ thành đạt do tạp chí Forbes bình chọn năm 2015) vào ngày 6/10/2017 sau hơn 1 năm tìm hiểu và yêu nhau. Họ đón con gái đầu lòng vào năm 2018. Cũng kể từ khi chồng về dinh, Đặng Thu Thảo sống kín tiếng và gần như rút lui khỏi showbiz. Nàng hậu thỉnh thoảng mới xuất hiện trong các sự kiện, trang cá nhân cũng hiếm khi đăng tải hình ảnh mới nhưng mỗi lần cập nhật bài đăng, Hoa hậu Việt Nam 2012 đều khiến khán giả chú ý bàn tán.

Sau 10 năm đăng quang và 5 năm kết hôn, Đăng Thu Thảo có cuộc sống vô cùng viên mãn. Nhan sắc của Đặng Thu Thảo ngày càng mặn mà. Dù đã sinh con nhưng dường như người đẹp nhờ được chồng cưng chiều mà ngày càng ra dáng "Thần tiên tỷ tỷ", vóc dáng cô thon gọn và gu thời trang cũng sang trọng, lịch thiệp hơn hẳn ngày trước.

Khác với đường tình duyên lận đận của không ít người đẹp, Hoa hậu Đặng Thu Thảo không chỉ may mắn gặp được người chồng tài giỏi, giàu có, chiều chuộng vợ mà còn được gia đình chồng, đặc biệt là mẹ chồng yêu thương hết mực. Mẹ chồng của Hoa hậu Đặng Thu Thảo là doanh nhân Dương Thanh Thủy - một người phụ nữ có tiếng và quyền lực trong giới kinh doanh Việt Nam.

Gia đình hạnh phúc của Đặng Thu Thảo sau 5 năm kết hôn vẫn là niềm mơ ước của hàng vạn người phụ nữ. Và danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" dành cho cô vẫn không hề thay đổi khi nhan sắc của Đặng Thu Thảo chưa bao giờ khiến người khác thất vọng.