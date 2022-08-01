Hoa hậu Thể thao Việt Nam phủ nhận sử dụng bóng cười

Cô thừa nhận mình là nhân vật nữ trong đoạn video nêu trên, nhưng đính chính bản thân không sử dụng chất kích thích và cho rằng đoạn video bị cắt ghép.

Tối qua (31/7) ngay khi Đoàn Thu Thủy được xướng tên ở ngôi vị cao nhất Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022, một video được cho là ghi lại hình ảnh cô đi bar, uống rượu và hút bóng cười bị phát tán trên mạng. Tại cuộc họp báo sau đăng quang, tân hoa hậu trả lời về sự việc.

"Tôi đang ngồi ở đây, trước ban giám khảo, ban tổ chức và các anh chị phóng viên, tôi xin nhận người trong clip là tôi. Tuy nhiên, trong clip, cũng như trước đây - hiện tại - tương lai, tôi cam kết chưa từng sử dụng những chất kích thích có ảnh hưởng hay liên quan đến sức khỏe , như trong clip họ cắt ghép. Tôi không sử dụng bóng cười. Đây là 1 bài học lớn đối với tôi đến thời điểm hiện tại", tân Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 chia sẻ.

Đoàn Thu Thủy thấy bất ngờ, sốc khi những khoảnh khắc nhạy cảm bị chia sẻ lên mạng xã hội. Cô coi đó là bài học lớn, hứa sẽ không để khán giả phải nhìn thấy hình ảnh tương tự một lần nữa. Ngoài ra, cô nhấn mạnh bản thân chưa có hành động gì trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật.

Ngay sau khi đăng quang, Hoa hậu Đoàn Thu Thủy dính vào ồn ào liên quan đến bóng cười trong quá khứ. Ảnh: FBNV

Trước đó, khi nhận được câu hỏi "Cảm xúc của bạn thế nào khi phải đón nhận những thông tin không rõ thực hư về bản thân mình sau chiến thắng tại cuộc thi và có thể cam kết với tư cách là Hoa hậu Thể thao Việt Nam về lối sống thực sự lành mạnh hay không?", Đoàn Thu Thủy nói: "Khi nhận được thông tin về clip đó, tôi khá bất ngờ và sốc. Đó là bài học rất lớn đối với tôi.

Ở cương vị của một công dân, tôi cam kết nếu đã làm việc gì sai về mặt pháp luật, tôi sẵn sàng đứng ra chịu trách nhiệm.

Với cương vị là thí sinh trong cuộc thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022, hướng đến lối sống lành mạnh, tôi cũng cam kết, nếu tôi đã hay đang thay đổi lối sống của mình, không hướng đến sự tích cực tôi, sẽ chịu trách nhiệm.

Và thứ 3, với cương vị là người con và chị gái trong gia đình, tôi muốn chia sẻ chân thành khi một sự thật tôi nói ra nếu khiến mọi người có nhìn nhận và đánh giá không đúng về người khác thì một nửa sự thật không phải là sự thật.

Em trai tôi ở độ tuổi mới lớn, đang phát triển, đôi khi cách nói chuyện của em ấy không được rõ ràng, khiến bố mẹ phải suy nghĩ sai hoặc không đúng về những vấn đề nhỏ nhặt. Tôi chính là người nhắc em trai về vấn đề đó, nhưng trong nội bộ gia đình khác, còn khi câu chuyện đưa lên truyền thông thì mức độ nghiêm trọng lại lớn hơn. Đây là vấn đề tôi cảm thấy rất cấp thiết, giống như 'món ăn tinh thần' và chúng ta nên biết cách chọn lọc và kiểm chứng xem thông tin đó đã chính xác hay chưa, liệu có ảnh hưởng đến người khác hay không".

Khi thông tin Đoàn Thu Thủy sử dụng bóng cười nổ ra ngay sau đêm chung kết, bà Trang và phía ban tổ chức Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 vẫn bảo toàn kết quả, cho Thủy giữ nguyên các giải thưởng. Bà đánh giá cao sự nỗ lực, khả năng và tiềm năng mà cô thể hiện trong suốt hành trình cuộc thi. Đặc biệt, bà nhận thấy Thủy đã thực sự tỏa sáng trong đêm thi cuối diễn ra vào tối 31/7 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP HCM.

Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 sở hữu đường cong nóng bỏng. Ảnh: FBNV

Đoàn Thu Thủy sinh năm 1995 tại Hà Nội. Cô cao 1,73 m, số đo 83-63-94 cm, là thành viên đội của huấn luyện viên Minh Tú. Tại chung kết, Thu Thủy được nhận xét có phần trình diễn trang phục thể thao bắt mắt, trang phục dạ hội ấn tượng, câu trả lời ứng xử thuyết phục. Khi cô bước ra với chiếc đầm dạ hội, khán giả phía dưới đồng loạt vỗ tay.