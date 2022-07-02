Sự thật xúc động đằng sau lý do căn nhà cấp 4 chưa được nâng cấp của Hoa hậu Ngọc Châu

Ngọc Châu không phải là gương mặt xa lạ đối với những người hâm mộ các cuộc thi nhan sắc. Ngọc Châu từng là quán quân Vietnam's Next Top Model 2016, đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018, đại diện Việt Nam tham dự và lọt vào Top 10 Hoa hậu Siêu quốc gia 2019, cùng danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia Châu Á 2019.

Tối 25/6 vừa qua, Ngọc Châu được gọi tên ở khoảnh khắc quan trọng nhất Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Xuất thân trong gia đình khó khăn sau đó trải qua hành trình dài với nhiều cuộc thi, Ngọc Châu đã tỏa sáng trong suốt chặng đường Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chiến thắng của Ngọc Châu được đánh giá là xứng đáng, được lòng giới truyền thông và công chúng.

Để có được thành công như ngày hôm nay, ít ai biết được Ngọc Châu đã trải qua những năm tháng tuổi thơ cơ cực.

Bố mất vì ung thư từ khi cô còn nhỏ, mẹ cô làm rẫy nuôi các con. Ngọc Châu từng cho biết hoàn cảnh cơ cực là một trong những động lực giúp cô luôn phấn đấu hoàn thiện bản thân. Khi Ngọc Châu lên Sài Gòn học Đại học, cô chỉ ở trong căn phòng trọ chật hẹp với bạn bè để gói ghém chi phí sinh hoạt. Trong suốt 4 năm ngồi trên giảng đường, mẹ của Ngọc Châu cũng chưa từng lên thăm lần nào vì không dám bỏ dở công việc và sợ tốn kém.

Hiện tại, Ngọc Châu đã có những thành công nhất định và không ngừng vươn xa. Thế nhưng, cô vẫn giữ nguyên nét dung dị của người con gái miền quê. Căn nhà tuổi thơ - nơi gắn liền với những năm tháng vất vả của mấy mẹ con Ngọc Châu được nhiều người tìm đến sau khi người đẹp đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Căn nhà Ngọc Châu từng sống với mẹ và các chị em nằm sâu trong những con đường đất đỏ liên xã nhỏ hẹp, ở ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, cách trung tâm TP Tây Ninh hơn 20 km. Không gian sống của gia đình hoa hậu gồm hai mặt tiền rộng rãi, bao quanh bởi hàng rào thép. Khoảng sân lớn là nơi khách đỗ xe, xung quanh để những vật dụng làm nương của gia đình. Khuôn viên căn nhà trồng nhiều gốc nhãn.

Quang cảnh từ bên ngoài căn nhà. Ảnh: Trí thức trẻ

Tuy nhiên quan sát bên trong, nhà mẹ của Ngọc Châu không bề thế mà lại giản dị, khuôn viên trồng nhiều cây che mát, tạo nên khung cảnh đặc trưng thường thấy ở các vùng quê mộc mạc.

Những hình ảnh bên trong căn nhà của Hoa hậu Ngọc Châu ở quê. Ảnh: Trí thức trẻ, Yan.vn

Căn nhà đã được xây thời gian dài nên cũng khá cũ kỹ, đơn sơ. Bà Đặng Thị Gái - mẹ Ngọc Châu - cho biết sau này con gái nhiều lần ngỏ ý muốn sửa lại nhà nhưng gia đình chưa đồng ý vì sợ tốn kém. Bà Gái cho rằng "ăn thì nhiều, sống bao nhiêu" nên muốn hoa hậu dùng tiền kiếm được để phòng thân.

Chị gái Ngọc Châu chia sẻ trên Thể thao & Văn hóa: "Nhà hiện tại thì ở cũng được rồi, chẳng qua kinh tế Châu cũng ổn định, Châu cũng muốn lo cho mẹ mình ăn nhiều chứ ở nhiêu. Khu nông thôn ở vậy thì cũng được rồi. Mẹ nói nhà vẫn còn ở được sửa chi tốn kém để tiền đó lại rồi còn muốn làm gì con làm, để phòng thân. Khi nào nhà xập xệ quá thì hãy sửa. Chị cũng nghĩ vậy nhà thì giờ vẫn ở ổn, mình cứ để vậy đi".

Xung quanh nhà Ngọc Châu trồng vườn nhãn, mọi thứ đã cũ kỹ nên nhìn khá đơn sơ. Tuy nhiên, tại đây gia đình Ngọc Châu đều rất vui vẻ và yêu thương nhau. Ảnh: Trí thức trẻ.

Ngọc Châu thần tượng mẹ vì bà không những một mình gánh vác gia đình, còn luôn bảo vệ, mang những điều tốt nhất đến cho chị em cô. Cô nhớ thời điểm ba mất, gia đình làm nông. Khi ấy, mẹ cô trúng vụ, bán được 90 triệu đồng nông sản. Mẹ cô khi ấy còn rất trẻ, lo bản thân không vững tâm, sau này đi bước nữa và người đàn ông mới không yêu thương con cái, của cải có thể mất hết.

Do đó bà quyết định xây một căn nhà khang trang cho cả gia đình, hoàn thiện vào năm 2003 với số tiền 80 triệu đồng. Xây xong nhà, mẹ cô không còn tiền tái vụ, phải vay mượn tiền để bắt đầu vụ mới. Chứng kiến mẹ làm việc mỗi ngày, thức khuya dậy sớm không có thời gian nghỉ ngơi, Ngọc Châu tự dặn bản thân cố gắng.

Chân dung người mẹ tần tảo, đứng sau thành công của hoa hậu Ngọc Châu ngày hôm nay. Ảnh: Chụp màn hình

Sau những năm tháng một mình gồng gánh nuôi các con, mẹ Ngọc châu không giấu được sự mãn nguyện và tự hào khi nói về con gái. Mẹ nàng hậu cho biết con gái là người rất ngoan, mỗi khi về quê đều ở nhà, không đi chơi, mỗi khi có tiền lại gửi về cho mẹ. Gia đình luôn sống trong khó khăn nên cũng quen với điều đó và không có nhu cầu xây nhà mới làm gánh nặng cho con gái.