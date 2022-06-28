Chân dung người mẹ tần tảo của Hoa hậu Ngọc Châu: Chồng mất sớm, đôi vai nặng gánh con thơ và nghị lực phi thường của người đàn bà miền quê

Hậu trường 28/06/2022 11:38

Đằng sau ánh hào quang của Ngọc Châu là sự ủng hộ của người mẹ ở miền quê nghèo.

Tối 25/6, Ngọc Châu được gọi tên ở khoảnh khắc quan trọng nhất Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Xuất thân trong gia đình khó khăn sau đó trải qua hành trình dài với nhiều cuộc thi, Ngọc Châu đã tỏa sáng trong suốt chặng đường Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chiến thắng của Ngọc Châu được đánh giá là xứng đáng, được lòng giới truyền thông và công chúng. 

Chân dung người mẹ tần tảo của Hoa hậu Ngọc Châu: Chồng mất sớm, đôi vai nặng gánh con thơ và nghị lực phi thường của người đàn bà miền quê - Ảnh 1
Ngọc Châu có đủ sắc và tài để đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss Universe cuối năm nay. Ảnh: FBNV

 

Trước khi là Hoa hậu, Ngọc Châu có một tuổi thơ khó khăn. Bố mất vì ung thư từ khi cô còn nhỏ, mẹ cô làm rẫy nuôi các con. Trong video giới thiệu bản thân tại Hoa hậu Siêu quốc gia, cô cho biết hoàn cảnh cơ cực là một trong những động lực giúp cô luôn phấn đấu hoàn thiện bản thân. Tuy nhiên, cô đã vượt lên và tích cực tìm cơ hội cho bản thân.

Để tiết kiệm chi phí cho việc ăn học tại TPHCM, Ngọc Châu chọn sống trong một căn phòng trọ chật hẹp cùng với bạn bè. Trong suốt 4 năm người đẹp học đại học, mẹ cô chưa từng lên thăm lần nào vì không dám bỏ dở công việc và sợ tốn kém.

Trong đêm chung kết, bà Đặng Thị Gái - mẹ của Ngọc Châu cũng có mặt để cổ vũ tinh thần cho con gái. Sau khi chúc mừng con giành ngôi vị cao nhất, bà vội trở về Tây Ninh vào sáng 26/6 để quay lại nhịp sống thường ngày. Xuất hiện trong clip của đài truyền hình Tây Ninh, bà Gái đã có những chia sẻ khi Ngọc Châu trở thành hoa hậu.

Chân dung người mẹ tần tảo của Hoa hậu Ngọc Châu: Chồng mất sớm, đôi vai nặng gánh con thơ và nghị lực phi thường của người đàn bà miền quê - Ảnh 2
Mẹ Ngọc Châu nói về con gái. Ảnh: Chụp màn hình

 

Ngôi nhà cấp 4 của gia đình Hoa hậu Ngọc Châu tọa lạc ở huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh với khoảng sân rộng rãi được bao bọc bởi nhiều cây xanh. Tổ ấm ở quê của Hoa hậu Ngọc Châu đơn sơ, giản dị nhưng cả gia đình cô đều cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.

Mẹ của người đẹp xuất hiện trong trang phục giản dị, gây ấn tượng với gương mặt hiền lành. Theo chia sẻ, bà Gái không sử dụng điện thoại thông minh và cũng không tiếp cận mạng xã hội. Chính vì thế, bà không biết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nổi tiếng như thế nào. Bà chỉ hạnh phúc khi con gái đã vượt qua thử thách để khẳng định bản thân.

Chồng mất sớm, bà Gái một mình nuôi dạy con từ nhỏ. Chia sẻ về quan niệm dạy con, bà cho biết bản thân chỉ khuyên con cố gắng học hành nên người, đừng để bị chê cười.

Mẹ Hoa hậu Ngọc Châu chia sẻ: "Đừng mê chơi, bê tha đừng để người ta chê cười nhà mình không có đàn ông nên mẹ dạy con không được. Mấy đứa con cô đứa nào cũng ráng cố gắng. Đi học 12 năm trời con chỉ nghỉ khi đau bệnh".

Chân dung người mẹ tần tảo của Hoa hậu Ngọc Châu: Chồng mất sớm, đôi vai nặng gánh con thơ và nghị lực phi thường của người đàn bà miền quê - Ảnh 3
Sau đêm đăng quang, Ngọc Châu vẫn chưa thể trở về quê nhà vì lịch trình bận rộn. Ảnh: Chụp màn hình 

 

Trước danh xưng "mẹ hoa hậu", mẹ Ngọc Châu đã cười lớn trên sóng truyền hình: "Người ta chào mẹ hoa hậu thì mình cười chứ sao. Dì Bảy cũng tự hào khi có con gái là hoa hậu. Giờ thì hết lo lắng rồi, mãn nguyện rồi".

Theo nhóm PV của Trí thức trẻ phỏng vấn người dân quanh xóm, họ đều nhận xét mẹ của Hoa hậu rất hiền lành, chăm chỉ. "Mẹ của Châu thì cứ ở vậy rồi làm rẫy nuôi con. Mẹ của Châu giỏi dữ lắm, không ai bằng đâu, hiền từ. Mỗi khi nhắc chuyện có con thi Hoa hậu là cười cười vậy thôi. Gia đình của Châu được lắm, từ bên nội rồi mấy cậu mấy dì đều hiền khô", một người hàng xóm cho hay.

Không chỉ người thân mà hàng xóm của Ngọc Châu cũng rất vui mừng khi cô được xướng tên ở ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. 

Chân dung người mẹ tần tảo của Hoa hậu Ngọc Châu: Chồng mất sớm, đôi vai nặng gánh con thơ và nghị lực phi thường của người đàn bà miền quê - Ảnh 4
Người đẹp Tây Ninh hứa hẹn sẽ mang lại thành tích cao cho Việt Nam tại Miss Universe 2022. Ảnh: FBNV

 

Ngọc Châu cao 1,74 m với số đo ba vòng 81-63-92,5 cm. Xét về tổng thể, bao gồm ngoại hình, kỹ năng trình diễn, khả năng nói, giao tiếp bằng tiếng Anh, Ngọc Châu là một trong những thí sinh hài hòa, đáp ứng đủ tiêu chí nhất. Cô cũng là ứng cử viên phù hợp để đại diện Việt Nam dự thi Miss Universe vào cuối năm nay.

Cận cảnh căn nhà cấp 4 đơn sơ ở quê của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Cận cảnh căn nhà cấp 4 đơn sơ ở quê của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Ngọc Châu có một tuổi thơ cơ cực, người đẹp sinh năm 1994 sống trong một căn nhà khá cũ kỹ, đơn sơ tại Tây Ninh.

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