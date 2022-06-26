Ngắm nhan sắc ngoài đời xinh như 'búp bê', gây thương nhớ của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Với màn thể hiện nổi bật, Ngọc Châu nhận vé vàng từ giám khảo, vào thẳng Top 71. Tại đêm Chung kết, sự tự tin, bản lĩnh giúp cô giành chiến thắng, vượt qua nhiều đối thủ "nặng ký" như Thảo Nhi, Hương Ly, Thủy Tiên, Hoàng Phương...

Từ đầu cuộc thi cho đến nay, Ngọc Châu luôn được đánh giá cao. Ảnh: MUV

Người đẹp sinh năm 1994 từng chinh chiến quốc tế và lọt top 10 Hoa hậu Siêu quốc gia 2019. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Ngọc Châu sẽ không cần mất nhiều thời gian rèn luyện để đi chinh chiến Miss Universe 2022. Nhiều người kỳ vọng cô sẽ làm nên chuyện trong lần "mang chuông đi đánh xứ người" vào cuối năm nay.

Mỹ nhân đình đám nhận được nhiều sự yêu mến của người hâm mộ nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, hình thể chuẩn mực và một ngoại hình không thể rực rỡ hơn dù ở ngoài đời và không trang điểm nhiều.

Nhan sắc ngọt ngào của Ngọc Châu khi trang điểm nhẹ. Ảnh: FBNV

Ngọc Châu thích để mặt mộc ở ngoài đời và chăm sóc làn da mỗi ngày vì công việc người mẫu làm cho cô tiếp xúc với mỹ phẩm rất nhiều. Ngọc Châu sở hữu đầy đủ các yếu tố để trở thành một hoa hậu từ gương mặt sáng sân khấu, chiều cao 1m74, số đo 3 vòng nóng bỏng 81 - 63 - 92,5cm và kỹ năng trình diễn.

Hoa hậu khiến nhiều người mê mẩn trong bức ảnh đời thường. Ảnh: FBNV

Chuyện gia sắc đẹp nhận xét, gương mặt của Ngọc Châu có tỷ lệ chuẩn như "búp bê". Ảnh: FBNV

Ở phần ứng xử của top 3, khi nhận được câu hỏi: "Bạn là ai trong 5 năm tới", Ngọc Châu trả lời trôi chảy: "5 năm tới, Ngọc Châu vẫn là Ngọc Châu, vẫn tiếp nối hành trình chia sẻ với trái tim nồng nhiệt và đôi tay sẵn sàng hành động để theo đuổi chính giấc mơ của mình. Tôi muốn mang đến những điều kiện đầy đủ về giáo dục, y tế và tình cảm cho trẻ em".

Trước đó, trong phần ứng xử của Top 10, Ngọc Châu cũng được khen ngợi. Cô ứng xử lưu loát và đúng trọng tâm.

Cụ thể, với câu hỏi: "Ngày càng nhiều trẻ em thể hiện tiếng nói mạnh mẽ về vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu. Bạn có nghĩ vấn đề này không dành cho trẻ em mà dành cho người lớn không?", cô đáp: "Môi trường là vấn đề nhức nhối ngày nay. Khi trẻ em có ý thức về bảo vệ môi trường. Điều đó cho thấy xã hội ngày càng phát triển và người lớn càng phải hành động nhiều hơn".

Ngọc Châu có gu ăn mặc đa dạng. Ảnh: FBNV

Có thế mạnh catwalk, gương mặt sáng, nhiều khán giả kỳ vọng cô sẽ làm nên chuyện tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2022.