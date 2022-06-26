Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 có xuất thân và học vấn ra sao?

Hậu trường 26/06/2022 01:18

Ngọc Châu - cô gái đến từ Tây Ninh vừa đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - đang thu hút mọi sự quan tâm của công chúng.

Tối ngày 25/6, đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 chính thức được diễn ra tại TP.HCM. Nguyễn Thị Ngọc Châu đã vượt qua 40 thí sinh để giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 có xuất thân và học vấn ra sao? - Ảnh 1
Nguyễn Thị Ngọc Châu - người đẹp đến từ Tây Ninh chính thức giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Ảnh: MUV

 

Ngọc Châu từng là quán quân Vietnam's Next Top Model 2016, đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018, đại diện Việt Nam tham dự và lọt vào Top 10 Hoa hậu Siêu quốc gia 2019, cùng danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia Châu Á 2019. Với thành tích khủng như vậy, chiến thắng của Ngọc Châu tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 nằm trong dự đoán của nhiều người. 

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 có xuất thân và học vấn ra sao? - Ảnh 2
Ngọc Châu sẽ trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2022 vào cuối năm nay. Ảnh: MUV

 

Được biết, Hoa hậu Ngọc Châu sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở vùng đất Tây Ninh. Bố mất vì ung thư từ khi cô còn nhỏ, mẹ cô làm rẫy nuôi các con. Ngọc Châu từng cho biết hoàn cảnh cơ cực là một trong những động lực giúp cô luôn phấn đấu hoàn thiện bản thân.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 tốt nghiệp trường Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM, ngành Công nghệ Sinh học. Ngay từ nhỏ, Ngọc Châu đã có ước mơ trở thành người mẫu. 

"Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhỏ thuộc miền Đông Nam Bộ của Việt Nam. Năm tôi lên 5 tuổi, ba tôi qua đời vì căn bệnh ung thư. Bản thân tôi khi đó rất muốn thay đổi thực tại nhưng bất lực, không thể làm gì được. 

Càng lớn tôi càng nhận thấy rằng bên ngoài kia đang có rất nhiều người phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Họ cũng cần có một gia đình, một xã hội ở bên để giúp đỡ và chia sẻ. Đó là lý do tôi chọn ngành Công nghệ Sinh học, nhằm trang bị cho mình những kiến thức nâng cao sức khỏe cộng đồng", Ngọc Châu chia sẻ.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 có xuất thân và học vấn ra sao? - Ảnh 3
Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 có tuổi thơ khốn khó. Ảnh: MUV

 

Để tiết kiệm chi phí cho việc ăn học tại TPHCM, Ngọc Châu chọn sống trong một căn phòng trọ chật hẹp cùng với bạn bè. Trong suốt 4 năm người đẹp học đại học, mẹ cô chưa từng lên thăm lần nào vì không dám bỏ dở công việc và sợ tốn kém.

Trong một chương trình truyền hình, Ngọc Châu không kìm được xúc động khi nhắc đến mẹ và chia sẻ về hoàn cảnh bản thân. "Lúc đi thi đại học, chị hai là người đưa em đi vì mẹ phải ở nhà lo việc nhà. Bản thân em cũng hiểu hoàn cảnh gia đình mình như thế nào, nên em không trách móc, đòi hỏi hay so sánh mẹ với mẹ của bạn bè. Cuộc sống của em gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với tính cách độc lập của bản thân nên em không muốn chia sẻ với ai", Ngọc Châu chia sẻ.

Với chiến thắng tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Ngọc Châu sẽ trở thành đại diện nước nhà tham gia đấu trường nhan sắc khốc liệt nhất hành tinh - Miss Universe 2022 vào cuối năm nay.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 có xuất thân và học vấn ra sao? - Ảnh 4
Với những lợi thế sẵn có: từ tri thức đến sắc đẹp, nhiều người tin tưởng Ngọc Châu sẽ làm nên chuyện khi "mang chuông đi đánh xứ người". Ảnh: MUV

Trước khi dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, cô rèn luyện kỹ năng catwalk, tiếng Anh, thuyết trình... suốt thời gian dài. 

Không chỉ là một người nổi tiếng, Ngọc Châu nói càng ý thức rõ mình giờ đây đã là một Hoa hậu. Cô mong muốn lan tỏa đến công chúng những thông điệp tích cực. Bắt tay vào những hoạt động có ý nghĩa giúp cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tuy nhiên, điểm khác biệt của cô chính là hướng đến những tổ chức cộng đồng ở nhiều lĩnh vực. Phải kể đến việc đồng hành cùng những dự án ý nghĩa cho phụ nữ và các bệnh nhân ung thư .

Có thế mạnh catwalk, gương mặt sáng, nhiều khán giả kỳ vọng cô sẽ làm nên chuyện tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2022.

 

Mỹ nhân nào đủ sức đội vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022?

Mỹ nhân nào đủ sức đội vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022?

Tối nay (25/6), ai sẽ đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam giành vương miện làm từ vàng trắng đính 279 viên sapphire và 2.137 viên kim cương ?

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Hoa hậu Ngọc Châu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 37 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 8 giờ 2 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 37 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 37 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 52 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 11 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An