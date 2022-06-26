Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 có xuất thân và học vấn ra sao?

Tối ngày 25/6, đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 chính thức được diễn ra tại TP.HCM. Nguyễn Thị Ngọc Châu đã vượt qua 40 thí sinh để giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 .

Ngọc Châu từng là quán quân Vietnam's Next Top Model 2016, đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018, đại diện Việt Nam tham dự và lọt vào Top 10 Hoa hậu Siêu quốc gia 2019, cùng danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia Châu Á 2019. Với thành tích khủng như vậy, chiến thắng của Ngọc Châu tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 nằm trong dự đoán của nhiều người.

Được biết, Hoa hậu Ngọc Châu sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở vùng đất Tây Ninh. Bố mất vì ung thư từ khi cô còn nhỏ, mẹ cô làm rẫy nuôi các con. Ngọc Châu từng cho biết hoàn cảnh cơ cực là một trong những động lực giúp cô luôn phấn đấu hoàn thiện bản thân.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 tốt nghiệp trường Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM, ngành Công nghệ Sinh học. Ngay từ nhỏ, Ngọc Châu đã có ước mơ trở thành người mẫu.

"Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhỏ thuộc miền Đông Nam Bộ của Việt Nam. Năm tôi lên 5 tuổi, ba tôi qua đời vì căn bệnh ung thư. Bản thân tôi khi đó rất muốn thay đổi thực tại nhưng bất lực, không thể làm gì được.

Càng lớn tôi càng nhận thấy rằng bên ngoài kia đang có rất nhiều người phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Họ cũng cần có một gia đình, một xã hội ở bên để giúp đỡ và chia sẻ. Đó là lý do tôi chọn ngành Công nghệ Sinh học, nhằm trang bị cho mình những kiến thức nâng cao sức khỏe cộng đồng", Ngọc Châu chia sẻ.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 có tuổi thơ khốn khó. Ảnh: MUV

Để tiết kiệm chi phí cho việc ăn học tại TPHCM, Ngọc Châu chọn sống trong một căn phòng trọ chật hẹp cùng với bạn bè. Trong suốt 4 năm người đẹp học đại học, mẹ cô chưa từng lên thăm lần nào vì không dám bỏ dở công việc và sợ tốn kém.

Trong một chương trình truyền hình, Ngọc Châu không kìm được xúc động khi nhắc đến mẹ và chia sẻ về hoàn cảnh bản thân. "Lúc đi thi đại học, chị hai là người đưa em đi vì mẹ phải ở nhà lo việc nhà. Bản thân em cũng hiểu hoàn cảnh gia đình mình như thế nào, nên em không trách móc, đòi hỏi hay so sánh mẹ với mẹ của bạn bè. Cuộc sống của em gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với tính cách độc lập của bản thân nên em không muốn chia sẻ với ai", Ngọc Châu chia sẻ.

Với chiến thắng tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Ngọc Châu sẽ trở thành đại diện nước nhà tham gia đấu trường nhan sắc khốc liệt nhất hành tinh - Miss Universe 2022 vào cuối năm nay.

Với những lợi thế sẵn có: từ tri thức đến sắc đẹp, nhiều người tin tưởng Ngọc Châu sẽ làm nên chuyện khi "mang chuông đi đánh xứ người". Ảnh: MUV

Trước khi dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, cô rèn luyện kỹ năng catwalk, tiếng Anh, thuyết trình... suốt thời gian dài.

Không chỉ là một người nổi tiếng, Ngọc Châu nói càng ý thức rõ mình giờ đây đã là một Hoa hậu. Cô mong muốn lan tỏa đến công chúng những thông điệp tích cực. Bắt tay vào những hoạt động có ý nghĩa giúp cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tuy nhiên, điểm khác biệt của cô chính là hướng đến những tổ chức cộng đồng ở nhiều lĩnh vực. Phải kể đến việc đồng hành cùng những dự án ý nghĩa cho phụ nữ và các bệnh nhân ung thư .

Có thế mạnh catwalk, gương mặt sáng, nhiều khán giả kỳ vọng cô sẽ làm nên chuyện tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2022.