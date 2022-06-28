Cận cảnh căn nhà cấp 4 đơn sơ ở quê của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Hậu trường 28/06/2022 09:30

Ngọc Châu có một tuổi thơ cơ cực, người đẹp sinh năm 1994 sống trong một căn nhà khá cũ kỹ, đơn sơ tại Tây Ninh.

Đã hai ngày trôi qua nhưng khoảnh khắc Nguyễn Thị Ngọc Châu được gọi tên cho ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 vẫn được nhiều người bàn tán không ngớt. Với nhan sắc ngọt ngào, ứng xử thông minh và sự nỗ lực trong suốt hành trình vừa qua, người đẹp đến từ Tây Ninh đã đăng quang trong sự hài lòng của phần đông khán giả, một kết quả vô cùng xứng đáng. 

Cận cảnh căn nhà cấp 4 đơn sơ ở quê của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Ảnh 1
Người đẹp Tây Ninh trong khoảnh khắc được sướng tên người kế nhiệm vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Ảnh: MUVN

 

Ngọc Châu không phải là gương mặt xa lạ đối với những người hâm mộ các cuộc thi nhan sắc. Ngọc Châu từng là quán quân Vietnam's Next Top Model 2016, đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018, đại diện Việt Nam tham dự và lọt vào Top 10 Hoa hậu Siêu quốc gia 2019, cùng danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia Châu Á 2019. Để có được thành công như ngày hôm nay, ít ai biết được Ngọc Châu đã trải qua những năm tháng tuổi thơ cơ cực. 

Bố mất vì ung thư từ khi cô còn nhỏ, mẹ cô làm rẫy nuôi các con. Ngọc Châu từng cho biết hoàn cảnh cơ cực là một trong những động lực giúp cô luôn phấn đấu hoàn thiện bản thân. Khi Ngọc Châu lên Sài Gòn học Đại học, cô chỉ ở trong căn phòng trọ chật hẹp với bạn bè để gói ghém chi phí sinh hoạt. Trong suốt 4 năm ngồi trên giảng đường, mẹ của Ngọc Châu cũng chưa từng lên thăm lần nào vì không dám bỏ dở công việc và sợ tốn kém.

Cận cảnh căn nhà cấp 4 đơn sơ ở quê của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Ảnh 2
Ngọc Châu nỗ lực vươn lên trong điều kiện gia đình không đủ đầy vật chất. Ảnh: MUVN

 

Hiện tại, Ngọc Châu đã có những thành công nhất định và không ngừng vươn xa. Thế nhưng, cô vẫn giữ nguyên nét dung dị của người con gái miền quê. Căn nhà tuổi thơ - nơi gắn liền với những năm tháng vất vả của mấy mẹ con Ngọc Châu được nhiều người tìm đến sau khi người đẹp đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. 

Cận cảnh căn nhà cấp 4 đơn sơ ở quê của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Ảnh 3
Quang cảnh từ bên ngoài căn nhà. Ảnh: Trí thức trẻ

 

Được biết, nhà của Ngọc Châu thuộc ấp Tân Tây - cách trung tâm thành phố Tây Ninh hơn 20 cây số. Từ phía ngoài nhìn vào, nơi sinh ra và lớn lên của Tân Hoa hậu được bao bọc bởi hàng rào lớn, 2 mặt tiền trông khá khang trang.

Tuy nhiên quan sát bên trong, nhà mẹ của Ngọc Châu không bề thế mà lại giản dị, khuôn viên trồng nhiều cây che mát, tạo nên khung cảnh đặc trưng thường thấy ở các vùng quê mộc mạc.

Cận cảnh căn nhà cấp 4 đơn sơ ở quê của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Ảnh 4
Cận cảnh căn nhà cấp 4 đơn sơ ở quê của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Ảnh 5
Cận cảnh căn nhà cấp 4 đơn sơ ở quê của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Ảnh 6
Những hình ảnh bên trong căn nhà của Hoa hậu Ngọc Châu ở quê. Ảnh: Yan.vn

 

Căn nhà đã được xây thời gian dài nên cũng khá cũ kỹ, đơn sơ. Dù trước đó nàng hậu đã được biết đến và cũng thường xuyên gửi tiền về gia đình cũng như ngỏ ý sửa chữa nhưng mọi người cho rằng "ăn thì nhiều, sống bao nhiêu" nên không cho nàng hậu sửa lại.

Chị gái Ngọc Châu chia sẻ trên Thể thao & Văn hóa"Nhà hiện tại thì ở cũng được rồi, chẳng qua kinh tế Châu cũng ổn định, Châu cũng muốn lo cho mẹ mình ăn nhiều chứ ở nhiêu. Khu nông thôn ở vậy thì cũng được rồi. Mẹ nói nhà vẫn còn ở được sửa chi tốn kém để tiền đó lại rồi còn muốn làm gì con làm, để phòng thân. Khi nào nhà xập xệ quá thì hãy sửa. Chị cũng nghĩ vậy nhà thì giờ vẫn ở ổn, mình cứ để vậy đi".

Cận cảnh căn nhà cấp 4 đơn sơ ở quê của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Ảnh 7
Xung quanh nhà Ngọc Châu trồng vườn nhãn, mọi thứ đã cũ kỹ nên nhìn khá đơn sơ. Tuy nhiên, tại đây gia đình Ngọc Châu đều rất vui vẻ và yêu thương nhau. Ảnh: Trí thức trẻ.

 

Sau những năm tháng một mình gồng gánh nuôi các con, mẹ Ngọc châu không giấu được sự mãn nguyện và tự hào khi nói về con gái. Mẹ nàng hậu cho biết con gái là người rất ngoan, mỗi khi về quê đều ở nhà, không đi chơi, mỗi khi có tiền lại gửi về cho mẹ. Gia đình luôn sống trong khó khăn nên cũng quen với điều đó và không có nhu cầu xây nhà mới làm gánh nặng cho con gái.

Hiện tại, sau đêm Chung kết Ngọc Châu cùng với 2 Á hậu: Lê Thảo Nhi, Huỳnh Phạm Thủy Tiên tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Họ có nhiều hoạt động để tri ân khán giả sau khi giành được danh hiệu cao quý.

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