Hoa hậu Ngọc Châu nói gì về việc mẹ chỉ diện vỏn vẹn một bộ đồ trong 6 năm?

Sự giản dị và chân chất của mẹ Ngọc Châu khiến ai nấy không khỏi xúc động, đồng thời cũng để lại những thắc mắc đến nàng hậu.

Đã ba ngày trôi qua nhưng khoảnh khắc Nguyễn Thị Ngọc Châu được gọi tên cho ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 vẫn được nhiều người bàn tán không ngớt. Với nhan sắc ngọt ngào, ứng xử thông minh và sự nỗ lực trong suốt hành trình vừa qua, người đẹp đến từ Tây Ninh đã đăng quang trong sự hài lòng của phần đông khán giả, một kết quả vô cùng xứng đáng. Những thông tin liên quan đến tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Trong đó, gia cảnh mồ côi cha từ nhỏ của nàng hậu được nhiều người quan tâm. Được biết, cha của Ngọc Châu mất sớm khi cô còn tấm bé và mẹ là người thay trách nhiệm làm trụ cột gia đình, nuôi các con khôn lớn.

Ngọc Châu bên mẹ trong ngày đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Ảnh: Internet Cho đến mới đây, cư dân mạng đã liên tục truyền tay nhau hình ảnh đầy xúc động trong đêm Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022 vừa qua. Theo đó, khi đứng chụp ảnh kỉ niệm trong giây phút thiêng liêng và đáng nhớ của con gái, mẹ Ngọc Châu lại chọn diện một bộ trang phục hệt như 6 năm trước ngay trong đêm Chung kết Vietnam's Next Top Model 2016 khiến ai nấy không khỏi xúc động. Và trong thời điểm đó, Ngọc Châu cũng chính là người đứng ở vị trí cao nhất.

Mẹ Ngọc Châu vẫn chọn diện đúng một bộ trang phục sau 6 năm. Ảnh: Internet Có thể thấy, dù có con gái là người đẹp nổi tiếng trong làng mẫu, mẹ của Ngọc Châu vẫn luôn giản dị và chân chất. Mới đây trên trang cá nhân, Ngọc Châu chia sẻ lại đoạn clip hạnh phúc bên mẹ. Cô bày tỏ: "Vẫn chiếc áo đó 6 năm trước, 6 năm sau cũng không thay đổi... Con cảm ơn mẹ vì đã luôn bên con trong từng cột mốc của cuộc đời! Con yêu mẹ rất nhiều!". Có thể cảm nhận được, Ngọc Châu vô cùng tự hào về người mẹ của cô và không giấu được niềm xúc động, hạnh phúc khi còn có mẹ bên đời. Đông đảo dân mạng đã bày tỏ sự yêu mến dành cho vẻ đẹp chân chất của mẹ tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Đồng thời, một số netizen cũng tranh thủ "xin vía" mẹ Ngọc Châu khi cho rằng bộ trang phục của bà mang lại nhiều may mắn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-hau-ngoc-chau-noi-gi-ve-viec-me-chi-dien-von-ven-mot-bo-do-trong-6-nam-479503.html