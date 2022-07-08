Từng trải qua 30 tiếng đau đớn để sinh con, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền nấc nghẹn khi con gái mắc khối u phải mổ

Hậu trường 08/07/2022 11:07

Chia sẻ dòng cảm xúc khi con gái nhỏ vượt qua ca mổ khối u, Hoa hậu Việt Nam 2004 nghẹn ngào nhớ lại quãng thời gian đau đớn khi sinh ái nữ.

Đỗ Thị Huyền được khán giả biết đến khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004. Sau khi hoàn thành nhiệm kỳ Hoa Hậu Việt Nam, Nguyễn Thị Huyền đi du học rồi về nước kết hôn. Vốn là người kín đáo, ít khi người đẹp cũng ít khi chia sẻ chuyện riêng tư với truyền thông.  

Từng trải qua 30 tiếng đau đớn để sinh con, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền nấc nghẹn khi con gái mắc khối u phải mổ - Ảnh 1
Hoa hậu Việt Nam 2004 rất kín tiếng về chuyện đời tư. Ảnh: Internet

Tuy nhiên mới đây, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đã bất ngờ chia sẻ việc con gái lớn gặp vấn đề về sức khỏe phải mổ khiến đông đảo khán giả, dư luận quan tâm.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền khiến bạn bè, fan cực kỳ quan tâm khi tiết lộ tình hình sức khỏe của con gái. "Nuôi con không khó mà khó nhất cùng con vượt qua khó khăn về sức khoẻ. Rất chia sẻ với các mẹ cùng hoàn cảnh. Nàng này cũng lì giống mẹ, sáng nay nhỏ giọt nước mắt xíu thôi khi bước đi lần đầu.

Mẹ không đau hộ con được, sau này cũng không đi hộ con trên bước đường đời được. Nhưng hãy yên tâm mẹ luôn bên cạnh con nhé. Yêu Bé Heo dũng cảm và lạc quan của mẹ", Hoa hậu Việt Nam 2004 chia sẻ.

Sợ mọi người lo lắng, Nguyễn Thị Huyền đã gửi lời cảm ơn đến tất cả và cô cũng thông báo con chỉ mổ u lành, đã thành công và đang hồi phục rất tốt.

Từng trải qua 30 tiếng đau đớn để sinh con, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền nấc nghẹn khi con gái mắc khối u phải mổ - Ảnh 2
Hình ảnh con gái lớn nhà Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền trước khi mổ. Ảnh: FBNV

Không chỉ thông báo về sức khỏe của con, Hoa hậu Nguyễn thị Huyền còn tiết lộ chuyện sinh nở vất vả của mình. Đây là lần đầu tiên, cô đã nói về chuyện đời tư của mình. Cô viết: "Trở dạ mất 30 tiếng bạn này. Sinh trong đau đớn vì hơi to, vừa phải chỉ huy vì nhịp tim giảm... Vậy mà nhìn thấy con mẹ quay sang nói bà ngoại sẽ đẻ thêm mấy đứa nữa. Bà lúc ấy bảo: 'Cứ nuôi đi rồi hẵng nói đẻ nữa hay không'.

Mẹ lì lợm với những lần phải mổ xẻ (hơn 10 lần) nhưng không lì lợm được khi chứng kiến em đau. Hôm qua ngồi ngoài 5 tiếng rưỡi chờ con, mẹ bóc gần hết gel nail và muốn đạp cửa vào coi rồi đấy. Sốt ruột không chịu được".

Từng trải qua 30 tiếng đau đớn để sinh con, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền nấc nghẹn khi con gái mắc khối u phải mổ - Ảnh 3
Con gái lớn của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền tên thật là Tống Khánh Linh, được nhận xét thừa hưởng nét đẹp giống mẹ. Ảnh: FBNV

Nguyễn Thị Huyền sinh năm 1985, được nhiều người hâm mộ gọi là "Hoa hậu của các Hoa hậu" bởi vẻ kiều diễm mắt phượng mày ngài, rất cao sang nhưng cũng chuẩn nét thuần Việt. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004 đầy thuyết phục, nhận được sự ủng hộ của hầu hết công chúng. 

Từng trải qua 30 tiếng đau đớn để sinh con, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền nấc nghẹn khi con gái mắc khối u phải mổ - Ảnh 4
Đã 18 năm sau ngày đăng quang, nhan sắc của hoa hậu Nguyễn Thị Huyền vẫn gây thương nhớ trong lòng công chúng. Ảnh: Internet

Nguyễn Thị Huyền từng có cuộc hôn nhân với người đàn ông Việt kiều hơn cô 7 tuổi. Cặp đôi có với nhau một con gái tên là Tống Khánh Linh, được biết năm nay lên 15 tuổi và thừa hưởng chiều cao cũng như dung nhan xinh đẹp từ mẹ. Sau lần đổ vỡ hôn nhân, dù có nhiều tin đồn bủa vây nhưng Nguyễn Thị Huyền vẫn im lặng, không chia sẻ ly do ly hôn. 

Vì sống kín đáo nên thông tin Nguyễn Thị Huyền kết hôn lần hai cũng không được biết đến rộng rãi. Chỉ đến năm 2018, trong một lần hiếm hoi chia sẻ với báo chí, người đẹp mới hé lộ đôi nét về cuộc sống hiện tại. Hoa hậu cho biết người chồng thứ hai đã rèn luyện và giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn. 

Hiện tại Nguyễn Thị Huyền rất hài lòng với cuộc sống bình an, hạnh phúc bên gia đình. Cô từ chối tiết lộ danh tính ông xã cũng như hạn chế chia sẻ hình ảnh các con trên truyền thông để giữ gìn cho những người thân yêu. 

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