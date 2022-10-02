Màn lột xác ngoạn mục khó tin trong quá khứ của tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022

Hậu trường 02/10/2022 08:23

Đoàn Thiên Ân chính thức được sướng tên cho ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Cô từng nặng 75 kg và là nạn nhân của body shaming.

Tối 1/10, đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2022 diễn ra tại TP HCM đã xác định được ngôi vị cao nhất - tân Hoa hậu Đoàn Thiên Ân (sinh năm 2000 tại Long An). Người đẹp đã có một đêm thi xuất sắc, đặc biệt đây là lần đầu tiên Thiên Ân đi thi sắc đẹp và cô đã có một câu chuyện truyền cảm hứng về bản thân vô cùng ấn tượng. 

Màn lột xác ngoạn mục khó tin trong quá khứ của tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 - Ảnh 1
Màn lột xác ngoạn mục khó tin trong quá khứ của tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 - Ảnh 2

Tân hoa hậu từng bị miệt thị ngoại hình. "Trước đây, tôi nặng 75 kg. Do giảm cân nhanh quá, tôi bị rạn da ở vùng ngực. Tôi từng tự ti với khuyết điểm của bản thân, không dám đi thi. Được mọi người xung quanh động viên, tôi quyết định tham gia Miss Grand Vietnam để thoát khỏi vùng an toàn. Sau vòng sơ khảo, tôi cũng nhận được những bình luận chưa tích cực về vóc dáng. Do đó, tôi muốn nhắn nhủ mọi người - những ai đang bị body shaming - hãy yêu bản thân", Thiên Ân chia sẻ trong khuôn khổ của cuộc thi.

Màn lột xác ngoạn mục khó tin trong quá khứ của tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 - Ảnh 3
Màn lột xác ngoạn mục khó tin trong quá khứ của tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 - Ảnh 4
Màn lột xác ngoạn mục khó tin trong quá khứ của tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 - Ảnh 5

Người đẹp Long An đã quyết tâm giảm cân để truyền cảm hứng và kêu gọi chấm dứt vấn nạn bạo lực ngôn từ, miệt thị ngoại hình. Hiện tại, tân hoa hậu sở hữu chiều cao 1,75 m, cân nặng 60kg. Số đo ba vòng của Thiên Ân lần lượt là 88,5 - 66 - 98 cm.

Màn lột xác ngoạn mục khó tin trong quá khứ của tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 - Ảnh 6
Màn lột xác ngoạn mục khó tin trong quá khứ của tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 - Ảnh 7

Câu chuyện trong quá khứ đã trở thành nguồn cảm hứng giúp Thiên Ân đưa vào bài thuyết trình của top 10. Phần thuyết trình chân thực và cảm động này đã giúp cô giành giải Thuyết trình hay nhất với nội dung: "Chúng ta thường nói về hòa bình, về việc đấu tranh cho một thế giới tốt đẹp hơn. Thế nhưng hòa bình sẽ không bao giờ bền vững nếu như vấn đề bạo lực không được giải quyết.

Có rất nhiều người vẫn còn nghĩ rằng bạo lực làm một cụm từ để chỉ về việc chúng ta tác động vật lý, hay làm tổn hại đến ai đó. Nhưng không, bạo lực được chia ra làm rất nhiều loại khác nhau, và tôi đã từng là nạn nhân của bạo lực ngôn từ, của body-shaming sau khi tôi tăng cân".  

Loạt hình ảnh của Đoàn Thiên Ân trong cuộc sống đời thường cũng thường xuyên khiến bạn bè của cô trầm trồ, cho rằng cô nàng thay đổi quá nhiều đến mức khó lòng nhận ra được Thiên Ân trước kia.

Màn lột xác ngoạn mục khó tin trong quá khứ của tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 - Ảnh 8
Màn lột xác ngoạn mục khó tin trong quá khứ của tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 - Ảnh 9

Sau đêm chung kết, sáng ngày 2/10 tân Hoa hậu Đoàn Thiên Ân và top 5 Miss Grand Vietnam 2022 sẽ lên đường ra miền Trung hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do bão Noru.

Miss Grand Vietnam 2022 lần đầu tổ chức, nhằm tìm kiếm thí sinh tham dự Miss Grand International - một trong sáu cuộc thi nhan sắc lớn thế giới, thay vì chọn từ Hoa hậu Việt Nam hay Miss World Vietnam như các năm trước. Cuộc thi diễn ra trong hơn một tháng. Người đẹp đăng quang trong chung kết tối 1/10 tại TP HCM nhận vương miện mang tên "The Wings of Beauty", kế nhiệm Nguyễn Thúc Thùy Tiên, lên đường thi Miss Grand International 2022 ở Indonesia. Ngoài ra, bốn cô gái vào top 5 cũng được trao danh hiệu á hậu và tiara.

Đoàn Thiên Ân - cô gái đến từ Long An chính thức đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022

Đoàn Thiên Ân - cô gái đến từ Long An chính thức đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022

Vượt qua nhiều ứng viên mạnh, người đẹp Đoàn Thiên Ân trở thành chủ nhân vương miện Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022.

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