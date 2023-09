Tối 1/10, đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2022 diễn ra tại TP HCM đã xác định được ngôi vị cao nhất - tân Hoa hậu Đoàn Thiên Ân (sinh năm 2000 tại Long An). Người đẹp đã có một đêm thi xuất sắc, đặc biệt đây là lần đầu tiên Thiên Ân đi thi sắc đẹp và cô đã có một câu chuyện truyền cảm hứng về bản thân vô cùng ấn tượng.

Tân hoa hậu từng bị miệt thị ngoại hình. "Trước đây, tôi nặng 75 kg. Do giảm cân nhanh quá, tôi bị rạn da ở vùng ngực. Tôi từng tự ti với khuyết điểm của bản thân, không dám đi thi. Được mọi người xung quanh động viên, tôi quyết định tham gia Miss Grand Vietnam để thoát khỏi vùng an toàn. Sau vòng sơ khảo, tôi cũng nhận được những bình luận chưa tích cực về vóc dáng. Do đó, tôi muốn nhắn nhủ mọi người - những ai đang bị body shaming - hãy yêu bản thân", Thiên Ân chia sẻ trong khuôn khổ của cuộc thi.