Hoa hậu H'Hen Niê chuẩn 'con nhà người ta', đi nước ngoài mua quà 'khủng' về tặng bố

Hậu trường 01/10/2022 22:34

Hoa hậu H'Hen Niê nhận được nhiều lời khen từ dân mạng về lòng hiếu thảo khi liên tục chi tiền mua quà 'khủng' tặng bố mẹ.

Thời gian qua, Hoa hậu H'Hen Niê đã có chuyến công tác kết hợp du lịch dài ngày từ Dubai qua Châu Âu. Nàng hậu đã thường xuyên check in ở nhiều địa điểm và cập nhật lịch trình đi lại của mình trên trang mạng xã hội của mình. Được biết, trong chuyến du lịch này còn có sự góp mặt của bạn trai người đẹp.

Hoa hậu H'Hen Niê chuẩn 'con nhà người ta', đi nước ngoài mua quà 'khủng' về tặng bố - Ảnh 1
H'Hen Niê vi vu trời Tây - Ảnh: FBNV

Không chỉ tranh thủ khám phá cảnh đẹp ở những nơi mình đi qua, H’Hen Niê còn không quên mua quà tặng mọi người trong gia đình. Mới đây, trên story cá nhân của mình, người đẹp Tây Nguyên đã "khoe" tặng mẹ ruột một chiếc nhẫn vàng khá lớn được mua từ Dubai, đính kèm hình ảnh nàng hậu chia sẻ: "Yêu bàn tay của mẹ đã chăm chúng con lớn lên! Vàng Dubai kỷ niệm cho mẹ”.

Chiếc nhẫn có thiết kế hoa văn rất tinh xảo và đặc biệt là kích thước "quá cỡ" của nó. Trước đó, H’Hen Niê cũng nhiều lần mua vàng tặng mẹ vì mẹ ruột của người đẹp rất thích những món đồ trang sức có thể dùng như vật tiết kiệm này.

Hoa hậu H'Hen Niê chuẩn 'con nhà người ta', đi nước ngoài mua quà 'khủng' về tặng bố - Ảnh 2
Chiếc nhẫn vàng "khủng" nàng hậu dành rặng mẹ ruột - Ảnh: FBNV

Không chỉ có vậy, nàng hậu cũng không quên mua tặng bố 1 chiếc đồng hồ hàng hiệu mới. Cô cũng tiết lộ lần đầu đi công tác ở New Zealand cũng đã mua tặng bố 1 chiếc đồng hồ. H'Hen cho biết khi có cô chỉ mua vì thấy đẹp chứ không phân biệt gì: "Đồng hồ mua cho ba trong lần đầu tiên đi nước ngoài là đi New Zealand. 4 năm rồi chứ bộ, ngày đó mua vì thấy cái đẹp nhất nhưng không phân biệt hiệu gì cả".

Bên cạnh đó, nàng hậu còn hài hước chia sẻ về chiếc đồng hồ mới:"Sáng giờ mở cài đặt mã không được".

 

Hoa hậu H'Hen Niê chuẩn 'con nhà người ta', đi nước ngoài mua quà 'khủng' về tặng bố - Ảnh 3
Chiếc đồng hồ mua 4 năm trước ở New Zealand mà H'Hen dành tặng bố - Ảnh: FBNV
Hoa hậu H'Hen Niê chuẩn 'con nhà người ta', đi nước ngoài mua quà 'khủng' về tặng bố - Ảnh 4
Nàng hậu đăng tải chiếc đồng hồ mới nhưng mãi không cài đặt được - Ảnh: FBNV

Có thể thấy, sau 5 năm đăng quang Hoa hậu, nàng hậu Ê đê luôn được lòng công chúng bởi các dự án thiện nguyện, câu chuyện truyền cảm hứng của mình. Bên cạnh đó, cô luôn dành một tình yêu thương sâu sắc, luôn bày tỏ lòng hiếu thảo với ba mẹ, nhờ ba mẹ nên nàng hậu mới có được thành công như ngày hôm nay.

 

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