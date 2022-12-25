BTC Hoa hậu Việt Nam xin lỗi về chiếc váy xuyên thấu của á hậu Phương Anh

Hậu trường 25/12/2022 20:50

Hình ảnh Á hậu Phương Anh diện chiếc váy xuyên thấu khi trao vương miện cho người kế nhiệm tại sân khấu đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 đã gây nhiều tranh cãi.

Á hậu Phương Anh trở thành tâm điểm bàn tán khi diện chiếc đầm xuyên thấu hở đồ nội y khi xuất hiện trên sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 diễn ra vào tối 23/12.

Cụ thể, trong phần trao giải cho á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2022 - Trịnh Thùy Linh, Phương Anh xuất hiện với chiếc váy màu vàng xuyên thấu.

Tuy nhiên, do ánh sáng sân khấu khiến cho bộ đồ của Phương Anh trở nên kém duyên khi lộ toàn bộ đồ nội y bên trong.

BTC Hoa hậu Việt Nam xin lỗi về chiếc váy xuyên thấu của á hậu Phương Anh - Ảnh 1
Bộ trang phục xuyên thấu của Á hậu Phương Anh trên sân khấu gây nhiều tranh cãi.

Tối 25/12, phía BTC Hoa hậu Việt Nam 2022 chính thức phản hồi về sự việc này. Theo BTC, các máy ảnh của BTC, từ góc độ của mình, đã không ghi nhận được các hình ảnh không đẹp như bức đang lan truyền trên mạng xã hội.

BTC cuộc thi gửi lời xin lỗi khán giả và người hâm mộ khi không lường trước và không kiểm soát được sự cố trên đây.

"Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh là một trí thức trẻ, thông minh, học rộng, là người kín đáo và có gu ăn mặc tinh tế. Sự cố trên đây là một tai nạn hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của Phương Anh và ê-kíp khi không lường hết được hiệu ứng ở một số góc độ của ánh sáng.

Một lần nữa, BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 xin lỗi khán giả và người hâm mộ về sự cố trên đây và rất mong nhận được sự cảm thông của quý vị", phía BTC cho hay.

BTC Hoa hậu Việt Nam xin lỗi về chiếc váy xuyên thấu của á hậu Phương Anh - Ảnh 2

Trước đó, Á hậu Phương Anh cũng cho biết cảm thấy choáng và bất ngờ khi nhìn được tấm ảnh đó. Nói thêm về bộ trang phục, cô cho biết, bên trong bộ đầm có mặc đồ ôm sát màu nude dài đến đầu gối để "bảo hộ" cơ thể khi diện những trang phục mỏng manh. Tuy nhiên, đồ "bảo hộ" lần này không thể cứu được cô.

Cô viết trên trang cá nhân: "Thật lòng, tôi cũng không chấp nhận được tấm ảnh đó. Tuy nhiên, đó là một sự cố ngoài ý muốn. Nó thực sự là một tai nạn đáng xấu hổ.

Khi chọn đầm mặc thử hay cả khoảnh khắc đi thảm đỏ, tôi và ê-kíp thấy bộ đầm vẫn ở trạng thái bình thường. Tuy nhiên, khi lên sân khấu, ánh sáng đã 'hại' tôi".

Cuối bài viết, Phương Anh bày tỏ sự xấu hổ và gửi lời xin lỗi đến khán giả vì đây là sự cố ngoài ý kiến muốn chứ cô không cố tình tạo scandal. Người đẹp nói thêm, đây sẽ là bài học để cô ghi nhận sâu sắc, cẩn thận hơn mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

BTC Hoa hậu Việt Nam xin lỗi về chiếc váy xuyên thấu của á hậu Phương Anh - Ảnh 3

Phạm Ngọc Phương Anh sinh năm 1998, từng đăng quang Hoa khôi Áo dài Nữ sinh Việt Nam năm 2015, đoạt ngôi vị Á hậu 1 tại Hoa hậu Việt Nam 2020 và đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Quốc tế 2022.

Nàng hậu không chỉ sở hữu nhan sắc ngọt ngào mà còn khiến nhiều người chú ý nhờ khả năng ngoại ngữ nổi bật, thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp... Hiện cô đang theo học Thạc sĩ ngành Thương mại Toàn cầu tại Đại học RMIT.

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