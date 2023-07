Sau hơn 4 ngày nỗ lực cứu hộ, đến tối ngày 4/1/2022, lực lượng cứu hộ xác nhận cháu bé Thái Lý Hạo Nam (2012, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình) không may bị rơi xuống trụ bê tông sâu khoảng 35m tại công trường cầu Rọc Sen đã tử vong. Suốt nhiều giờ đồng hồ qua, mạng xã hội tràn ngập những lời chia buồn gửi đến thiên thần nhỏ, cũng như gia đình cháu bé.

Ngôi nhà cũ kỹ của gia đình bé Hào Nam, mẹ bé chị Linh (mặc áo Hồng) luôn thấp thỏm chờ con trai. (Ảnh: Tiền Phong).

Nhắc đến con trai, chị Linh cho biết từ nhỏ Nam khá nhỏ người, lúc sinh ra nặng 3,1 kg, hiện dù 10 tuổi nhưng chỉ nặng hơn 20 kg. Nam ngoan, học khá, mỗi ngày trước khi đi học thường ra chợ mua thức ăn sáng cho ba mẹ, cho em gái rồi mới đi học. Sau những ngày đêm ròng rã chờ đợi tin tức, người mẹ như chị chỉ còn biết chờ đợi vào phép màu.

Vào sáng ngày 2/1, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - ông Phạm Thiện Nghĩa, cùng các ban ngành, đoàn thể địa phương đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên chị Nguyễn Thị Mỹ Linh và gia đình của cháu Thái Lý Hạo Nam.

Ông Nghĩa và lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã ân cần động viên, bày tỏ sự sẻ chia với gia đình về việc cháu bé không may bị lọt vào trụ bê tông. Đây là sự cố không mong muốn, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo tập trung các phương tiện, con người để tập trung cứu hộ bé sớm nhất.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng đã trao một phần quà để động viên tinh thần gia đình bé trai bị nạn. Đồng thời, trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình bé Nam đang sinh sống trong căn nhà siêu vẹo, ông Nghĩa cũng đã đề nghị các ngành chức năng địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình vượt qua hoàn cảnh khó khăn sau sự việc.

Anh Thái Văn Tấn Tài (cha bé Nam) rơi nước mắt khi nhắc về con trai. ẢNh: Zing

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Không may, bé Nam rơi lọt xuống trụ bê tông rỗng ruột bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.

Nhận tin báo, Công an huyện Thanh Bình nhanh chóng đến hiện trường đồng thời báo về Công an tỉnh cử lực lượng hỗ trợ. Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn.

Sau khi hay tin con gặp nạn, bố mẹ cháu bé là anh Thái Văn Tấn Tài và chị Nguyễn Thị Mỹ Linh đã tức tốc chạy đến hiện trường.

Nhắc lại thời điểm xảy ra sự việc, anh Thái Văn Tấn Tài cho biết, bé Nam thường chơi quanh xóm. Lúc nghe tin con trai rơi xuống trụ bê tông, anh Tài hốt hoảng chạy lại hiện trường và nghe tiếng con kêu cứu dưới hố. Nhưng khoảng 10 phút sau, anh không nghe tiếng gì nữa.

Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm. Ảnh: Thanh Niên

Sau khi xảy ra sự việc, cha bé Hạo Nam không chợp mắt nổi, anh Tài lúc nào cũng túc trực tại hiện trường với gương mặt thất thần. Khi ai hỏi về tình trạng của con trai người đàn ông này không kìm nén nổi sự xúc động mạnh. Gương mặt anh phờ phạc, mắt liên tục theo dõi hướng về phía khu vực cứu hộ.

Riêng chị Nguyễn Thị Mỹ Linh thì từ khi con bị nạn liên tục ngất xỉu vì quá lo lắng. Sau khi được y tế can thiệp và mọi người đưa về nhà chăm sóc, sức khỏe chị Linh ổn định hơn, tuy nhiên người phụ nữ này vẫn xúc động mạnh.