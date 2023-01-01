Những gia đình sao Việt quyết định triệt sản: Người tự nguyện 'thắt nơ' vì thương vợ cực khổ, người sợ vỡ kế hoạch

Nói về lý do sinh nhiều con trong một khoảng thời gian ngắn, Oanh Yến cho biết bản thân cô thực sự rất thích đẻ, muốn có nhiều con nên chưa bao giờ sử dụng phương pháp tránh thai. Thậm chí, bạn trai Oanh Yến còn muốn cô sinh cho anh 10 bé nhưng cô đã quyết định dừng lại ở con số 6.

Hoa hậu Oanh Yến được mệnh danh là người đẹp mê đẻ nhất showbiz Việt khi mới 35 tuổi, cô đã là mẹ của 6 nhóc tì. Đặc biệt, dù trải qua nhiều lần sinh nở nhưng người đẹp gốc Vũng Tàu vẫn khiến khán giả trầm trồ bởi sắc vóc luôn tươi trẻ, dù có để mặt mộc hay mặc đồ giản dị vẫn rất xinh đẹp.

Khi sinh bé út vào tháng 4/2020, người đẹp đã thực hiện phương pháp thắt ống dẫn trứng ngay trên bàn mổ để tập trung nuôi dạy 6 người con. “Tôi sợ nhiều bé thì tôi lại không chu toàn và nuôi dạy, chăm sóc các con tốt nên quyết định dừng lại", Oanh Yến cho hay.

“Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ phòng tránh thai, không quan tâm đến kế hoạch sinh sản. Tôi chỉ tập trung công việc chăm con. Khi mình có thai, mình sinh, không cân nhắc. Con đến bao nhiêu thì tôi đón nhận bấy nhiêu”, Oanh Yến tâm sự.

Hải Băng

Sau mối tình dang dở với Tiến Dũng (The Men), Hải Băng nên duyên chồng vợ với diễn viên Thành Đạt. Từ khi kết hôn, nữ ca sĩ lui về hậu trường chăm sóc gia đình và sinh liền 3 con "đủ nếp đủ tẻ".

Trong hành trình mang thai, Hải Băng từng đứng trước hiểm nguy về tính mạng, vì lỡ... dính bầu quá gần nhau dù bác sĩ cảnh báo những hệ lụy sau sinh mổ. Vì thế, bà xã Thành Đạt đã nghĩ đến việc thắt ống dẫn trứng trong quá trình mổ lấy thai để triệt sản. Cô cho đó là lựa chọn sáng suốt để đảm bảo sức khỏe cho mình và gia đình.

Nói về quyết định triệt sản thay vì các phương pháp khác, Hải Băng kết luận: "Mang thai, sinh đẻ, nuôi con, dạy con... khâu nào cũng vất vả, lần mang thai này áp lực từ trong ra đến ngoài. Ông trời ưu ái cho tới 3 nhóc tì và đến đây cũng cho em xin kết thúc cuộc vui một cách an toàn để bảo vệ sức khỏe của chính bản thân, để nuôi dạy con một cách tốt nhất. Và triệt sản là cách an toàn và hiệu quả cao nhất".

Hoàng Bách

Đầu năm 2020, nam ca sĩ Hoàng Bách đăng tải hình ảnh nằm trong bệnh viện để chờ thắt ống dẫn tinh khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Hoàng Bách cho biết, anh làm vậy là để tránh sinh con ngoài ý muốn và chia sẻ nỗi đau, sự vất vả với vợ khi chứng kiến cô mang thai, vượt cạn tới tận 3 lần.

Chứng kiến cảnh vợ vượt cạn lần thứ 3, Hoàng Bách đã quyết định anh mới là người thực hiện điều này chứ không phải vợ.

Anh chia sẻ: "Có nhiều điều chúng ta coi là rất bình thường, là đương nhiên, như việc sinh sản của phụ nữ. Nhưng nếu đã một lần ở trong phòng sinh cùng vợ, chỉ một lần thôi, chứng kiến giây phút đau đớn đến tận cùng, nguy hiểm đến tận cùng ấy của người phụ nữ để ban tặng cho ta một đứa con... bạn sẽ thấy những điều tôi làm là quá nhỏ bé.”

Ngọc Trai

Giống như Hoàng Bách, diễn viên Ngọc Trai mới đây cũng xác nhận triệt sản sau đúng 1 tuần vợ hạ sinh nhóc tỳ thứ 2. Trên trang cá nhân, nam diễn viên chia sẻ: "Dù gái hay trai, đủ 2 là thiến. À nhầm, thắt".

Việc người chồng quyết định thắt ống dẫn tinh là một trong những cách để phòng tránh việc vợ tiếp tục mang thai, tuy nhiên rất ít người đàn ông nào chịu áp dụng phương pháp này. Chính vì thế mà chia sẻ của Ngọc Trai nhanh chóng nhận về rất nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng. Đa số khán giả đều cho rằng, anh đúng chuẩn là người chồng lý tưởng, sẵn sàng hy sinh bản thân vì bà xã.

Trong quá trình bà xã mang thai, Ngọc Trai cũng chăm sóc vợ cực kỳ chu đáo. Cô thèm ăn gì sẽ lập tức được đáp ứng luôn. Cùng với đó, Ngọc Trai cũng hạn chế nhận show để có nhiều thời gian ở nhà làm việc nhà, chăm sóc vợ bầu và con trai, không để cô phải động tay vào việc gì.

Lê Khánh

Mới đây, vợ chồng diễn viên Lê Khánh và Tuấn Khải làm khách mời talkshow “The Khang Show” của host Nguyên Khang. Cả hai gây chú ý khi chia sẻ về hành trình 20 năm bên nhau và hôn nhân viên mãn.

Biết nhau từ thời sinh viên, Lê Khánh - Tuấn Khải trải qua hơn 10 năm yêu đương cho đến 2014 thì làm đám cưới. Tuấn Khải bày tỏ, khi ở bên Lê Khánh, anh rất hạnh phúc khi người thương vừa là bạn đồng hành, vừa là đồng nghiệp. Nữ diễn viên mãn nguyện vì có tổ ấm nhỏ bên chồng và hai nhóc tì xinh xắn.

Kể về hành trình làm mẹ, Lê Khánh nhớ nhất giai đoạn mang bầu bé út đúng giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát tại TP HCM. Khi đó, cô trong tâm trạng căng thẳng vì lo lắng dịch bệnh, tinh thần và sức khỏe không hoàn toàn thoải mái. Trước đó, khi sinh bé đầu tiên, Lê Khánh mắc trầm cảm. Tuấn Khải một mình gồng gánh cả gia đình: lo cho vợ, con, hai bên nội - ngoại và duy trì hoạt động kinh doanh để đảm bảo thu nhập trang trải cuộc sống. Hiện tại, cả nhà đã qua giai đoạn khó khăn, cùng nhau tận hưởng hạnh phúc.

Host Nguyên Khang gợi ý, gia đình Lê Khánh thiếu một bé gái để trọn vẹn hơn. Tuy nhiên, diễn viên tiết lộ đã triệt sản sau khi sinh bé út. Cô muốn cùng chồng nuôi dạy thật tốt hai nhóc tì Khang và Kha. Cả hai không có định hướng cho con theo nghệ thuật nhưng sẵn sàng ủng hộ nếu bé thể hiện năng khiếu.