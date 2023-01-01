Vợ chồng Lê Khánh quyết định triệt sản, không sinh thêm con thứ 3 vì một lý do

Hậu trường 01/01/2023 13:48

Sau khi sinh con thứ hai hồi đầu năm 2022, vợ chồng Lê Khánh - Tuấn Khải quyết định triệt sản khiến nhiều người bất ngờ.

Mới đây, vợ chồng diễn viên Lê Khánh và Tuấn Khải làm khách mời talkshow “The Khang Show” của host Nguyên Khang. Cả hai gây chú ý khi chia sẻ về hành trình 20 năm bên nhau và hôn nhân viên mãn.

Vợ chồng Lê Khánh quyết định triệt sản, không sinh thêm con thứ 3 vì một lý do - Ảnh 1
Vợ chồng Lê Khánh - Tuấn Khải và MC Nguyên Khang. Ảnh: Internet

Biết nhau từ thời sinh viên, Lê Khánh - Tuấn Khải trải qua hơn 10 năm yêu đương cho đến 2014 thì làm đám cưới. Tuấn Khải bày tỏ, khi ở bên Lê Khánh, anh rất hạnh phúc khi người thương vừa là bạn đồng hành, vừa là đồng nghiệp. Nữ diễn viên mãn nguyện vì có tổ ấm nhỏ bên chồng và hai nhóc tì xinh xắn. 

Trò chuyện với MC Nguyên Khang, diễn viên Lê Khánh tiết lộ vợ chồng cô sẽ không sinh thêm con và đã quyết định triệt sản sau khi sinh bé thứ hai. Hiện tại, vợ chồng nữ diễn viên tập trung nuôi dạy bé Tuấn Khang, bốn tuổi, và Tuấn Kha, một tuổi. Việc chăm sóc hai con, theo Lê Khánh, rất vất vả. Cô từng trải qua giai đoạn trầm cảm sau khi đón con trai lớn và gặp nhiều khó khăn khi mang thai con út đúng giai đoạn Covid-19.

Vợ chồng Lê Khánh quyết định triệt sản, không sinh thêm con thứ 3 vì một lý do - Ảnh 2
Vợ chồng Lê Khánh - Tuấn Khải quyết định triệt sản khi sinh bé thứ 2. Ảnh: FBNV

Trong nhà, vợ chồng Lê Khánh phân công vai trò: Tuấn Khải lo trông nom nhà hàng, làm kinh tế, còn Lê Khánh theo đuổi nghệ thuật và chăm sóc gia đình. Trước đây, Tuấn Khải thiết tha theo đuổi nghiệp diễn nhưng không gặt hái thành quả nên được vợ (lúc đó là bạn gái) khuyên thử sức kinh doanh. Hôn nhân của cặp nghệ sĩ đến nay được 8 năm, luôn ấm êm, ít khi tranh cãi.

Trước đó, Lê Khánh - Tuấn Khải bắt đầu tình yêu khi họ học chung tại trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP HCM, khóa 5. Dù cùng lớp, Tuấn Khải là sinh viên nhỏ nhất trong khi Lê Khánh học trễ một năm nên hơn anh ba tuổi.

"Ban đầu, bé Khải 'không có cửa' vì tôi chỉ biết đi học rồi về nhà. Lần đó, cả hai được phân công ở lại trực nhật, tôi rủ Khải đi ăn hủ tiếu rồi cả hai trò chuyện nhiều hơn", Lê Khánh nói.

Vợ chồng Lê Khánh quyết định triệt sản, không sinh thêm con thứ 3 vì một lý do - Ảnh 3

Tuấn Khải cho biết giai đoạn đó, anh chỉ coi Lê Khánh như một người bạn lớn tuổi và muốn quan tâm, chăm sóc "chị". Một buổi trời mưa, anh chủ động đề nghị đưa Lê Khánh đi diễn và sau đó giữ thói quen đưa rước cô trong cả những ngày trời đẹp. Sau nỳ hai người gắn kết nhau hơn và quyết định xây dựng tổ ấm gia đình.

Nhìn lại chặng đường gần 20 năm bên nhau, từ lúc còn là bạn bè đồng hành trong cuộc sống đến khi trở thành vợ chồng, lên chức bố mẹ, Lê Khánh - Tuấn Khải đều cảm nhận họ may mắn vì có nhau trong đời.

"Cảm ơn mẹ đã đồng hành cùng ba từ thuở hai vợ chồng mình còn rất vất vả. Không ai hoàn hảo một cách tuyệt đối và trong cuộc sống sẽ có đôi lúc áp lực vì công việc và nhiều thứ nhưng mong là gia đình mình sẽ mãi yêu thương nhau", Tuấn Khải nhắn nhủ Lê Khánh. Đáp lại, nữ diễn viên nói: "Vợ chồng mình đã trải qua gần 20 năm bên nhau. Được làm vợ ba là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời mẹ".

Vợ chồng Lê Khánh quyết định triệt sản, không sinh thêm con thứ 3 vì một lý do - Ảnh 4

Chuyện tình kéo dài gần hai thập kỷ của Lê Khánh - Tuấn Khải và hôn nhân viên mãn của họ khiến nhiều bạn bè, khán giả ngưỡng mộ.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, vợ chồng Lê Khánh còn kinh doanh, mở quán ốc và bán hàng online.

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