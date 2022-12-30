Diệp Lâm Anh kháng cáo đến cùng để giành quyền nuôi 2 con

Nữ diễn viên sup sụp sau khi mất quyền nuôi con trai, tuy nhiên cô cho biết sẽ kháng cáo đến cùng.

Sau phiên toà sơ thẩm giải quyết việc ly hôn vào ngày 2/12, Diệp Lâm Anh suy sụp vì mất quyền nuôi dưỡng con trai. Trước đó, nữ diễ viên nhiều lần lên tiếng mong muốn được nhận trách nhiệm chăm sóc 2 nhóc tỳ để các bé có thể lớn lên cùng nhau. Khi kết thúc phiên toà, Diệp Lâm Anh ra về với biểu cảm buồn bã, liên tục bật khóc khiến người hâm mộ lo lắng. Diệp Lâm Anh tại phiên tòa sơ thẩm ngày 2/12. Ảnh: Dân Trí Cho đến mới đây, Diệp Lâm Anh lần hiếm hoi xuất hiện trước truyền thông sau ồn ào ly hôn với chồng cũ. Có thể thấy thần sắc người đẹp đang dần ổn định khi lộ nét tươi tắn và rạng rỡ. Khi được hỏi về vấn đề tranh chấp trong việc nuôi dạy 2 bé, mỹ nhân Hà Thành tiết lộ với truyền thông: "Hiện tại thì Diệp Lâm Anh đã nộp đơn kháng cáo và cũng hi vọng rằng phía tòa án sẽ xem xét lại về vấn để hai bé được ở với nhau. Chắc là cận Tết quá rồi nên sau Tết mọi thứ sẽ được giải quyết.

Hai bên gia đình sẽ cố gắng thu xếp để 2 con thường xuyên gặp gỡ nhau. Đặc biệt là Tết, nên đã đưa ra thỏa thuận có thể đón con về. Bản thân Diệp Lâm Anh nghĩ là đối với mình ở trên mạng xã hội hay bất kỳ thông tin nào, thì mình đã trải qua một năm với nhiều sự việc đáng tiếc. Nhưng lúc nào mình cũng cố gắng lạc quan và truyền năng lượng tốt đẹp đến cho mọi người". Trong cuộc trò truyện hôm 29/11, nữ diễn viên cho biết cô mong muốn vụ ly hôn được giải quyết trong hòa bình. Người đẹp không bận tâm nhiều về việc phân chia tài sản. Điều duy nhất Diệp Lâm Anh quan tâm là con cái.

Tuy nhiên, cô tự nhận bản thân rất nhỏ bé so với gia đình chồng và nghĩ mình khó chiến thắng trong việc giành quyền nuôi cả hai con. "Nếu hai bé lớn hơn thì có thể tự quyết định việc sống cùng bố hay mẹ, nhưng các con tôi hiện còn quá nhỏ. Tôi vẫn hy vọng gia đình anh Đức hiểu vấn đề này và đồng ý để tôi chăm sóc các con, cho đến khi Boorin và B.Boy có thể tự quyết định", người đẹp tâm sự. Diệp Lâm Anh sinh năm 1989 tại Hà Nội. Trước khi trở thành ca sĩ, diễn viên, cô từng có sáu năm là thành viên nhóm nhảy Big Toe. Năm 2012, cô tham gia cuộc thi Hoa khôi Thể thao nhưng không đoạt giải. Năm 2013, cô giành quán quân chương trình Cuộc đua kỳ thú. Năm 2018, cô kết hôn với doanh nhân Nghiêm Đức ở TP HCM. Họ có hai con: bé gái tên Boorin (ba tuổi) và bé trai B.Boy (hai tuổi). Cặp đôi ly thân từ đầu năm 2022 và đến tòa làm thủ tục ly hôn ngày 11/8. Đại diện nữ diễn viên tiết lộ doanh nhân Nghiêm Đức là người đâm đơn ly dị.

Sau phiên tòa ly hôn của bố mẹ, con gái Diệp Lâm Anh chụp hình giáng sinh thiếu vắng em trai Dựa theo phán xét của tòa án, Diệp Lâm Anh được quyền nuôi con gái lớn, trong khi đó bé trai sẽ do chồng cũ cô nuôi dưỡng.

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