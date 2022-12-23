Sau phiên tòa ly hôn của bố mẹ, con gái Diệp Lâm Anh chụp hình giáng sinh thiếu vắng em trai

Trong ảnh, ái nữ nhà Diệp Lâm Anh diện chiếc đầm đỏ, tóc cài băng đô tuần lộc, tạo dáng bên cây thông, trông vô cùng nổi bật. "Ông già Noel đừng quên điều ước của Boorin nhé", Diệp Lâm Anh chú thích.

Sáng nay (23/12), Diệp Lâm Anh chia sẻ loạt ảnh con gái Boorin bên cây thông Noel. Hình ảnh được ghi lại trong căn hộ chung cư thuê mà cựu mẫu và con gái đang sống.

Ngày 2/12 vừa qua, Diệp Lâm Anh và Nghiêm Đức đã tham dự phiên tòa sơ thẩm ly hôn tại Tòa án nhân dân Quận 1, TP.HCM. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên Diệp Lâm Anh được quyền nuôi dưỡng con gái - Boorin (ba tuổi), còn chồng cũ nuôi con trai B.Boy (hai tuổi). Kết quả này đã khiến Diệp Lâm Anh suy sụp và bật khóc.

Trong những bức ảnh vui Giáng sinh của Boorin, em trai B.Boy không xuất hiện. Cậu bé có vẻ như vẫn đang sống ở gia đình nhà nội.

"Tôi thấy việc cha mẹ phải ly hôn đã là thiệt thòi cho các con rồi. Các con đã mất đi một gia đình, thì việc hai con bị chia cách nhau lại tiếp tục là một điều thiệt thòi nữa. Ở đây mình hãy đặt quyền lợi của các con lên trên hết tất cả sự ích kỷ của bản thân.

Đương nhiên, là một người mẹ, tôi không bao giờ có thể rời xa con mình, chia cắt tình mẫu tử chẳng phải rất đáng thương hay sao... Tôi sẽ kháng cáo và đưa ra thêm những lý do này để tòa án xem xét lại về quyền lợi của những đứa trẻ", Diệp Lâm Anh không giấu được sự thất vọng.

Nữ diễn viên cho biết, thời gian qua chồng cũ đã đón con trai Bboy về nhà nội. Tuy nhiên, từ ngày đón bé về, Nghiêm Đức lại không cho con tới trường học. Diệp Lâm Anh cảm thấy đây là điều vô cùng bất ổn, bởi hiện tại bé Bboy đang quen với môi trường học tập này.

Cách đây không lâu, Diệp Lâm Anh tiết lộ chồng cũ đã lấy lại quyền điều hành công ty trà sữa từ tháng 9/2022, các nhân sự cũ cũng bị đuổi ra khỏi văn phòng. Quán lounge do Diệp Lâm Anh sáng lập và điều hành cũng phải đóng cửa. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn đảm bảo được khả năng tài chính đủ để nuôi dưỡng hai con.

"Ngoài công ty trà sữa và quán lounge, tôi còn kinh doanh thời trang và việc nhận hợp đồng quảng cáo cũng giúp tôi có thu nhập đủ để nuôi dưỡng 2 con. Tuy nhiên, tôi vẫn mong muốn phát triển kinh doanh thêm để thật vững vàng trong giai đoạn tiếp theo", cô nói.

Một năm nay, Diệp Lâm Anh trực tiếp chăm sóc, chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí nuôi dưỡng, ăn học của các con. Nghiêm Đức không hề chu cấp hay lo bất cứ thứ gì cho ba mẹ con.

Cả hai kết hôn năm 2018. Sau một năm chung sống hạnh phúc, từ cuối năm 2019, hôn nhân của diễn viên bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Đôi vợ chồng trải qua hai năm lục đục. Diệp Lâm Anh từng cố gắng hàn gắn vì con nhưng không thành. Hồi tháng 1/2022, cô nói chồng cũ có người mới, cả hai cùng nhận thấy hôn nhân của họ không thể cứu vãn nên quyết định "đường ai nấy đi".