Diệp Lâm Anh đã được gặp lại con trai, tâm sự về quý tử khiến ai nấy đều nhói lòng

Hậu trường 18/12/2022 13:57

Diệp Lâm Anh lần đầu chia sẻ khoảnh khắc bên 2 con, sau khi bị mất quyền nuôi con trai ở phiên toà sơ thẩm.

Cách đây 2 tuần, Diệp Lâm Anh đã bật khóc vì con trai đang đi học thì bị chồng cũ của cô đón về nhà ông bà nội. Kể từ đó, cô không được gặp và cũng không nhận được tin tức nào từ quý tử. Không chỉ thế, trong phiên tòa phân chia quyền nuôi con với chồng cũ, cô cũng mất đi quyền được nuôi quý tử mà chỉ giữ được quyền nuôi con gái. Điều này càng là cú sốc đốc với nữ diễn viên.

Diệp Lâm Anh đã được gặp lại con trai, tâm sự về quý tử khiến ai nấy đều nhói lòng - Ảnh 1

Mới đây, tài khoản Instagram của con trai Diệp Lâm Anh (do nữ diễn viên quản lý) đã đăng tải hình ảnh trong khu vui chơi giải trí kèm dòng trạng thái: “Thanh niên Bboy nhẹ cân quá, vừa treo lên dây muốn bay ngược lên trời”. Vì không đủ điều kiện tham gia trò chơi nên con trai Diệp Lâm Anh chỉ đứng nhìn các bạn, biểu cảm muốn nhưng không được của cậu bé khiến dân tình vừa thương vừa yêu.

Diệp Lâm Anh đã được gặp lại con trai, tâm sự về quý tử khiến ai nấy đều nhói lòng - Ảnh 2
Diệp Lâm Anh đã được gặp lại con trai, tâm sự về quý tử khiến ai nấy đều nhói lòng - Ảnh 3

Trên trang cá nhân Facebook, Diệp Lâm Anh cũng chia sẻ hình ảnh con gái Boorin đang leo núi mô hình. Khác hẳn với em trai, cô bé hoạt động một cách thuần thục, thậm chí nữ diễn viên cũng phải dành lời khen cho ái nữ: “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”.

Diệp Lâm Anh đã được gặp lại con trai, tâm sự về quý tử khiến ai nấy đều nhói lòng - Ảnh 4
Diệp Lâm Anh đã được gặp lại con trai, tâm sự về quý tử khiến ai nấy đều nhói lòng - Ảnh 5

Chiều 2/12, phiên tòa sơ thẩm giải quyết vụ ly hôn của Diệp Lâm Anh và thiếu gia Đức Phạm diễn ra tại TAND Quận 1, TP.HCM.

Diệp Lâm Anh - Đức Phạm trước đó từng trải qua nhiều buổi hòa giải, song không đi đến thỏa thuận chung trong việc phân chia quyền nuôi con. Đức Phạm muốn nuôi con gái lớn, Diệp Lâm Anh muốn được chăm sóc cả hai bé để các con không bị chia cắt, thiếu thốn tình cảm. 

Tuy nhiên, theo phán quyết của tòa án chiều 2/12, Diệp Lâm Anh nuôi con gái lớn, Đức Phạm nuôi con trai. Nhận kết quả, cựu mẫu suy sụp, thất vọng. Cô vẫn muốn được nuôi dưỡng 2 con vì không muốn tình cảm hai chị em bị chia cắt.

Diệp Lâm Anh đã được gặp lại con trai, tâm sự về quý tử khiến ai nấy đều nhói lòng - Ảnh 6

Diệp Lâm Anh từng khẳng định sẽ kháng cáo để được quyền nuôi dạy cả hai bé. Sau hàng loạt biến cố vừa qua, mẹ bỉm 2 con từng chia sẻ đang cho phép bản thân thả lỏng để nhanh chóng thoát ra khỏi những áp lực trong cuộc sống. Đồng thời, trong giai đoạn này Diệp Lâm Anh lao vào làm việc nhà, dọn dẹp để tránh những điều tiêu cực.

Cuối năm 2021, tin đồn hôn nhân Diệp Lâm Anh trục trặc rộ lên. Sau đó, người đẹp xác nhận điều này, dọn ra khỏi nhà chồng. 3 mẹ con nữ diễn viên sống trong một căn chung cư thuê.

Diệp Lâm Anh đã được gặp lại con trai, tâm sự về quý tử khiến ai nấy đều nhói lòng - Ảnh 7

Ngày 24/11 vừa qua, hôn nhân của Diệp Lâm Anh một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý sau vụ "chặn xe" của chồng thiếu gia.

Theo livestream hiện trường của Diệp Lâm Anh, chồng có hành động ngăn cản chiếc xe chở cựu mẫu và con trên đường, thậm chí trèo lên nắp ca-pô ngồi. Trước việc làm của chồng, bà mẹ 2 con tỏ ra sợ hãi, đồng thời chia sẻ nhiều góc khuất hôn nhân.

Khóc cạn nước mắt khi chính thức mất quyền nuôi con trai, Diệp Lâm Anh lần đầu trải lòng sau phiên toàn sơ thẩm

Khóc cạn nước mắt khi chính thức mất quyền nuôi con trai, Diệp Lâm Anh lần đầu trải lòng sau phiên toàn sơ thẩm

Sau phán quyết của tòa, Diệp Lâm Anh suy sụp khi không thể giành được quyền nuôi hai con như mong muốn.

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