Khóc cạn nước mắt khi chính thức mất quyền nuôi con trai, Diệp Lâm Anh lần đầu trải lòng sau phiên toàn sơ thẩm

Hậu trường 07/12/2022 09:31

Sau phán quyết của tòa, Diệp Lâm Anh suy sụp khi không thể giành được quyền nuôi hai con như mong muốn.

Ngày 2/12 vừa qua, Diệp Lâm Anh và và chồng cũ là thiếu gia Đức Phạm đã đến Tòa Án Nhân Dân Quận 1, TP.HCM để dự phiên tòa sơ thẩm giải quyết vụ ly hôn đã kéo dài khá lâu. Kết thúc phiên tòa, Diệp Lâm Anh đã suy sụp khi không được nuôi cả hai con như nguyện vọng. Nữ diễn viên ra về mà không giấu được những giọt nước mắt.

Khóc cạn nước mắt khi chính thức mất quyền nuôi con trai, Diệp Lâm Anh lần đầu trải lòng sau phiên toàn sơ thẩm - Ảnh 1
Diệp Lâm Anh sup sụp khi không thể giành được quyền nuôi cả hai con. Ảnh: FBNV

Sau nhiều ngày im lặng, mới đây, Diệp Lâm Anh đã đăng tải dòng trạng thái nói về tình trạng của bản thân ở thì hiện tại: "Mấy ngày qua mình cho phép bản thân ở trong trạng thái thả lỏng, tinh thần mệt mỏi không thể suy nghĩ được gì nhiều… Mình lao vào việc dọn dẹp nhà cửa để tự đánh lạc hướng bản thân tránh khỏi những điều tiêu cực. Mình hiểu bản thân đang cần sự tĩnh lặng, thoát ra khỏi công việc và áp lực cuộc sống để cân bằng lại mọi thứ.

Hôm nay, mình đọc được rất nhiều tin nhắn động viên từ mọi người gửi về… Cực kỳ xúc động và thật lòng mình cảm ơn sự quan tâm của mọi người từ khắp mọi nơi. Mình biết ơn vì mình đã từng là nghệ sĩ, đã từng có quãng thời gian trải nghiệm và những cống hiến tuy rất nhỏ bé nhưng điều đó giúp cho mình nhận được nhiều tình cảm yêu thương, lời động viên từ mọi người để có thêm động lực về tinh thần. Mình ổn và trở lại công việc rồi ạ! Xin cảm ơn trái tim ấm áp của tất cả mọi người".

Khóc cạn nước mắt khi chính thức mất quyền nuôi con trai, Diệp Lâm Anh lần đầu trải lòng sau phiên toàn sơ thẩm - Ảnh 2
Nữ diễn viên lấy lại tinh thần sau cú sốc hôn nhân. Ảnh: FBNV

Đính kèm với dòng trạng thái, Diệp Lâm Anh cũng chia sẻ thêm loạt ảnh tham dự sự kiện của làng giải trí cho thấy cô rất chăm chỉ làm việc để kiếm tiền chăm sóc các con. Dù buồn bã nhưng nhan sắc của cô nàng chưa bao giờ xuống phong độ.

Trong phiên tòa trước đó, Diệp Lâm Anh liên tục đưa ra những bằng chứng chứng minh thu nhập, kinh tế ổn định để nuôi dạy tốt các con. Cô cũng cho biết hiện sắp chuyển sang nhà mới, hạn chế hoạt động nghệ thuật để ưu tiên thời gian cho 2 bé.

Tuy nhiên, doanh nhân Nghiêm Đức phản đối vì cho rằng Diệp Lâm Anh làm lĩnh vực showbiz nên giờ giấc không ổn định. Việc anh và gia đình mình muốn nuôi cả 2 con vì đảm bảo sẽ chúng có môi trường sống, học tập tốt.

Sau 2 tiếng, thẩm phán đưa ra phán quyết Diệp Lâm Anh được quyền nuôi con gái đầu lòng, con trai ở với bố. Kết quả này khiến nữ diễn viên bật khóc tại tòa. Trước đó, nguyện vọng của cô là muốn được quyền trực tiếp nuôi dưỡng 2 con Boorin (ba tuổi) và con trai B.Boy (hai tuổi), dưới sự hỗ trợ từ chồng cũ.

"Diệp Lâm Anh sốc, suy sụp sau khi nghe kết quả. Cô ấy trước nay luôn muốn nuôi dưỡng cả 2 con vì các bé còn quá nhỏ, không muốn chúng bị chia cắt tình cảm. Hiện chúng tôi đang làm việc với luật sư để kháng cáo lên tòa phúc thẩm", đại diện Diệp Lâm Anh chia sẻ.

Khóc cạn nước mắt khi chính thức mất quyền nuôi con trai, Diệp Lâm Anh lần đầu trải lòng sau phiên toàn sơ thẩm - Ảnh 3
Sau một năm chung sống hạnh phúc, từ cuối năm 2019, hôn nhân của diễn viên bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Ảnh: FBNV

Hồi tháng 1, Diệp Lâm Anh xác nhận đã ly thân chồng và dọn ra ngoài ở riêng sau hai năm chung sống. Cả hai cũng nhận lệnh triệu tập đến phiên sơ thẩm vào chiều 28/9. Họ trải qua 3 lần hòa giải về việc phân chia tài sản, quyền nuôi con nhưng không thành công. Phía tòa án mở phiên xét xử sơ thẩm vào đầu tháng 11 nhưng chưa có phán quyết cuối cùng.

Diệp Lâm Anh cho biết không yêu cầu chồng cũ phải cấp dưỡng, nhưng sẵn sàng tiếp nhận hỗ trợ từ anh với mục đích góp phần nuôi hai con được tốt hơn.

"Ai cũng có cuộc sống riêng, tôi cần có công việc kinh doanh ổn định để nuôi dưỡng 2 bé. Còn việc phân chia tài sản, tôi hoàn toàn đồng ý theo quyết định tòa án. Tuy nhiên, trong trường hợp xấu nhất, tôi sẽ đấu tranh đến cùng để giành quyền nuôi con", Diệp Lâm Anh chia sẻ với VietNamNet.

Diệp Lâm Anh bật khóc như mưa tại phiên tòa sơ thẩm, suy sụp khi nghe kết quả

Diệp Lâm Anh bật khóc như mưa tại phiên tòa sơ thẩm, suy sụp khi nghe kết quả

Phiên tòa sơ thẩm vụ ly hôn của cựu người mẫu Diệp Lâm Anh chiều 2/12 đã nhận được sự quan tâm của khán giả lẫn giới truyền thông.

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Từ khóa:   Diệp Lâm Anh doanh nhân Nghiêm Đức Diệp Lâm Anh ly hôn

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