Diễn viên Diệp Lâm Anh ra tòa ly hôn chồng thiếu gia, quyết tâm giành được quyền nuôi con

Hậu trường 02/12/2022 15:27

Diệp Lâm Anh và doanh nhân Nghiêm Đức thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại Tòa án Nhân dân Quận 1 (TPHCM) vào chiều 2/12.

Chiều 2/12, TAND quận 1 (TP.HCM) mở phiên tòa xét xử vụ án ly hôn giữa vợ chồng diễn viên Diệp Lâm Anh và chồng cũ Phạm Nghiêm Đức. Phiên xử sẽ xoay quanh vấn đề phân chia tài sản, quyền nuôi con của vợ chồng Diệp Lâm Anh.

Trước đó, ngày 26/10, phiên tòa được mở. Tuy nhiên, luật sư của ông Đức gặp vấn đề về sức khỏe, nên tòa tạm hoãn. Vợ chồng Diệp Lâm Anh đã trải qua 3 lần hòa giải về việc phân chia tài sản, quyền nuôi con nhưng không thành công.

Diễn viên Diệp Lâm Anh ra tòa ly hôn chồng thiếu gia, quyết tâm giành được quyền nuôi con - Ảnh 1
Diễn viên Diệp Lâm Anh ra tòa ly hôn chồng thiếu gia, quyết tâm giành được quyền nuôi con - Ảnh 2
Diệp Lâm Anh và Phạm Nghiêm Đức đến tòa chiều 2/12. Ảnh: Dân Trí

Trong cuộc chia sẻ với báo chí mới đây, Diệp Lâm Anh cho biết cô mong muốn vụ ly hôn được giải quyết trong hòa bình. Người đẹp không bận tâm nhiều về việc phân chia tài sản. Điều duy nhất Diệp Lâm Anh quan tâm là con cái. Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, cô sẽ đấu tranh đến cùng để giành quyền nuôi 2 con.

"Diệp Lâm Anh muốn được quyền nuôi cả hai con vì không muốn chia cắt các bé sau khi cha mẹ ly hôn. Trong khi đó, chồng Diệp Lâm Anh muốn nuôi con gái lớn. Cả hai cũng có chung một số tài sản như thương hiệu trà sữa, bất động sản. Sau quá trình hòa giải không thành, cả hai để pháp luật phân xử", phía nữ diễn viên cho biết.

Diệp Lâm Anh sinh năm 1989, là nghệ sĩ tham gia nhiều lĩnh vực như diễn xuất, ca hát và nhảy múa. Cô từng đóng một số phim như Siêu nhân X, Con ma nhà họ Vương, Vệ sĩ Sài Gòn, Lục Vân Tiên. Tháng 5/2018, cô cưới doanh nhân Nghiêm Đức. Sau khi kết hôn, cô sinh hai con và tập trung chăm sóc gia đình, cùng chồng kinh doanh.

Sau một năm chung sống hạnh phúc, từ cuối năm 2019 hôn nhân của diễn viên bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Đôi vợ chồng trải qua hai năm lục đục. Hồi tháng 1, hôn nhân của vợ chồng cô trở nên ồn ào khi xuất hiện người thứ 3. Sau nhiều tranh cãi, cả 2 quyết định "đường ai nấy đi". 

Diễn viên Diệp Lâm Anh ra tòa ly hôn chồng thiếu gia, quyết tâm giành được quyền nuôi con - Ảnh 3
Hậu ly hôn, Diệp Lâm Anh mong muốn được nuôi 2 con. Ảnh: FBNV

Thời gian qua, họ không gặp mặt, ít khi trò chuyện, chỉ nhắn tin hỏi ý kiến của nhau về việc học hành của hai con: Boorin (bốn tuổi) và B.Boy (ba tuổi). Diễn viên sống cùng mẹ đẻ và hai con tại một căn chung cư cô thuê ở quận Bình Thạnh. Ca sĩ cho biết dành nhiều thời gian gần gũi, đưa hai con đi chơi và đều đặn về thăm ông bà, họ hàng bên nội. Cô nói mình buồn vì không thể cho các con một tổ ấm đủ đầy nhưng cô luôn cố gắng trở thành người mẹ tốt, yêu thương vô điều kiện và làm chỗ dựa tin cậy cho hai con.

Gia đình chồng Diệp Lâm Anh đã đón cháu trai về nhà, nữ diễn viên không thể liên lạc được với con

Gia đình chồng Diệp Lâm Anh đã đón cháu trai về nhà, nữ diễn viên không thể liên lạc được với con

Diệp Lâm Anh tự nhận bản thân rất nhỏ bé so với gia đình chồng và nghĩ mình khó chiến thắng trong việc giành quyền nuôi cả hai con.

Xem thêm
Từ khóa:   Diệp Lâm Anh Diệp Lâm Anh ly hôn doanh nhân Nghiêm Đức

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 5 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh