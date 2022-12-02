Diễn viên Diệp Lâm Anh ra tòa ly hôn chồng thiếu gia, quyết tâm giành được quyền nuôi con

Diệp Lâm Anh và doanh nhân Nghiêm Đức thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại Tòa án Nhân dân Quận 1 (TPHCM) vào chiều 2/12.

Chiều 2/12, TAND quận 1 (TP.HCM) mở phiên tòa xét xử vụ án ly hôn giữa vợ chồng diễn viên Diệp Lâm Anh và chồng cũ Phạm Nghiêm Đức. Phiên xử sẽ xoay quanh vấn đề phân chia tài sản, quyền nuôi con của vợ chồng Diệp Lâm Anh. Trước đó, ngày 26/10, phiên tòa được mở. Tuy nhiên, luật sư của ông Đức gặp vấn đề về sức khỏe, nên tòa tạm hoãn. Vợ chồng Diệp Lâm Anh đã trải qua 3 lần hòa giải về việc phân chia tài sản, quyền nuôi con nhưng không thành công.

Diệp Lâm Anh và Phạm Nghiêm Đức đến tòa chiều 2/12. Ảnh: Dân Trí Trong cuộc chia sẻ với báo chí mới đây, Diệp Lâm Anh cho biết cô mong muốn vụ ly hôn được giải quyết trong hòa bình. Người đẹp không bận tâm nhiều về việc phân chia tài sản. Điều duy nhất Diệp Lâm Anh quan tâm là con cái. Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, cô sẽ đấu tranh đến cùng để giành quyền nuôi 2 con. "Diệp Lâm Anh muốn được quyền nuôi cả hai con vì không muốn chia cắt các bé sau khi cha mẹ ly hôn. Trong khi đó, chồng Diệp Lâm Anh muốn nuôi con gái lớn. Cả hai cũng có chung một số tài sản như thương hiệu trà sữa, bất động sản. Sau quá trình hòa giải không thành, cả hai để pháp luật phân xử", phía nữ diễn viên cho biết.

Diệp Lâm Anh sinh năm 1989, là nghệ sĩ tham gia nhiều lĩnh vực như diễn xuất, ca hát và nhảy múa. Cô từng đóng một số phim như Siêu nhân X, Con ma nhà họ Vương, Vệ sĩ Sài Gòn, Lục Vân Tiên. Tháng 5/2018, cô cưới doanh nhân Nghiêm Đức. Sau khi kết hôn, cô sinh hai con và tập trung chăm sóc gia đình, cùng chồng kinh doanh. Sau một năm chung sống hạnh phúc, từ cuối năm 2019 hôn nhân của diễn viên bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Đôi vợ chồng trải qua hai năm lục đục. Hồi tháng 1, hôn nhân của vợ chồng cô trở nên ồn ào khi xuất hiện người thứ 3. Sau nhiều tranh cãi, cả 2 quyết định "đường ai nấy đi". Hậu ly hôn, Diệp Lâm Anh mong muốn được nuôi 2 con. Ảnh: FBNV Thời gian qua, họ không gặp mặt, ít khi trò chuyện, chỉ nhắn tin hỏi ý kiến của nhau về việc học hành của hai con: Boorin (bốn tuổi) và B.Boy (ba tuổi). Diễn viên sống cùng mẹ đẻ và hai con tại một căn chung cư cô thuê ở quận Bình Thạnh. Ca sĩ cho biết dành nhiều thời gian gần gũi, đưa hai con đi chơi và đều đặn về thăm ông bà, họ hàng bên nội. Cô nói mình buồn vì không thể cho các con một tổ ấm đủ đầy nhưng cô luôn cố gắng trở thành người mẹ tốt, yêu thương vô điều kiện và làm chỗ dựa tin cậy cho hai con.

Gia đình chồng Diệp Lâm Anh đã đón cháu trai về nhà, nữ diễn viên không thể liên lạc được với con Diệp Lâm Anh tự nhận bản thân rất nhỏ bé so với gia đình chồng và nghĩ mình khó chiến thắng trong việc giành quyền nuôi cả hai con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-vien-diep-lam-anh-ra-toa-ly-hon-chong-thieu-gia-quyet-tam-gianh-uoc-quyen-nuoi-con-530827.html