Giữa 'cuộc chiến' giành quyền nuôi con, Diệp Lâm Anh bị kẻ xấu gắn thiết bị định vị lên xe, uất nghẹn: 'Một mình nuôi con nhỏ đã cực lắm rồi'

Hậu trường 06/10/2022 17:45

"Hết thuê người theo dõi, đến cả việc lén lút gắn thiết bị định vị lên xe… tất cả những âm mưu này để làm gì. Để đổi trắng thay đen…", Diệp Lâm Anh phẫn uất.

Chiều 6/10, trên trang cá nhân, diễn viên Diệp Lâm Anh chia sẻ bản thân đang chịu sự theo dõi. Theo đó, cô cho biết, hết bị theo dõi thì ai đó đã lén lút gắn thiết bị định vị lên xe. Bản thân Diệp Lâm Anh thời gian qua không hề hay biết bản thân bị theo dõi, chỉ đến khi mang xe đi sửa cô mới được nhân viên thông báo.

Giữa 'cuộc chiến' giành quyền nuôi con, Diệp Lâm Anh bị kẻ xấu gắn thiết bị định vị lên xe, uất nghẹn: 'Một mình nuôi con nhỏ đã cực lắm rồi' - Ảnh 1
Giữa 'cuộc chiến' giành quyền nuôi con, Diệp Lâm Anh bị kẻ xấu gắn thiết bị định vị lên xe, uất nghẹn: 'Một mình nuôi con nhỏ đã cực lắm rồi' - Ảnh 2
Diệp Lâm Anh hốt hoảng khi xe ô tô cá nhân bị gắn thiết bị theo dõi. Ảnh: Chụp màn hình

"Xe mình mấy hôm trước bị anh bảo vệ lái va chạm nên gẫy kính chiếu hậu, sập gầm và gẫy thước lái nên phải gọi bảo hiểm đưa xe đi garage. Sau khi kiểm tra lại toàn bộ xe, mình đã được báo xe mình bị gắn thiết bị định vị và ai là người làm điều này mình cũng đã biết.

Đọc tin nhắn mà chân tay vẫn run, ko thể tưởng tượng chuyện mình đang phải đổi mặt… Một mình nuôi con nhỏ và gánh vác mọi thứ đã cực lắm rồi, giữa hàng bao nhiêu áp lực công việc và cuộc sống vậy mà người ta vẫn nghĩ đủ thứ để vùi dập mình mới hả lòng hả dạ.

Hết thuê người theo dõi, đến cả việc lén lút gắn thiết bị định vị lên xe… tất cả những âm mưu này để làm gì. Để đổi trắng thay đen…

Nhưng giấy không gói được lửa. Hãy để sự thật phơi bày bằng câu chuyện dài đằng đẵng từ 2019 đến nay", Diệp Lâm Anh viết.

Trước đó, "bà mẹ 2 con" cho biết có một người đàn ông lạ mặt luôn lảng vảng trước nhà và công ty của cô, rồi liên tục quay phim, chụp ảnh. Khi Diệp Lâm Anh dừng xe giơ điện thoại quay ngược lại, những người này giả vờ chĩa máy đi hướng khác. Thậm chí, cựu mẫu còn bị đám đuôi khi di chuyển trên đường. 

Giữa 'cuộc chiến' giành quyền nuôi con, Diệp Lâm Anh bị kẻ xấu gắn thiết bị định vị lên xe, uất nghẹn: 'Một mình nuôi con nhỏ đã cực lắm rồi' - Ảnh 3

Sau bài đăng của Diệp Lâm Anh, nhiều bạn bè, khán giả gửi lời hỏi thăm, hoài nghi Diệp Lâm Anh bị kẻ xấu rình rập. Một số cũng khuyên cô nên quan sát thêm, đánh giá tình hình này và báo công an để giữ an toàn nếu cảm thấy cần thiết.

Hiện Diệp Lâm Anh đang trong thời gian hòa giải ly hôn với chồng - doanh nhân Đức Phạm. Cả hai vẫn chưa đạt thỏa thuận về tài sản và đặc biệt về vấn đề nuôi con. Theo đó, doanh nhân Đức Phạm muốn nuôi con gái lớn nhưng Diệp Lâm Anh không nỡ nhìn các con bị chia cắt khi còn quá nhỏ. Vấn đề ly hôn ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của Diệp Lâm Anh, nữ diễn viên làm mọi cách để được nuôi 2 con. 

Diệp Lâm Anh sinh năm 1989 tại Hà Nội. Trước khi trở thành ca sĩ, diễn viên, cô từng có 6 năm là thành viên nhóm nhảy Big Toe. Năm 2012, cô tham gia cuộc thi Hoa khôi Thể thao. Năm 2013, Diệp Lâm Anh giành quán quân chương trình Cuộc đua kỳ thú. Từ khi lấy chồng, người đẹp ít tham gia hoạt động showbiz mà tập trung kinh doanh trà sữa, thời trang...

 

Hôn nhân bên bờ vực thẳm, khó lòng nuôi được 2 con, Diệp Lâm Anh đau lòng nhắn nhủ đến chồng cũ: 'mình hãy làm đúng và tròn bổn phận của một người đàn ông'

Hôn nhân bên bờ vực thẳm, khó lòng nuôi được 2 con, Diệp Lâm Anh đau lòng nhắn nhủ đến chồng cũ: 'mình hãy làm đúng và tròn bổn phận của một người đàn ông'

Diệp Lâm Anh đang làm tất cả để có thể nuôi được 2 con, tuy nhiên chồng của cô - doanh nhân Đức Phạm muốn chăm sóc con gái lớn.

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