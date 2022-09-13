Nhói lòng con gái 4 tuổi của Diệp Lâm Anh hỏi bố 'còn yêu mẹ không?', mong muốn bố quay về để gia đình được hàn gắn

Diệp Lâm Anh cho biết: "Anh Nghiêm Đức muốn nuôi con gái lớn Boorin (4 tuổi) và tài sản sau ly hôn do hai bên tự nguyện thỏa thuận. Còn tôi muốn được nuôi hai con. Tôi không yêu cầu người cha phải cấp dưỡng, nhưng sẵn sàng tiếp nhận hỗ trợ từ người cha, với mục đích góp phần nuôi hai con được tốt hơn".

Sau nhiều lần nỗ lực hàn gắn cuộc hôn nhân nhưng không thành, Diệp Lâm Anh chấp nhận chấm dứt. Tháng 8 vừa qua, nữ người mẫu cùng doanh nhân Nghiêm Đức có mặt tại tới Tòa án Nhân dân quận 1, TP.HCM để làm thủ tục ly hôn.

Việc cha mẹ ly hôn dù bất kỳ lý do nào, thì người tổn thương nặng nề nhất vẫn là những đứa con nhỏ. Việc chia cắt mỗi bé một nơi, thiếu thốn tình cảm của cả cha lẫn mẹ là vết thương khó lành trong lòng những đứa trẻ khi lớn lên.

Điều cô lo lắng nhất ở hiện tại là hai con bị chia cắt. Diệp Lâm Anh khẳng định cô không yêu cầu phía chồng cấp dưỡng vì cô tự tin mình sẽ lo hai con được đầy đủ.

Điều đau lòng đó hiện cũng đang xảy đến với gia đình ca sĩ, diễn viên Diệp Lâm Anh khi cô và chồng cũ doanh nhân Nghiêm Đức đang ở trong những tháng ngày ly thân, hoàn tất những thủ tục để ly hôn. Thế nhưng điều mà Diệp Lâm Anh cũng chưa bao giờ nghĩ tới đó chính là việc cô con gái 4 tuổi của cô - bé Boorin vẫn âm thầm giúp bố mẹ hàn gắn vết thương qua những lần được gặp bố.

Cụ thể, trong một bài trả lời phỏng vấn mới đây của nữ diễn viên sinh năm 1989, khi được hỏi đâu là thời điểm thích hợp để nói với các con về sự thay đổi trong gia đình mình, cô cho hay: "Thực ra Diệp Lâm Anh nghĩ là các con cảm nhận được, từ nhỏ nó biết đấy nhưng mà nó đang chưa thể hiểu được là nó sẽ phải nói chuyện với bố mẹ thôi. Tại vì khi Diệp Lâm Anh đưa các con sang nhà nội xong, lúc đón về Kiều Anh (tên thật con gái Diệp Lâm Anh) cũng có nói là 'Lúc nãy con hỏi ba Ti là ba Ti còn yêu mẹ Cún không?, ba Ti trả lời là ừ'. Xong rồi con cũng nói những cái mà Diệp Lâm Anh cảm nhận là Kiều Anh giống như là đang muốn hàn gắn cho bố mẹ. Vậy thì mình cũng tự hiểu một cái điều là các con nó hiểu, từ nhỏ nó hiểu chỉ là nó không biết nói sao thôi".

Bé Boorin hỏi bố "còn yêu mẹ không?", ra sức hàn gắn gia đình quay về bên nhau. Ảnh: FBNV

Sự hiểu chuyện của cô gái nhỏ khiến nhiều người không khỏi nhói lòng. Ảnh: FBNV

Diệp Lâm Anh lên xe hoa cùng thiếu gia Nghiêm Đức vào tháng 5/2018. Chồng người đẹp sinh năm 1990, kinh doanh riêng và sở hữu gia tài đồ sộ. Từ khi lấy chồng, Diệp Lâm Anh rút lui về hậu trường tập trung phụ giúp gia đình chồng kinh doanh và thực hiện thiên chức làm mẹ. Cựu mẫu hạ sinh hai nhóc tỳ “đủ nếp đủ tẻ” đáng yêu: bé gái Boorin (năm 2018) và B.Boy (năm 2019).

Ngỡ tưởng hạnh phúc sẽ theo chân, nhưng Diệp Lâm Anh đau đớn xác nhận chồng cô đã "thay lòng đổi dạ" sau 4 năm chung sống. Dù đã cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân vì các con, nhưng mọi nỗ lực của cựu mẫu đều không thành.

Diệp Lâm Anh mong muốn được nuôi 2 con hậu ly hôn. Ảnh: FBNV

Mặc dù 2 lần cùng chồng cũ ra tòa thỏa thuận ly hôn nhưng Diệp Lâm Anh vẫn cố gắng mang đến cho các con sự quan tâm đầy đủ nhất của gia đình bên nội và gia đình bên ngoại. Cô và chồng cũ Nghiêm Đức ít khi trò chuyện với nhau nhưng Diệp Lâm Anh thường xuyên tự chở các con sang bên nội để gắn kết tình cảm với ông bà và người thân.

"Hai con còn quá nhỏ, chưa biết gì về chuyện bố mẹ không sống chung. Hiện các bé vẫn sống đầy đủ trong tình thương của ông bà nội, bà ngoại và bố mẹ. Ba mẹ con tôi hiện thuê một chung cư để sống cùng bà ngoại, có hai bà vú giúp tôi chăm các bé. Tôi cũng thường xuyên chở Boorin và B.Boy qua chơi với ông bà nội" - Diệp Lâm Anh cho hay.