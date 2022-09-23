Chồng Diệp Lâm Anh muốn nuôi con gái lớn, cuộc hòa giải ly hôn lần thứ 3 thất bại

Hậu trường 23/09/2022 19:03

Hiện tại, Diệp Lâm Anh đang rất căng thẳng. Vấn đề ly hôn ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của nữ diễn viên, khi cô tìm mọi cách để được nuôi 2 con.

Ngày 23/9, theo thông tin từ Zing cho biết, đại diện truyền thông của Diệp Lâm Anh chia sẻ nữ diễn viên và chồng - doanh nhân Đức Phạm - trải qua ba lần hòa giải, thỏa thuận các vấn đề liên quan đến tài sản, con cái nhưng không thành. Vì thế, tòa án đã triệu tập cả hai đến giải quyết tại phiên sơ thẩm vào chiều 28/9. Tuy nhiên, vì sức khỏe không tốt, Diệp Lâm Anh đã làm đơn, xin hoãn lại thời gian ra tòa.

"Diệp Lâm Anh muốn được quyền nuôi cả hai con vì không muốn chia cắt các bé sau khi cha mẹ ly hôn. Trong khi đó, chồng Diệp Lâm Anh muốn nuôi con gái lớn. Cả hai cũng có chung một số tài sản như thương hiệu trà sữa, bất động sản. Sau quá trình hòa giải không thành, cả hai để pháp luật phân xử", đại diện của Diệp Lâm Anh chia sẻ trên Zing.

Chồng Diệp Lâm Anh muốn nuôi con gái lớn, cuộc hòa giải ly hôn lần thứ 3 thất bại - Ảnh 1
Doanh nhân Đức Phạm muốn nuôi con gái lớn, nhưng Diệp Lâm Anh không nỡ chia cắt các con. Ảnh: Internet

Đại diện của Diệp Lâm Anh cho biết hiện tại, nữ diễn viên rất căng thẳng. Vấn đề ly hôn ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của cô.

Thời gian qua, Diệp Lâm Anh và chồng ly thân. Nữ diễn viên dọn ra ngoài, sống riêng từ đầu tháng 1.

Chồng Diệp Lâm Anh muốn nuôi con gái lớn, cuộc hòa giải ly hôn lần thứ 3 thất bại - Ảnh 2
Chồng Diệp Lâm Anh muốn nuôi con gái lớn, cuộc hòa giải ly hôn lần thứ 3 thất bại - Ảnh 3
Diệp Lâm Anh cho biết sẽ tìm mọi cách để được quyền nuôi 2 con. Ảnh: FBNV

Diệp Lâm Anh và thiếu gia Đức Phạm kết hôn vào năm 2018, hiện có 2 con chung. Chồng của Diệp Lâm Anh từng có 3 năm sinh sống và học tập ở Canada và hiện tiếp quản hoạt động kinh doanh của gia đình với 4 cửa hàng xe máy có tiếng tại TP.HCM. Bên cạnh đó, gia đình Đức Phạm còn kinh doanh bất động sản và sở hữu nhiều mảnh đất ở vị trí đắc địa, nằm ở trung tâm thành phố. Đức Phạm cũng là một tay chơi siêu xe đắt đỏ có tiếng.

Diệp Lâm Anh sinh năm 1989 tại Hà Nội. Trước khi trở thành ca sĩ, diễn viên, cô từng có 6 năm là thành viên nhóm nhảy Big Toe. Năm 2012, cô tham gia cuộc thi Hoa khôi Thể thao. Năm 2013, Diệp Lâm Anh giành quán quân chương trình Cuộc đua kỳ thú. Từ khi lấy chồng, người đẹp ít tham gia hoạt động showbiz mà tập trung kinh doanh trà sữa, thời trang...

Diệp Lâm Anh cho biết, trong quá trình chung sống, vợ chồng cô thường xuyên xảy ra bất đồng, cãi vã vì không cùng quan điểm trong công việc, sau đó dẫn tới những mâu thuẫn khác. Cô và chồng cũ đã ly thân trước khi cô dọn ra khỏi nhà chồng khi cố gắng ở lại hàn gắn nhưng không thành.

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