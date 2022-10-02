Hôn nhân bên bờ vực thẳm, khó lòng nuôi được 2 con, Diệp Lâm Anh đau lòng nhắn nhủ đến chồng cũ: 'mình hãy làm đúng và tròn bổn phận của một người đàn ông'

Diệp Lâm Anh đang làm tất cả để có thể nuôi được 2 con, tuy nhiên chồng của cô - doanh nhân Đức Phạm muốn chăm sóc con gái lớn.

Ngày 23/9 vừa qua, Diệp Lâm Anh và thiếu gia Đức Phạm có cuộc hỏa giải ly hôn lần thứ ba về vấn đề tài sản và con cái. Tuy nhiên, một lần nữa thất bại vì không đạt được thỏa thuận từ cả hai phía. Theo đại diện từ phía Diệp Lâm Anh, cô muốn được quyền nuôi cả hai con vì không muốn chia cắt các bé sau khi cha mẹ ly hôn. Trong khi đó, chồng nữ diễn viên muốn nuôi con gái lớn. Cả hai cũng có chung một số tài sản như thương hiệu trà sữa, bất động sản. Sau quá trình hòa giải không thành, cả hai để pháp luật phân xử.

Doanh nhân Đức Phạm muốn nuôi con gái lớn sau khi ly hôn, nhưng Diệp Lâm Anh không muốn 2 con bị chia cắt. Ảnh: FBNV Mới đây, khi xuất hiện tại talkshow cùng với MC Nguyên Khang, Diệp Lâm Anh không ngại ngần trải lòng về bản thân sau biến cố hôn nhân. Cô cho biết từng có thời gian ăn không ngon ngủ không yên vì sốc nặng nhưng nay đã lấy lại được thăng bằng. Bên cạnh đó, khi được hỏi: Có nhắn gửi điều gì đến chồng cũ hay không?, nữ diễn viên đáp: "Thay vì em viết một bức tâm thư em gửi đi thì ở đây em sẽ nói, không chỉ nhắn gửi cho riêng chồng cũ của em mà em cũng nhắn gửi cho những người đàn ông. Khi đối mặt với bất kì câu chuyện nào đó sau đổ vỡ hôn nhân, là người đàn ông, mình hãy làm đúng và tròn bổn phận của một người đàn ông, cư xử như một người đàn ông.

Làm sao để người phụ nữ đã từng ở cạnh mình, là mẹ của các con của mình, đã từng có tất cả mọi thứ với nhau: công việc, gia đình, con cái.... Vậy thì phụ nữ không đáng bị thiệt thòi. Ly hôn đã là cái việc không có hậu rồi. Thế nên, làm thế nào để bù đắp cho nhau, để mỗi người đều có thể có cuộc sống riêng, đều có thể bước tiếp, đều có thể vững vàng, cùng lo cho các con và đều có thể hạnh phúc". Diệp Lâm Anh trong talkshow với MC Nguyên Khang. Ảnh: FBNV Thời gian qua, Diệp Lâm Anh và chồng ly thân. Nữ diễn viên dọn ra ngoài, sống riêng từ đầu tháng 1. Hiện tại, "bà mẹ hai con" đang rất căng thẳng. Chuyện ly hôn ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của cô. Diệp Lâm Anh và thiếu gia Đức Phạm kết hôn vào năm 2018, hiện có 2 con chung. Chồng của Diệp Lâm Anh từng có 3 năm sinh sống và học tập ở Canada và hiện tiếp quản hoạt động kinh doanh của gia đình với 4 cửa hàng xe máy có tiếng tại TP.HCM. Bên cạnh đó, gia đình Đức Phạm còn kinh doanh bất động sản và sở hữu nhiều mảnh đất ở vị trí đắc địa, nằm ở trung tâm thành phố. Đức Phạm cũng là một tay chơi siêu xe đắt đỏ có tiếng. Cặp đôi từng có quãng thời gian bên nhau ngọt ngào, nhận được sự ngưỡng mộ từ công chúng. Ảnh: FBNV Diệp Lâm Anh sinh năm 1989 tại Hà Nội. Trước khi trở thành ca sĩ, diễn viên, cô từng có 6 năm là thành viên nhóm nhảy Big Toe. Năm 2012, cô tham gia cuộc thi Hoa khôi Thể thao. Năm 2013, Diệp Lâm Anh giành quán quân chương trình Cuộc đua kỳ thú. Từ khi lấy chồng, người đẹp ít tham gia hoạt động showbiz mà tập trung kinh doanh trà sữa, thời trang... Diệp Lâm Anh cho biết, trong quá trình chung sống, vợ chồng cô thường xuyên xảy ra bất đồng, cãi vã vì không cùng quan điểm trong công việc, sau đó dẫn tới những mâu thuẫn khác. Cô và chồng cũ đã ly thân trước khi cô dọn ra khỏi nhà chồng khi cố gắng ở lại hàn gắn nhưng không thành.

Chồng Diệp Lâm Anh muốn nuôi con gái lớn, cuộc hòa giải ly hôn lần thứ 3 thất bại Hiện tại, Diệp Lâm Anh đang rất căng thẳng. Vấn đề ly hôn ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của nữ diễn viên, khi cô tìm mọi cách để được nuôi 2 con.

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