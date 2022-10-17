Sau 3 lần hòa giải ly hôn thất bại, vợ chồng Diệp Lâm Anh sắp bước vào phiên xử sơ thẩm

Hậu trường 17/10/2022 16:21

Ngày 26/10 sắp tới, vợ chồng Diệp Lâm Anh sẽ bước vào phiên xử sơ thẩm, xoay quanh vấn đề phân chia tài sản, quyền nuôi các con.

Theo thông tin từ Zing cho biết, Diệp Lâm Anh và doanh nhân Đức Phạm nhận được lệnh triệu tập từ tòa án từ tuần trước. Tới ngày 26/10, cả hai sẽ bước vào phiên xử sơ thẩm sau 3 lần hòa giải không thành công.

Theo đại diện truyền thông của Diệp Lâm Anh, phiên xử sơ thẩm sẽ xoay quanh vấn đề phân chia tài sản, quyền nuôi các con. Mong muốn của nữ diễn viên là được nuôi hai con.

"Nếu kết quả phiên xử sơ thẩm không như Diệp Lâm Anh mong muốn, cô ấy sẽ tiếp tục làm đơn kháng cáo. Hiện tại, sức khỏe của Diệp Lâm Anh cũng ổn định hơn trước", người này nói trên Zing.

Sau 3 lần hòa giải ly hôn thất bại, vợ chồng Diệp Lâm Anh sắp bước vào phiên xử sơ thẩm - Ảnh 1
Diệp Lâm Anh và doanh nhân Đức Phạm căng thẳng khi không đặt thỏa thuận ly hôn. Ảnh: Internet

Trước đó, cả hai nhận lệnh triệu tập từ tòa đến phiên sơ thẩm vào chiều 28/9. Song Diệp Lâm Anh đã làm đơn, xin hoãn lại thời gian ra tòa vì sức khỏe không tốt. 

Diệp Lâm Anh và chồng - doanh nhân Đức Phạm - trải qua 3 lần hòa giải, thỏa thuận các vấn đề liên quan đến tài sản, con cái nhưng không thành. 

Doanh nhân Đức Phạm muốn nuôi con gái lớn, song Diệp Lâm Anh không muốn chia cắt 2 con khi các bé vẫn còn quá nhỏ. Chia sẻ trên Ngoisao.net, nữ diễn viên không khỏi buồn lòng: "Anh Đức muốn nuôi con gái lớn, còn tôi muốn được nuôi hai con. Các bé còn quá nhỏ, việc chia cắt con sau khi bố mẹ ly hôn là hành động không mang tính nhân đạo. Tôi không yêu cầu người cha phải cấp dưỡng, nhưng sẵn sàng tiếp nhận hỗ trợ từ anh với mục đích góp phần nuôi hai con tốt hơn. Về tài sản chung, chúng tôi có thương hiệu trà sữa và một số bất động sản nên cứ để pháp luật phân xử".

Sau 3 lần hòa giải ly hôn thất bại, vợ chồng Diệp Lâm Anh sắp bước vào phiên xử sơ thẩm - Ảnh 2
Diệp Lâm Anh cho biết sẽ làm mọi cách để được chăm sóc 2 con sau ly hôn. Ảnh: FBNV

Thời gian qua, Diệp Lâm Anh và chồng ly thân. Nữ diễn viên dọn ra ngoài, sống riêng từ đầu tháng 1. Phía Diệp Lâm Anh cho biết hiện tại, nữ diễn viên rất căng thẳng. Vấn đề ly hôn ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của cô.

Sau 3 lần hòa giải ly hôn thất bại, vợ chồng Diệp Lâm Anh sắp bước vào phiên xử sơ thẩm - Ảnh 3

Diệp Lâm Anh kết hôn với thiếu gia Nghiêm Đức năm 2018. Sau một năm chung sống hạnh phúc, từ cuối năm 2019 hôn nhân của diễn viên bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Đôi vợ chồng trải qua hai năm lục đục. Diệp Lâm Anh từng cố gắng hàn gắn vì con nhưng không thành.

Hồi tháng 1, cô nói chồng cũ của mình có người mới, cả hai cùng nhận thấy hôn nhân của họ không thể cứu vãn nên quyết định "đường ai nấy đi". Cô đệ đơn ly hôn ra tòa nhưng không được thụ lý. Gần đây, khi tòa thụ lý đơn ly hôn của Nghiêm Đức, cả hai được triệu tập tới Tòa án Nhân dân quận 1, TP. HCM giải quyết.

Diệp Lâm Anh sinh năm 1989, là nghệ sĩ tham gia nhiều lĩnh vực như diễn xuất, ca hát và nhảy múa. Cô từng đóng một số phim như Siêu nhân X, Con ma nhà họ Vương, Vệ sĩ Sài Gòn, Lục Vân Tiên. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên sinh hai con và tập trung chăm sóc gia đình, cùng chồng kinh doanh.

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"Hết thuê người theo dõi, đến cả việc lén lút gắn thiết bị định vị lên xe… tất cả những âm mưu này để làm gì. Để đổi trắng thay đen…", Diệp Lâm Anh phẫn uất.

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