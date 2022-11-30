Gia đình chồng Diệp Lâm Anh đã đón cháu trai về nhà, nữ diễn viên không thể liên lạc được với con

Hậu trường 30/11/2022 11:36

Diệp Lâm Anh tự nhận bản thân rất nhỏ bé so với gia đình chồng và nghĩ mình khó chiến thắng trong việc giành quyền nuôi cả hai con.

Trong buổi gặp gỡ với báo chí tối 29/11, Diệp Lâm Anh tiết lộ chồng - doanh nhân Nghiêm Đức hiện đã đưa con trai ba tuổi B.Boy về nhà ông bà nội. Ban đầu cô sợ nhưng khi trấn tĩnh lại, Diệp Lâm Anh hiểu có thể ông bà nội thương cháu, muốn đón về nên an tâm rằng con đang được chăm sóc tốt. Gần đây, trường thông báo Nghiêm Đức không đưa con trai đi học vì bị ốm. Cô đoán rằng có thể con khóc nhiều hoặc nhớ mẹ. Hiện, cô không liên lạc trực tiếp được với gia đình chồng mà chỉ hỏi thăm thông tin của con trai qua vú nuôi.

Gia đình chồng Diệp Lâm Anh đã đón cháu trai về nhà, nữ diễn viên không thể liên lạc được với con - Ảnh 1
Gia đình chồng Diệp Lâm Anh đã đón cháu trai về nhà, còn bé gái ở với mẹ. Ảnh: FBNV

Diệp Lâm Anh tự nhận bản thân rất nhỏ bé so với gia đình chồng và nghĩ mình khó chiến thắng trong việc giành quyền nuôi cả hai con. "Nếu hai bé lớn hơn thì có thể tự quyết định việc sống cùng bố hay mẹ, nhưng các con tôi hiện còn quá nhỏ. Tôi vẫn hy vọng gia đình anh Đức hiểu vấn đề này và đồng ý để tôi chăm sóc các con, cho đến khi Boorin và B.Boy có thể tự quyết định", cô tâm sự.

Diệp Lâm Anh chia sẻ thêm: "Trong tuần này, phiên tòa sơ thẩm vụ ly hôn của chúng tôi sẽ diễn ra. Tôi mong muốn hòa giải, thương lượng ly hôn trong hòa bình. Nhưng trong trường hợp xấu nhất, tôi sẽ đấu tranh đến cùng để giành quyền nuôi con".

Gia đình chồng Diệp Lâm Anh đã đón cháu trai về nhà, nữ diễn viên không thể liên lạc được với con - Ảnh 2
Diệp Lâm Anh và doanh nhân Nghiêm Đức trải qua ba lần hòa giải, thỏa thuận các vấn đề liên quan đến tài sản, con cái nhưng không thành. Ảnh: FBNV

Gần 1 năm qua, Diệp Lâm Anh thuê nhà ở riêng, nỗ lực làm việc, trở lại làng giải trí để có thu nhập nuôi 2 con. Nữ diễn viên tâm sự đây là giai đoạn khó khăn về tinh thần. Tuy nhiên, cô xác định mình phải mạnh mẽ vượt qua để làm điều tốt nhất cho con.

"Công việc kinh doanh của tôi gặp một số trục trặc sau khi ly hôn. Nhưng tôi làm nhiều việc khác để có kinh tế, chi trả tiền thuê nhà, tiền học cho con. Tôi cũng sẽ cố gắng chứng minh thu nhập để có quyền nuôi con", nữ diễn viên tâm sự.

Vào tháng 8, Diệp Lâm Anh và doanh nhân Nghiêm Đức đã xuất hiện tại tòa để giải quyết thủ tục ly hôn sau thời gian tuyên bố ly thân. Theo chia sẻ của Diệp Lâm Anh, chồng là người đâm đơn ly dị. Nguyện vọng của cô sau ly hôn là được nuôi 2 con, nhưng phía Nghiêm Đức không đồng ý. Từ khi ly thân, 2 vợ chồng không gặp nhau nhưng Diệp Lâm Anh vẫn chủ động sắp xếp để con qua nhà nội vui chơi mỗi dịp cuối tuần.

Gia đình chồng Diệp Lâm Anh đã đón cháu trai về nhà, nữ diễn viên không thể liên lạc được với con - Ảnh 3
Nữ diễn viên nói không muốn con chịu thêm bất kỳ tổn thương nào, nên muốn nuôi cả 2 bé hậu ly hôn. Ảnh: FBNV

Diệp Lâm Anh sinh năm 1989 tại Hà Nội. Trước khi trở thành ca sĩ, diễn viên, cô từng có 6 năm là thành viên nhóm nhảy Big Toe. Năm 2013, Diệp Lâm Anh tham gia chương trình Cuộc đua kỳ thú và giành giải Quán quân.

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Ngày 26/10 sắp tới, vợ chồng Diệp Lâm Anh sẽ bước vào phiên xử sơ thẩm, xoay quanh vấn đề phân chia tài sản, quyền nuôi các con.

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