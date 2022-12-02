Diệp Lâm Anh bật khóc như mưa tại phiên tòa sơ thẩm, suy sụp khi nghe kết quả

Phiên tòa sơ thẩm vụ ly hôn của cựu người mẫu Diệp Lâm Anh chiều 2/12 đã nhận được sự quan tâm của khán giả lẫn giới truyền thông.

Sau nhiều buổi hoà giải nhưng bất thành, Diệp Lâm Anh và chồng cũ đã có mặt ở phiên toà sơ thẩm giải quyết vụ ly hôn. Vào chiều ngày 2/12, Diệp Lâm Anh và Nghiêm Đức có mặt tại Tòa Án Nhân Dân Quận 1, TP.HCM. Cả hai trải qua 3 lần hòa giải về việc phân chia tài sản, quyền nuôi con nhưng không thành công. Diệp Lâm Anh và Nghiêm Đức tại phiên tòa sơ thẩm chiều 2/12. Ảnh: LĐO Phiên xử sơ thẩm sẽ xoay quanh vấn đề phân chia tài sản, quyền nuôi con của vợ chồng Diệp Lâm Anh. Nữ diễn viên cho biết, chồng cũ và cô đến nay hòa giải bất thành vì mâu thuẫn trong việc phân chia quyền nuôi con. Trong khi doanh nhân Nghiêm Đức muốn nuôi con gái lớn, cô muốn được nuôi cả 2 con để các bé không bị chia cắt, thiếu thốn tình cảm từ khi còn nhỏ.

Được biết, phiên toà sơ thẩm diễn ra trong khoảng 2 tiếng. Những người bạn đi cùng và KiWi Ngô Mai Trang cho biết Diệp Lâm Anh khóc rất nhiều bên trong phiên sơ thẩm. Sau khi buổi làm việc kết thúc, Diệp Lâm Anh vẫn còn khóc nức nở, cô nhanh chóng di chuyển ra xe. Còn thiếu gia Đức Phạm cũng rất vội vàng, anh ra về trước Diệp Lâm Anh. Diệp Lâm Anh khóc như mưa sau phiên tòa. Ảnh: Saostar Theo như kết quả từ phía Diệp Lâm Anh chia sẻ, cựu người mẫu được nuôi con gái, chồng cũ của cô - thiếu gia Đức Phạm sẽ nuôi con trai.

"Mong muốn của tôi vẫn là nuôi nấng cả hai, không để con bị chia cắt. Hiện tại tôi đang suy sụp, rất buồn và thất vọng", phía Diệp Lâm Anh chia sẻ về kết quả của phiên tòa chiều 2/12. Cách đây không lâu, cộng đồng mạng xôn xao vụ việc chồng cũ Diệp Lâm Anh đến trường chặn đầu xe, tranh đón con gái lớn về nhà. Diệp Lâm Anh đã không đồng ý nên cả hai xảy ra tranh cãi ngay trước cổng trường học. Diệp Lâm Anh nói sẽ chiến đấu đến cùng để được nuôi 2 con. Ảnh: FBNV Trước đó, Diệp Lâm Anh từng tiết lộ bị đối tượng xấu theo dõi, lén lút gắn cả thiết bị định vị lên xe. Cô chia sẻ bài viết dài và nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Diệp Lâm Anh, sinh năm 1989, là nghệ sĩ tham gia nhiều lĩnh vực như diễn xuất, ca hát và nhảy múa. Cô từng đóng một số phim như: Siêu nhân X, Con ma nhà họ Vương, Vệ sĩ Sài Gòn, Lục Vân Tiên. Tháng 5/2018, cô cưới doanh nhân Phạm Nghiêm Đức. Sau khi kết hôn, cô sinh hai con (một gái và một trai) và tập trung chăm sóc gia đình, cùng chồng kinh doanh. Hồi tháng 1 vừa qua, Diệp Lâm Anh xác nhận đã ly thân chồng và dọn ra ngoài ở riêng sau hai năm chung sống.

Diễn viên Diệp Lâm Anh ra tòa ly hôn chồng thiếu gia, quyết tâm giành được quyền nuôi con Diệp Lâm Anh và doanh nhân Nghiêm Đức thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại Tòa án Nhân dân Quận 1 (TPHCM) vào chiều 2/12.

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