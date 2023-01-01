Sau ồn ào bỏ nhà ra riêng theo người yêu đồng giới, 'ca sĩ nhí' Thiện Nhân bất ngờ tuyên bố đi hát trở lại

Thiện Nhân xác nhận nữ ca sĩ sẽ chính thức trở lại con đường nghệ thuật trong năm 2023.

Trong thời khắc giao thừa, bước sang năm 2023, "ca sĩ nhí" Nguyễn Thiện Nhân bất ngờ có bài viết trên Facebook, tuyên bố sẽ đi hát trở lại sau khoảng thời gian tạm gác sự nghiệp âm nhạc, tập trung cho việc kinh doanh. Cô viết: "Nhìn lại chặng đường vừa qua, cùng đón chào năm mới 2023 với thật nhiều kế hoạch mới, thành công hơn và luôn vui vẻ, hạnh phúc. Hãy yêu những điều mình đã chọn thì mới làm nên những điều tuyệt vời bạn nhé! Và Thiện Nhân sẽ chọn quay lại con đường nghệ thuật, ca hát từ hôm nay".

Thiện Nhân thông báo sẽ đi hát trở lại, hẹn gặp khán giả trên sân khấu. Ảnh: FBNV Bài đăng của Thiện Nhân lập tức thu hút sự chú ý của công chúng. Nhiều người để lại bình luận chúc nữ ca sĩ sẽ có màn "tái xuất" đột phá và gặt hái nhiều thành công trong năm mới. Thiện Nhân là Quán quân của chương trình Giọng hát Việt nhí mùa thứ hai. Cô bé sinh năm 2002 chiếm được tình cảm của khán giả nhờ giọng hát ngọt ngào, trong trẻo. Sau khi đăng quang, cô chuyển vào TP.HCM để học tập và theo đuổi đam mê. Sau 8 năm, ca sĩ nhí thuở nào giờ đã trổ mã thành thiếu nữ phổng phao, xinh xắn.

Cách đây không lâu, cô vướng vào ồn ào với gia đình khi rời nhà tự lập, mở công ty riêng cùng người yêu đồng giới. Lên chức giám đốc một công ty du lịch ở tuổi 20, khi chia sẻ với chúng tôi, Thiện Nhân khẳng định không được ai định hướng mà đó là ước mơ mà cô ấp ủ từ lâu. “Tôi đã bắt đầu kinh doanh từ lâu nhưng mới công bố gần đây. Không ai định hướng cho tôi, kinh doanh là ước mơ đã được ấp ủ từ lâu, bây giờ mới thực hiện được”, quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 nói. Tuy nhiên cuối tháng 12 vừa qua, cô thông báo không còn giữ chức giám đốc của công ty du lịch. Đồng thời, ca sĩ nhí cũng chia sẻ nửa kia của mình là Trác Kim Ngân cũng thôi chức vụ tổng giám đốc. Theo đó, cả hai đã sang nhượng công ty du lịch cho người khác. Sau ồn ào với gia đình, Thiện Nhân hiện sống chung với người yêu đồng giới. Ảnh: FBNV Hồi tháng 7, giữa lúc ồn ào đang nổ ra, Thiện Nhân chia sẻ rằng thời điểm hiện tại nữ ca sĩ sẽ chính thức tạm ngưng việc ca hát khiến không ít người bất ngờ. Cô cho biết, trước khi đưa ra quyết định tạm ngưng ca hát, cô "có xin phép thầy mình (tức nhạc sĩ Minh Vy, chồng ca sĩ Cẩm Ly - huấn luyện viên và cũng là người dìu dắt Thiện Nhân từ cuộc thi The Voice Kids 2014) cho con được tạm ngưng ca hát một thời gian, sau này khi con cảm thấy đủ chín chắn, đủ vững tin để quay lại với nghề thì con sẽ xin thầy để quay lại...".

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