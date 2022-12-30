Lộ diện gương mặt mới xuất hiện trong Táo Quân 2023

Lần đầu tham gia chương trình Táo quân, màn hóa thân của nghệ sĩ này khiến một số khán giả tò mò.

Chỉ còn vỏn vẹn 25 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2023. Một món ăn tinh thần trong những đêm giao thừa không thể thiếu của người Việt chính là chương trình Táo Quân - Gặp nhau cuối năm. Để phục vụ cho khán giả cả nước, các nghệ sĩ lên dây cót tập luyện bất kể ngày đêm để chương trình kịp lên sóng. Năm nay, người hâm mộ vui mừng khi biết tin, Táo Quân năm nay sẽ trở lại với nhiều gương mặt thân quen và cả những gương mặt mới.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Thanh Dương chia sẻ một số ảnh hậu trường tập luyện Táo quân 2023 kèm dòng trạng thái: “Trong một rổ ‘Táo quen' xuất hiện một quả ‘Táo lạ’... Kỷ niệm năm thứ 20 của chương trình Gặp nhau cuối năm, thay mặt họ nhà Táo xin chúc bách gia trăm họ vạn sự như ý”. Theo đó, nghệ sĩ Thanh Dương vào vai Táo Năng lượng. Lần đầu tham gia chương trình Táo quân, màn hóa thân của nam nghệ sĩ khiến một số khán giả tò mò. "Hóng quá anh ơi chờ xem thần tượng của mình trong vai Táo mới", "Chào anh Táo lạ, chúc anh trở thành Táo quen" là những bình luận người hâm mộ gửi tới nghệ sĩ Thanh Dương khi biết tin anh cũng tham gia Táo Quân 2023.

Hiện dàn nghệ sĩ tham gia Táo quân 2023 đã lộ diện. Hầu hết gương mặt quen thuộc của chương trình đều có mặt và cùng tập luyện trong thời gian qua gồm nghệ sĩ Chí Trung, Quốc Khánh, Tự Long, Xuân Bắc, Công Lý, Vân Dung, Quang Thắng, Trung Ruồi, Đỗ Duy Nam và Mạnh Dũng. Một thông tin đáng mừng với khán giả của chương trình Gặp nhau cuối năm 2023 chính là sự trở lại của "Cô Đẩu" - NSND Công Lý. Dù điều kiện sức khoẻ còn hạn chế, cùng với thời tiết thất thường nhưng nghệ sĩ Công Lý vẫn đều đặn đến điểm tập để vỡ kịch bản, phân vai cùng dàn diễn viên của Táo Quân năm nay. Dù chưa thể tiết lộ nhiều nhưng sự góp mặt của NSND Công Lý luôn nhận được sự quan tâm lớn của fan Táo quân. Ngay khi những hình ảnh hậu trường đầu tiên, đông đảo khán giả đã gửi bình luận bày tỏ sự háo hức đón chờ Táo quân, cũng như dành lời chúc sức khỏe tới các nghệ sĩ để mang tới chương trình thật ấn tượng, hấp dẫn. Gần 20 năm qua, chương trình truyền hình được phát vào đêm Giao thừa này như trở thành một "đặc sản" không thể thiếu trong những ngày Tết. Và những nghệ sĩ gắn bó với Táo Quân nhiều năm qua như: Chí Trung, Quốc Khánh, Công Lý, Quang Thắng, Vân Dung, Tự Long, Xuân Bắc… dù không còn trẻ nhưng đều cố "nhả hết tơ lòng" để vai diễn tròn trịa nhất ở mức có thể.

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