"Em nghèo! Em có thể để họ ghét, vì em nghèo. Nhưng tuyệt đối không để ai khinh thường mình", bà xã Công Lý bức xúc.

Tối muộn ngày 29/12, vợ trẻ của Công Lý đã đăng dòng trạng thái khá bức xúc. Cô cho biết dù nhỏ tuổi nhưng bản thân lại rất biết điều. Khi chồng đau ốm, cô đã sống rất tích đức để mong nhận lại nguồn năng lượng tích cực. Cô khẳng định một năm qua là thời gian rất khó khăn với cô và chồng nghệ sĩ. Ngọc Hà viết: "DAO LAM HAI LƯỠI MỎNG MANH. MIỆNG ĐỜI NHIỂU LƯỠI BẨN TANH KINH NGƯỜI. LƯỠI KHÔNG XƯƠNG TRĂM ĐƯỜNG LẮT LÉO. MIỆNG KHÔNG VÀNH MÉO MÓ TỨ PHƯƠNG! NGƯỜI TỐT HAY CON Đĩ CŨNG DO MIỆNG ĐỜI MÀ RA!

Em có thể nhỏ tuổi em không biết nhiều thứ nhưng thứ em biết rõ nhất đó là biết điều. Hơn hết, em luôn thấu rõ bài học "nghiệp, quả báo nhãn tiền". Nếu mình gian dối, vẩy mực lên thanh danh ai đó thì em sẽ bị ngay nghiệp quật ngay! Lúc này, cuộc sống em khó khăn, chồng em ốm đau, bệnh tật thì em càng phải sống TÍCH ĐỨC để mong nhận được năng lượng tốt, mới mong nhận được nhiều sự yêu thương, ủng hộ tình cảm của mọi người". Cô khẳng định luôn nhớ ơn người giúp mình nhưng không để ai khinh thường mình: "Những ai giang tay giúp đỡ, thăm hỏi vợ chồng em dù chỉ 1 cái dìu tay, từ anh taxi hỗ trợ, dù 1 nghìn đồng em cũng trân quý suốt hơn 1 năm qua. Huống chi em nào dám trách móc ai. Vậy mà ác thay, lời nói thêu dệt đi giết chết tinh thần của một gia đình! Em luôn tâm niệm, mình sống tốt mới gặp được quý nhân.

Mình sống cố gắng, nỗ lực thì mới gặp được may mắn. Dù em đang sống với nỗi lo âu, thì cũng em biết, người thân em hay. Em phải gào lên làm gì để nhiều người đọc đến khó chịu. Và em nghèo! Kinh tế khó khăn, ai hỗ trợ một nghìn em cũng quý. Em nghèo! Em có thể để họ ghét, vì em nghèo. Nhưng tuyệt đối không để ai khinh thường mình. Mà cư xử, nói năng của đứa thiểu năng trí tuệ! Anh Lý ốm đau cũng hơn 1 năm. Thời gian qua là mỗi ngày tinh thần đè nén, đau thương, buồn khổ và cố gắng từng ngày. Thở dài từng ngày vậy mà... Cận kề cuối năm, lại nghe những điều chết lặng". Sau sự cố té ngã tại nhà riêng vào tháng 7/2021, NSND Công Lý mất một thời gian dài để điều trị bệnh. Do đó, anh gần như vắng bóng ở sân khấu và trong các dự án phim truyền hình. Thời gian gần đây, nghệ sĩ Công Lý đã bắt đầu rục rịch quay trở lại sự nghiệp hoạt động diễn xuất sau nhiều ngày tạm thời ở ẩn để tập trung dưỡng bệnh. Loạt động thái tích cực của anh làm cho đông đảo khán giả không khỏi trông ngóng việc "cô Đẩu" sẽ xuất hiện trên màn ảnh nhỏ trong thời gian sắp tới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-xa-cong-ly-ton-thuong-vi-bi-coi-thuong-rut-ruot-tam-su-nhung-ngay-kho-khan-khi-chong-o-benh-541161.html