Siu Black bật khóc nức nở khi đồng nghiệp đến thăm nhà, tiết lộ cuộc sống bươn chải hiện tại

Hậu trường 29/12/2022 09:28

Siu Black không giấu được sự xúc động khi chia sẻ với danh hài Thúy Nga về những thăng trầm đã trải qua.

Siu Black từng là ca sĩ nổi tiếng, đắt show làm giám khảo tại các cuộc thi truyền hình. Thế nhưng, khi sự nghiệp đang thăng hoa, "họa mi núi rừng" lại vướng ồn ào vỡ nợ, phải quay về quê nhà Tây Nguyên sinh sống.

Kể từ đó, Siu Black ít tham gia các sự kiện giải trí. Dẫu vậy, cuộc sống của cô vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả. Gần đây, nghệ sĩ hài Thúy Nga đã có chuyến ghé thăm nhà Siu Black ở Kon Tum. Đây là một trong những lần hiếm hoi nữ ca sĩ Đôi mắt Pleiku hé lộ không gian sinh sống, cơ ngơi hiện tại đến khán giả.

Siu Black bật khóc nức nở khi đồng nghiệp đến thăm nhà, tiết lộ cuộc sống bươn chải hiện tại - Ảnh 1

Thúy Nga thể hiện sự nể phục đối với tinh thần lạc quan và ý chí nỗ lực của Siu Black sau những biến cố. Tuy vậy, giọng ca Ly cà phê Ban Mê cho biết bản thân cần nhiều thời gian mới có thể gượng dậy và xây dựng cuộc sống ổn định như hiện tại.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Năm 2013, sau khi làm quán cà phê thất bại ở Sài Gòn, tôi về quê nhưng chưa thể làm việc liền lại được vì chưa có nhà. Tôi sống bên nhà chị hai mấy năm và có lúc tôi tắt tiếng, không hát được nữa".

Trong thời gian đó, Siu Black cũng chịu áp lực nặng nề vì từ đỉnh cao danh vọng mất hết mọi thứ. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của người thân, Siu Black đã vực dậy tinh thần và không còn cảm thấy mặc cảm khi thừa nhận mình chăn nuôi để trang trải cuộc sống.

Siu Black bật khóc nức nở khi đồng nghiệp đến thăm nhà, tiết lộ cuộc sống bươn chải hiện tại - Ảnh 2

Từng là ca sĩ nổi tiếng, nhưng hiện tại Siu Black không ngại khi chia sẻ về cuộc sống ở quê nhà. "Trước đây, tôi từng tự ái, tức giận vì người ta coi thường mình. Nhưng bây giờ đây là cuộc sống thật của tôi. Người ta hỏi tôi giờ làm gì, tôi nói nuôi heo, họ cười thì tôi bảo không sao cả. Tôi nuôi heo, bán lãi được 100.000 - 200.000 đồng cũng vui rồi. May mắn ông xã nuôi heo mát tay, tôi chỉ cần lo cám, lo rau cho heo ăn", ca sĩ kể.

"Đợt Covid-19 tôi như chết lần nữa, không đi hát được, nuôi heo thì bị lỗ gần 20 triệu đồng. Không bán được heo nhưng vẫn phải bỏ tiền mua cám nuôi heo. Gia đình cũng phải dành dụm tiền để trang trải cuộc sống", Siu Black rơm rớm nước mắt nói thêm.

Mặc dù lui về sống lặng lẽ gần một thập kỷ, Siu Black vẫn cháy bỏng đam mê ca hát. Ca sĩ thường hát cho các nhà thờ, cát-xê mang tính tượng trưng, "đưa bao nhiêu nhận bấy nhiêu".

"Thi thoảng có show ở Sài Gòn, tôi vẫn đi. Ở quê nuôi heo nhưng một khi đã bước lên sân khấu, tôi vẫn hát với đam mê của mình", Siu Black tâm sự.

"Nợ thuế của tôi từ 2013 cộng dồn đến bây giờ là 98 triệu đồng. Nên tôi không xuất cảnh đi nước ngoài biểu diễn được", ca sĩ kể thêm. "Con số này nếu trước đây thì rất nhỏ, thời mà cát-xê tôi từng đạt 50 - 60 triệu đồng, có khi lên cả trăm triệu đồng. Nhưng bây giờ không dễ chút nào. Giờ tiền kiếm được chỉ đủ trang trải sống thôi", Siu Black ngậm ngùi nói.

Siu Black bật khóc nức nở khi đồng nghiệp đến thăm nhà, tiết lộ cuộc sống bươn chải hiện tại - Ảnh 3

Trước chuyện đời thăng trầm của Siu Black, danh hài Thúy Nga xúc động nói: "Hành trình từ thành phố về buôn làng sống với gia đình của chị Siu, càng nghe càng thương chị. Bên Mỹ em cũng tự lo mọi việc, nhưng về đây em càng phục chị Siu vì chị quá giỏi".

"Người từng nổi tiếng như chị giờ sống cuộc sống rất bình thường. Cuộc đời ai cũng có biến cố. Quan trọng là mình trải nghiệm để vượt qua nó. Đừng nghĩ biến cố là đau khổ. Biến cố giúp mình nhận ra những bài học để thay đổi", Thúy Nga động viên đàn chị.

Siu Black chua chát nói về cuộc sống hiện tại: 'Tôi không nuôi heo kiếm sống thì biết làm gì?', khán giả nuối tiếc cho 'họa mi núi rừng' một thời

Siu Black chua chát nói về cuộc sống hiện tại: 'Tôi không nuôi heo kiếm sống thì biết làm gì?', khán giả nuối tiếc cho 'họa mi núi rừng' một thời

Từ một bà hoàng sân khấu, Siu Black bỗng dính vào nợ nần, phá sản, trầm cảm rồi về quê sinh sống.

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Từ khóa:   Siu Black cuộc sống Siu Black Thúy Nga

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