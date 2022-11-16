Siu Black chua chát nói về cuộc sống hiện tại: 'Tôi không nuôi heo kiếm sống thì biết làm gì?', khán giả nuối tiếc cho 'họa mi núi rừng' một thời

Năm 2007, 2008, Siu Black trở thành giám khảo nữ duy nhất của chương trình Vietnam's Idol. Chị được hàng chục triệu khán giả truyền hình yêu mến bởi tính cách hồn nhiên, chân thành và sôi nổi. Không chỉ làm nghệ thuật, Siu Black còn lấn sang lĩnh vực kinh doanh. Chị mở một quán cafe mang phong cách Tây Nguyên ở TP.HCM.

Siu Black - nữ ca sĩ người dân tộc Ba Na - được mệnh danh là "Họa mi của núi rừng Tây Nguyên". Những năm 1997 - 2013, giọng hát của Siu Black nổi tiếng khắp Việt Nam. Chị được yêu mến với hàng loạt ca khúc như: Em muốn sống bên anh trọn đời, Đâu phải bởi mùa thu, Em hát thương ai...

Ngày ngày, công việc của Siu Black là băm rau, chăm đàn heo. Nếu có lời mời, chị lại tất bật đi tỉnh hát hoặc quay các show từ sáng tới tối khuya.

Thế nhưng vào năm 2013, Siu Black bị vỡ nợ hàng tỷ đồng. Kể từ đó, sự nghiệp của nữ ca sĩ đi xuống. Chị phải quay trở về sống cùng chị gái tại quê nhà. Bẵng đi một thập kỷ, giờ đây người ta thấy “họa mi núi rừng” sống an yên, dù chị không giấu nỗi vất vả của mình.

Chị nói, hiện mình vẫn là lao động chính trong nhà, chịu trách nhiệm kinh tế cho hai con trai (đều đã xây dựng gia đình) và các cháu. Siu tâm sự, cuộc sống của chị giờ đơn giản, chị không giấu cuộc sống vất vả của mình.

"Tôi không ngại nói với các bạn hiện tôi nuôi heo. Nhiều người hỏi tại sao tôi phải nuôi heo, chuyện này bình thường, tôi nghĩ thời gian ở nhà thì mình làm thêm, con giúp mẹ cái này cái kia, cả gia đình hợp sức để đời sống cải thiện hơn.

Tôi thường thức giấc lúc 4h30 sáng, uống cà phê, 5h phụ ba mấy đứa nhỏ việc vặt, thủ thỉ. Cảm thấy có thêm việc làm, nó cũng ổn định, nói chứ cũng thương mấy con heo", Siu Back chia sẻ trên Arttimes.

Cuộc sống bình dị ở quê nhà của Siu Black. Ảnh: Internet

"Vừa rồi mùa Covid-19 tôi nuôi heo lỗ mười mấy triệu nhưng phải chịu và nuôi lứa khác. Mong Chúa thương và mình sẽ lời từ những con heo đó. Có nhiều người nói lỗ thì đừng nuôi heo nữa nhưng nếu không nuôi heo thì sẽ làm gì? Nuôi heo vất vả nhưng vui.

Như mỗi lứa heo, tính hết tiền cám, tiền này kia tôi lời được khoảng 8 triệu, cao nhất cũng mười mấy triệu. Sau covid, giá heo xuống, giá cám cứ lên. Theo tôi. Mình đừng nghĩ lời nhiều quá thì sẽ mệt mỏi. Sau những lúc mệt mỏi thì tôi lại đi hát, nhà thờ cũng đi, ai mời ở đâu thì đi đó, tôi nghĩ mình cứ nhẹ nhàng. Ví dụ như 200 nghìn đồng mà nếu bạn nghĩ nó lớn thì nó không lớn, nó nhỏ cũng không nhỏ, đủ gia đình mình ăn là tốt rồi", nữ nghệ sĩ bộc bạch.

Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Siu Black từng được mời đi hát đám cưới và được trả 4.000 USD chỉ để trình diễn 3 bài. Biến cố ập đến khi chị tuyên bố vỡ nợ vì kinh doanh quán cà phê thua lỗ vào năm 2013. “Bà hoàng sân khấu” phải về quê nhà Kon Tum ở.

Hỏi chị có khi nào tiếc về ánh hào quang đã cũ, Siu nói rằng, giờ chị chỉ sống cho hiện tại và cảm thấy thật sự hạnh phúc từ trong tim mình.

Tây Nguyên ngoài chữa lành vết thương cho Siu Black còn hàn gắn cuộc hôn nhân đã “đường ai nấy đi” của chị và chồng.

Được biết, chị ly hôn vào năm 2009 khi đã có 2 cậu con trai. Trong lúc gian khó nhất của cuộc đời, chồng cũ của chị ngỏ lời, mong muốn hàn gắn để con cháu có một gia đình trọn vẹn. Siu Black, chồng và các con lại sống quây quần, hạnh phúc.

“Bây giờ tôi sống với huyết áp, tiểu đường, thấp khớp... cân nặng chỉ còn có 50kg. Tôi khỏe lên là nhờ được hát lại và tập thể dục đều. Con trai, con dâu đều ngoan ngoãn, biết lo toan cho gia đình. Khi tôi mỏi chân có con dâu tới hỏi han, xoa bóp cho mình, các cháu cũng rất yêu bà, thế là vui!", giọng ca 6X trải lòng.