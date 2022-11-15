Hậu đấu tố ầm ĩ trên mạng xã hội, gia đình chồng tự hào về Vy Oanh và hết lời ca ngợi

Anh chồng đích thân gửi lời khích lệ đến Vy Oanh trong ngày nữ ca sĩ quay trở lại nghệ thuật.

Mới đây, Vy Oanh ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, đánh dấu sự trở lại của cô với đường đua âm nhạc Vpop sau một thời gian dài tập trung cho việc chăm sóc gia đình và kinh doanh. Một số người thân trong gia đình chồng nữ ca sĩ từ Australia cũng bay về chúc mừng. Đại diện nhà chồng Vy Oanh, anh Lê Hồng Khiêm - Tiến sĩ, Giáo sư, Viện trưởng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - chia sẻ gia đình mình có nhiều người thành công trong các lĩnh vực nhưng chưa có ai hoạt động nghệ thuật. "Đại gia đình rất yêu mến và tự hào khi có một người con, em dâu nổi tiếng như Vy Oanh. Gia đình sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ cho sự nghiệp của Vy Oanh", anh nói.

Anh Lê Hồng Khiêm - anh chồng của Vy Oanh. Ảnh: Internet Dưới hàng ghế khán giả, doanh nhân Lê Thiện - ông xã Vy Oanh chăm chú theo dõi và không giấu được niềm hạnh phúc mỗi khi bà xã nhắc đến mình. Vy Oanh cho biết, 8 năm qua cô gác lại âm nhạc để lo cho gia đình nhưng chưa bao giờ tình yêu với nghề, nỗi khát khao đứng dưới ánh đèn sân khấu vơi đi. Cô luyện thanh, tập luyện giữ gìn vóc dáng mỗi ngày để sẵn sàng trở lại gặp gỡ khán giả. Ông xã biết được điều đó nên lần này đã hết lòng ủng hộ Vy Oanh hát trở lại. Ông xã của nữ ca sĩ ngồi dưới hàng ghế khán giả, chăm chú nhìn vợ đầy trìu mến. Ảnh: Internet Thời gian qua, Vy Oanh bị gán vào những tin đồn không hay. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh mà nữ ca sĩ xây dựng từ trước đến nay. Giọng ca Đồng xanh kể có thời điểm, cô liên tục bị tấn công trên mạng xã hội.

Vy Oanh trải lòng: “Khi có một người nào đó hiểu lầm, nói những điều không hay về mình thì đã cảm thấy rất tổn thương rồi. Còn đằng này là rất nhiều người hiểu lầm mình. Thời điểm đó, truyền thông sai lệch về Vy Oanh mạnh hơn là những điều đúng đắn. Chính vì vậy, tôi cũng không có nhiều cơ hội để giải thích". Nữ ca sĩ kể thêm không chỉ riêng cô mà gia đình cũng chịu không ít sức ép từ dư luận, đặc biệt là người bạn đời. Vượt qua nhiều thử thách và có với nhau 3 người con, giọng ca Đồng xanh khẳng định chồng là người tử tế, đạo đức và sống có trách nhiệm. Hai vợ chồng rất yêu thương nhau và luôn nghĩ cho đối phương. Vy Oanh nói cô không muốn những lùm xùm của mình ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của người bạn đời. Vy Oanh tiết lộ sau khi lập gia đình, vì thương cô nên chồng muốn dành những điều tốt đẹp nhất. Trong khi đó, nữ ca sĩ sợ công việc nghệ thuật của mình ảnh hưởng đến đối phương vì "thị phi liên quan đến người nổi tiếng thì mọi người sẽ quan tâm". Cô tâm sự: "Ban đầu, anh ấy nghĩ đơn giản rằng khi tôi ổn định thì sẽ vui vẻ với hạnh phúc gia đình. Nhưng càng sống với nhau, anh ấy hiểu được tôi có ngọn lửa đam mê trong lòng, nếu không giải quyết thì sẽ nguy hiểm nên ủng hộ tôi trở lại với nghề". Giọng ca Đồng xanh khẳng định trải qua nhiều công việc khác nhau song chỉ khi làm nghệ thuật cô mới thấy hạnh phúc.

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