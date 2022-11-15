Khánh Thi bất ngờ phơi bày sự thật: chồng trẻ chỉ được cái mã bề ngoài còn bên trong 'nát bươm'

Nhiều người khá bất ngờ trước lời nhận xét của nữ kiện tướng dancesport dành cho ông xã, đồng thời cũng phải bật cưới trước độ "nhây" của hai vợ chồng.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Phan Hiển đã phải lên tiếng bày tỏ suy nghĩ của bản thân khi nghe lời nhận xét từ bà xã Khánh Thi. Cụ thể, nhìn thấy chồng diện cả bộ suit bảnh bao dự sự kiện, Khánh Thi nhanh chóng dành lời khen cho vẻ ngoài của chồng nhưng kèm thêm câu "nát lòng" ngay và luôn. Phan Hiển kể: "Vợ tôi nói: 'Anh mặc suit đẹp trai quá. Nhưng đâu ai biết anh được cái mã còn bên trong nát bươm'. Hạn hán lời với vợ luôn".

Phan Hiển vừa buồn cười vừa bất lực khi bị vợ phán thẳng thừng: "Được cái mã, trong nát bươm". Ảnh: Chụp màn hình Đọc dòng trạng thái của Phan Hiển, dân tình bật cười thích thú trước độ lầy của Khánh Thi. Cặp đôi không chỉ cùng nhau kề vai sát cánh thi đấu mà cuộc sống đời thường cũng nhiều điều thú vị lắm. Khánh Thi - Phan Hiển là cặp đôi vàng của làng khiêu vũ thể thao Việt Nam. Từ mối quan hệ cô trò, họ bén duyên tình ái, tới nay đã gắn bó được hơn thập kỷ. Đầu tháng 6/2022, Khánh Thi - Phan Hiển gây bất ngờ khi hé lộ sẽ tổ chức lễ cưới sau 13 năm gắn bó. Hôn lễ của cặp đôi diễn ra vào ngày 22/12/2022.

Phan Hiển tiết lộ lý do làm đám cưới với Khánh Thi sau thời gian dài bên nhau và đã có con, đó là vì muốn Khánh Thi có một "danh phận". Sau nhiều năm chung sống và có hai con, Khánh Thi - Phan Hiển sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 12 sắp tới. Ảnh: FBNV Anh chia sẻ: "Trước đây, tôi nghĩ cả hai chỉ cần sống chung hạnh phúc, hòa hợp là đủ, đám cưới chỉ là hình thức. Tuy nhiên, sau thời gian dài bên nhau, dự tiệc cưới của bạn bè, đồng nghiệp, tôi nghĩ Khánh Thi cũng mong muốn một lần được mặc váy cô dâu bước vào lễ đường. Đám cưới là cách tôi đền bù cho cô ấy khi hy sinh mọi thứ vì gia đình, để Khánh Thi có được danh phận như bao phụ nữ. Thật ra, chúng tôi dự định bí mật tổ chức hôn lễ cách đây hai năm, chỉ có người thân và vài người bạn. Tuy nhiên, vài vấn đề xảy ra không như ý muốn nên tiệc bị hoãn. Thời điểm này tôi thấy công việc, mọi thứ ổn định và làm lễ cưới như một sự kiện báo tin vui đến những người thân yêu. Khánh Thi luôn sống và nghĩ cho người khác. Mỗi khi đi mua sắm, cô ấy luôn chọn đồ cho chồng, con, bố mẹ chồng mà ít khi nào mua cho bản thân. Khánh Thi hiểu và hy sinh nhiều để hỗ trợ tôi phát triển sự nghiệp. Cô ấy chọn bạn nhảy cho tôi, đốc thúc việc luyện tập. Những điều đó khiến tôi thấy xúc động và trân trọng mối quan hệ cả hai".

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