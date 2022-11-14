Hà Trí Quang và bạn trai nôn nóng đón 2 con ruột ra đời, hé lộ ngày sinh 'thiên thần trong ống nghiệm'

Mới đây, thông qua trang cá nhân, Thanh Đoàn chia sẻ thông tin anh và diễn viên Hà Trí Quang sắp đón “con ruột 100%”. Anh cũng tiết lộ đã đặt tên cho con, tất bật mua sắm quần áo, vật dụng cho trẻ sơ sinh… Cả hai đã sẵn sàng chào đón thành viên mới của gia đình.

Sau thời gian công khai nhiều hình ảnh tình tứ bên nhau, Hà Trí Quang và Thanh Đoàn đã có cái kết viên mãn khi được sự chấp nhận của gia đình và sự ủng hộ của nhiều người hâm mộ. Cả hai thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc ấm cúng trong biệt thự 3.000m2 tại Đồng Tháp. Trước đó, cả hai có 5 năm quen biết và tìm hiểu trước khi quyết định gắn bó bên nhau.

Theo như lời Hà Trí Quang chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, anh và bạn trai sẽ được lên chức bố vào tháng 12 tới đây.

Đông đảo khán giả, đồng nghiệp đã để lại lời chúc mừng cho cặp đôi. Nhiều fan cũng nóng lòng chờ đón ngày em bé chào đời để hai chàng trai được lên chức bố mẹ và lan tỏa niềm vui với mọi người.

Hà Trí Quang và Thanh Đoàn nhờ phương pháp mang thai hộ để có con. Ảnh: Internet

Ngoài ra, bạn trai nam diễn viên còn vui mừng tiết lộ hai bé đã được thụ tinh nhân tạo thành công và sẽ sớm chào đời: "Cặp đôi nam nữ bình thường sẽ vui theo một hướng khác. Còn đối với Đoàn và anh Quang thì đã trải qua rất nhiều giây phút khó tả. Giây phút được báo là đã thành công rồi thì tất cả mọi người đều khóc vì mừng. Điện về cho gia đình thì ai cũng vui".

Không những thế, Thanh Đoàn còn thẳng thắn chia sẻ về quá trình "thụ tinh" đầy khó khăn, anh cho biết mọi thứ chủ yếu là do duyên. "Chắc có lẽ là do duyên đến, cả hai đến bên nhau thuận lợi, không có nhiều chông gai. Bên cạnh đó còn được gia đình, dòng họ ủng hộ, kinh tế và công việc đều ổn. Chính vì thế Đoàn và anh Quang quyết định có luôn con để mối tình hoàn hảo", bạn trai Hà Trí Quang tâm sự.

Được biết, trước khi đưa ra quyết định có con chung, nam chính Lâu đài tình ái và bạn trai đã chuẩn bị cực kỳ chu đáo về mặt kinh tế. Theo lời cặp đôi, họ không cần nhờ vào sự hỗ trợ tiền bạc từ gia đình. Thay vào đó, cặp đôi chỉ đón nhận những sự ủng hộ về tinh thần từ người thân và khán giả.

Bên cạnh đó, bạn trai Hà Trí Quang còn tiết lộ về giới tính của hai con là một trai một gái, "đủ nếp đủ tẻ" để gia đình thêm trọn vẹn. "Hiện tại đã chuẩn bị xong hết rồi. Khi quyết định có con, Đoàn và anh Quang phải lo chu toàn tất cả mọi thứ. Mình đầy đủ kinh tế nên sẽ lo con uống sữa gì, lớn lên học trường nào. Thậm chí mình cũng đủ điều kiện để lo cho hai bé đến lúc trưởng thành luôn", Thanh Đoàn bộc bạch.

Hai con sắp chào đời của cặp đôi là một bé trai và bé gái. Ảnh: FBNV

Hà Trí Quang sinh năm 1986 là diễn viên truyền hình nổi tiếng. Anh từng tham gia các phim như Lâu đài tình ái, Nghiệp sinh tử, Ải trần gian, Đoạn trường nam ai, Hoa dã quỳ, Những mảnh vỡ phù hoa, Khóc thầm, Dương cầm, Đoạn trường nam ai... Trước khi công khai yêu Thanh Đoàn, diễn viên kín tiếng chuyện tình cảm. Anh từng vướng nghi vấn tình cảm với nhiều diễn viên nữ trong showbiz Việt.

Thanh Đoàn là hiện tượng livestream, có 1,6 triệu người theo dõi trên Facebook. Anh từng ra mắt MV hát cùng ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim. Trên YouTube, người yêu của Hà Trí Quang cũng có nhiều phim ngắn hút hàng triệu lượt xem.