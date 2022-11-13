'Team qua đường' bắt trọn khoảnh khắc đời thường của Phạm Quỳnh Anh, vóc dáng sau sinh chung nỗi niềm với hội mẹ bỉm?

Tuy nhiên, dân tình vẫn tò mò liệu qua ống kính camera thường thì giọng ca 8x sẽ thế nào?

Từ trước tới nay, Phạm Quỳnh Anh vẫn luôn được nhắc tới là một trong những mỹ nhân có nhan sắc trẻ “hack” tuổi. Tháng 7 vừa qua, nữ ca sĩ hạ sinh con thứ 3 cùng bạn trai và nhanh chóng tái xuất làng giải trí . Trong những sự kiện gần đây, Phạm Quỳnh Anh được khen vẫn giữ được nét đẹp thời thanh xuân, thậm chí ngày càng quyến rũ.

Cụ thể, một tài khoản TikTok vừa đăng tải khoảnh khắc bắt gặp Phạm Quỳnh Anh khi đi dạo phố. Trong video, nữ ca sĩ diện thiết kế váy ôm dáng khoe trọn body mẹ bỉm. Tuy nhiên, thiết kế váy chất liệu len lại có phần "dìm" hình thể người đẹp. Nhưng bù lại, mỹ nhân 8x vẫn nhận được mưa lời khen từ công chúng bởi vẻ ngoài ngày càng nhuận sắc. Dù qua ảnh chụp bằng camera thường, bà mẹ 3 con vẫn ghi điểm bởi sự rạng rỡ của mình.

Mới đây, trong video quay lén, sắc vóc chủ nhân bản hit Bụi Bay Vào Mắt qua camera thường khiến netizen bàn luận sôi nổi.

Phạm Quỳnh Anh lọt vào ống kính "team qua đường". Ảnh: Internet

So với những hình ảnh trên mạng, có thể thấy, Phạm Quỳnh Anh vẫn chưa "hồi phục" hoàn toàn phong độ của mình. Dù không lấy lại dáng nhanh như những mỹ nhân khác, song cô vẫn giữ được độ thon gọn cân đối. Vì vậy, cộng đồng mạng đều đánh giá cao vẻ ngoài sau sinh của nữ ca sĩ khi bị chụp lén.

Để có được vẻ ngoài ấn tượng, người đẹp này từng chia sẻ: “Để có thể làm tốt nhiều thứ mỗi ngày, trước tiên cần phải chăm sóc thật tốt cho bản thân, vì chỉ khi có sức khỏe tốt, tinh thần tốt, mình mới có thể nuôi dạy con tốt và là chỗ dựa vững chãi cho con".

Phạm Quỳnh Anh kết thân với bộ môn yoga nhiều năm nay, kể cả trong thời gian mang thai cô vẫn tập luyện nhẹ nhàng và phù hợp với thể trangk. Yoga là cách rất tốt giúp cơ thể cô trở nên dẻo dai, cải thiện sức khỏe, giúp trí óc thêm minh mẫn mà còn hỗ trợ giảm cân rất tốt.

Ngoài ra, cô rất chú trọng đến việc chăm sóc làn da. May mắn vốn dĩ đã sở hữu làn da mịn màng sẵn có, Phạm Quỳnh Anh cũng đầu tư thời gian và công sức để làn da của mình không bị lão hóa sớm.

Cô áp dụng phương pháp xông hơi, thải độc tố sau sinh. Ảnh: FBNV

Giọng ca 8X cho biết thêm, cô nuôi còn theo phương pháp truyền thống là cho em bé ti. Vừa giúp em bé hấp thu nguồn dinh dưỡng tốt vừa giúp mẹ dễ dàng giảm cân. Phạm Quỳnh Anh cũng chia sẻ việc xông hơi, massage sau sinh. Vì việc xông hơi ở nhiệt độ cao sẽ giúp cơ thể người phụ nữ toát mồ hôi, đào thải bụi bẩn, độc tố ra ngoài. Việc xông hơi còn giúp tiêu hao một lượng mỡ không nhỏ, đồng thời giảm đi một lượng nước đáng kể còn lại trong quá trình mang thai. Từ đó giúp việc giảm cân sau sinh hiệu quả, dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Nhan sắc mẹ bỉm được khen ngợi. Ảnh: Internet

Phạm Quỳnh Anh thông báo đã sinh con gái thứ 3 vào hôm 18/7. Bé nặng 3,1kg, có tên thân mật là Zoey.

Trước đó, vào tháng 6/2022, Phạm Quỳnh Anh chính thức xác nhận niềm vui làm mẹ sau thời gian dài vướng tin đồn mang thai lần 3. Mặc dù thoải mái chia sẻ về hành trình sinh con nhưng nữ ca sĩ vẫn giữ kín danh tính cha ruột của con gái vừa chào đời.