Hoa hậu Diễm Hương nói gì trước tin đồn bí mật kết hôn lần 3 với đại gia, yêu đương đồng giới?

Thời gian qua, mạng xã hội xôn xao trước loạt tin đồn Diễm Hương bí mật kết hôn lần 3 với một vị đại gia. Theo nhiều nguồn thông tin trên mạng, Hoa hậu sinh năm 1990 được cho là thường xuyên qua lại với một người đàn ông tên P., thậm chí nhiều người còn truyền tay nhau tờ giấy đăng ký kết hôn được cho là của Diễm Hương với người đàn ông này, thủ tục được làm cách đây gần 2 năm.

"Tôi nghĩ một trong những điều may mắn với tôi sau 12 năm đăng quang hoa hậu là lúc nào cũng có tin đồn (cười). Điều này chứng tỏ mọi người vẫn luôn quan tâm và tò mò về cuộc sống của tôi.

Chân dài 9X khẳng định đó chỉ là tin đồn lan truyền. Cô cũng cho biết sẽ không giải thích, thay vào đó là im lặng và tập trung thời gian cho cho gia đình và con trai nhỏ.

Ngoài ra, tôi nghĩ mỗi người có một số phận và số phận của tôi là gắn liền với thị phi, với tin đồn. Mà đã là số phận thì không tránh được nên tôi đành im lặng vì có lên tiếng cũng sẽ xuất hiện thêm những tin đồn khác mà thôi cho nên tôi nghĩ không phải mất công giải thích.

Tôi chỉ cần tập trung vào hiện thực của bản thân mình là có một gia đình và con của mình thì đang lớn lên từng ngày", Diễm Hương nói trên Dân Trí.

Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 cũng lên tiếng về tin đồn giới tính với tờ báo trên.

"Tôi vừa đăng quang là đã có tin đồn về giới tính, rồi xong bẵng đi một thời gian, người ta sẽ nói tôi thế này thế kia. Mà nói thực, tôi ủng hộ những người giành lấy quyền tự do yêu đương của mình.

Nếu một ngày nào đó, một người nào đó đem lại cho tôi hạnh phúc thì tôi thấy không việc gì phải ngại. Tôi nghĩ yêu là sự đồng điệu của tâm hồn cho nên tôi rất ngưỡng mộ những người bạn thuộc giới tính thứ 3. Tôi thấy các bạn ấy rất giỏi và hiếu thảo bởi các bạn có sự đa dạng giữa 2 giới tính.

Bạn của tôi cũng toàn thuộc giới LGBT cho nên khi bị mọi người đồn thì tôi chấp nhận thôi", chân dài bày tỏ.

Trước đó, Diễm Hương đoạt vương miện Hoa hậu Thế giới người Việt 2010. Vừa bước qua ngưỡng cửa 20, mỹ nhân kết hôn với đại gia Đinh Trường Chinh, tuy nhiên chuyện này không ai biết. Đến năm 2014, cuộc hôn nhân vỡ lở khi cả hai chính thức ra tòa làm thủ tục ly dị, kéo theo nhiều ồn ào phía sau.

Hoa hậu Diễm Hương trải qua cuộc hôn nhân đầy tai tiếng với đại gia Đinh Trương Chinh. Ảnh: Internet

Khép lại cuộc hôn nhân giông tố, Diễm Hương dường như đã tìm được hạnh phúc thực sự khi gặp gỡ Quang Huy. Cặp đôi tổ chức đám cưới vào cuối năm 2015 khi đã có với nhau một con trai nhỏ.

Người đẹp 9x bên chồng thứ 2 và cậu con trai. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên năm 2017, cặp đôi vướng nghi án trục trặc hôn nhân, song hoa hậu khẳng định vẫn đang chung sống hạnh phúc. Nhưng trong những năm qua, công chúng không còn thấy Quang Huy đồng hành cùng Diễm Hương tại các sự kiện, thậm chí vắng mặt trong tất cả hình ảnh người vợ đăng tải trên mạng xã hội. Tin đồn Diễm Hương ly hôn người chồng thứ 2 liên tục rộ lên, song cô chưa một lần xác nhận với truyền thông.