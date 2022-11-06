Hồ Hoài Anh đang ở đâu sau khi từ Tây Ban Nha về nước?

Sau khi trở về, mọi động thái của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đều được công chúng chú ý. Có thể thấy, nam nhạc sĩ Hồ Hoài Anh khá kín tiếng, anh dường như chưa có bất kỳ phát ngôn trên mạng xã hội, càng kín kẽ hình ảnh trước truyền thông.

Cuối tháng 6 vừa qua, Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng có chuyến du lịch tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, chuyến đi của hai nghệ sĩ nổi tiếng không suôn sẻ vì lý do cá nhân. Họ bị "mắc kẹt" ở xứ người hơn 1 tháng mới có thể về nước.

Nhiều người cho rằng, việc Hồ Hoài Anh "biến mất" khỏi mạng xã hội là chuyện bình thường. Bởi hơn ai hết anh biết được "nhất cử nhất động" của bản thân đều thu hút sự chú ý và trở thành đề tài bàn tán.

Trong nhiều tháng qua, tình hình của nam nhạc sĩ Giọt sương và chiếc lá khiến nhiều người tò mò. Bà xã của anh - Lưu Hương Giang đã quay trở lại mạng xã hội, tuy nhiên thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái tâm trạng. Nữ ca sĩ không nhắc đến chồng càng không có bất kỳ hình ảnh nào về anh.

Kể từ ngày về nước hồi tháng 8, Hồ Hoài Anh đã trình diện đơn vị công tác là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nam nhạc sĩ đã nhận hình thức kỷ luật là cảnh cáo vì đã vi phạm quy định, nội quy, quy chế làm việc của Học viện.

Ngoài xử lý này, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam còn xem xét trừ thi đua với lỗi đi nước ngoài không báo cáo, không xin phép tổ chức của Hồ Hoài Anh theo Luật Viên chức. Bên cạnh đó, sau khi có kết luận từ phía Tây Ban Nha, Hội đồng kỷ luật trường sẽ tiếp tục xem xét, cân nhắc để đưa ra hình thức xử lý tiếp theo, đảm bảo tính nghiêm minh.

Trái ngược với sự im ắng của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sau những lùm xùm ở Tây Ban Nha, diễn viên Hồng Đăng chăm chỉ xuất hiện trên mạng xã hội. Nam diễn viên chính thức mở lại trang cá nhân vào ngày 7/9, sau khoảng 2 tháng "ở ẩn" vì scandal chấn động ở trời Tây.

Sau đó, nam diễn viên này liên tục cập nhật hình ảnh cuộc sống đời thường, khi thì đi "phượt" với bạn bè, lúc tụ tập mừng sinh nhật đồng nghiệp thân thiết. Mới đây nhất, anh còn đăng bức ảnh hai vợ chồng đi du lịch vào đúng kỷ niệm 14 năm ngày cưới lên trang cá nhân, nam diễn viên Thương ngày nắng về viết: "Tròn 14 năm nắm tay bạn ấy cùng đi qua những ngày giông bão. Cảm ơn em".

Sau ồn ào, Hồng Đăng chăm chỉ hoạt động mạng xã hội. Ảnh: Internet

Cũng như Hồ Hoài Anh, sau khi trở về Việt Nam, Hồng Đăng đã đến Nhà hát Kịch Hà Nội tường trình, xin lỗi về việc ra nước ngoài không xin phép.

Trong bản tường trình, nam diễn viên trình bày lý do đi ra nước ngoài là để thăm người thân và đi du lịch ngắn ngày. Tuy nhiên, đến ngày 24/6, Hồng Đăng gặp sự cố tại Tây Ban Nha nên phải ở lại giải quyết mà không thể bay về Việt Nam như dự kiến. Đến ngày 6/8, nam diễn viên mới về đến Việt Nam.

"Qua bản tường trình, ông Lê Hồng Đăng nhận thức được việc thiếu sót trong vấn đề hoàn thành thủ tục xin nghỉ phép đi nước ngoài đối với đơn vị. Ông Lê Hồng Đăng đã gửi lời xin lỗi đến ban Giám đốc Nhà hát và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước vi phạm của mình", lãnh đạo Nhà hát cho hay.