Gương mặt Elly Trần ngày càng khác lạ, nhiều người tiếc nuối cho nhan sắc mỹ nhân đình đám một thời

Khuôn mặt sưng và khác lạ của Elly Trần khiến dân mạng "dụi mắt" nhiều lần vẫn không thể nhận ra.

Elly Trần không còn là cái tên quá xa lạ với khán giả Việt. Là một trong những hot girl đời đầu, song mỹ nhân gây dấu ấn với công chúng bởi ngoại hình như búp bê. Tuy nhiên, nữ diễn viên sinh năm 1987 cũng nhiều lần khiến fan bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo lạ lẫm. Elly Trần gây hoang mang khi liên tục xuất hiện với ngoại hình lạ lẫm. Ảnh: FBNV Nửa đầu năm 2022, Elly Trần liên tục khiến dân tình xôn xao khi xuất hiện với ngoại hình khác lạ. Mới đây, nữ diễn viên đăng ảnh cùng 2 con trên trang cá nhân và tiếp tục gây chú ý với ngoại hình thay đổi.

Hình ảnh mới nhất của bà mẹ 2 con khiến nhiều người hoang mang. Ảnh: FBNV Khuôn mặt hơi sưng và đơ cứng của Elly Trần khiến các fan cho rằng cô đã can thiệp thẩm mỹ để ngoại hình trẻ trung hơn. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối cho nhan sắc xinh đẹp một hời của bà mẹ 2 con. "Ủa, tiếc quá"; "Không nhận ra Elly Trần luôn"; "Không biết dạo này sao nhìn lạ mà tăng cân mất kiểm soát hay sao ấy, chụp ảnh sửa dùng app nhoè luôn"; "Elly Trần nay nhìn lạ quá"; "Elly Trần của tôi"... cư dân mạng bình luận.

Người hâm mộ tiếc nuối cho nhan sắc hotgirl đình đám một thời. Ảnh: Chụp màn hình Đứng trước nhiều ý kiến trái chiều, Elly Trần không ngại lên tiếng giải thích về sự thay đổi nhan sắc hiện tại. Cô đáp lại: "Mẹ con nhà người ta đời thường sinh hoạt ở nhà, mặt mộc mà da dẻ trắng hồng vậy mà có người chê, thôi cũng lạy. Mẹ sắp nhỏ chỉ được nhiêu đó thôi, không hơn được nữa". Trước đó, Elly Trần nhiều làn vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ như gọi cằm vline, cắt mí, tiêm môi, tiêm má baby... Tuy nhiên, nữ diễn viên luôn phủ nhận chuyện thẩm mỹ. Thậm chí, cô còn hài hước đáp lại: "Ngoài việc chuyển đổi giới tính thì chị không làm gì hết nha em". Ngoài hình thay đổi của Elly Trần thười gian qua nhận được sự quan tâm. Ảnh: FBNV Hiện tại, dù đã ở tuổi 35 nhưng Elly Trần vẫn rất chú trọng việc giữ gìn nhan sắc, vẻ ngoài trẻ đẹp, quyến rũ. Cô tích cực ăn chay, rèn luyện thể thao, chăm sóc cơ thể và không ngại chia sẻ những hình ảnh nóng bỏng trên mạng xã hội. Chính vì vậy, Elly Trần hiện vẫn được coi là một trong những bà mẹ 2 con hot nhất showbiz Việt. Sinh năm 1987, Elly Trần tham gia lĩnh vực người mẫu và một số dự án phim. Tuy nhiên, cô được công chúng biết tới nhiều hơn qua những hình ảnh quyến rũ, táo bạo. Tháng 8/2013, diễn viên Tiểu thư vào bếp sinh con gái đầu lòng Cadie Mộc Trà. Đầu năm 2016, Elly Trần mang bầu lần 2 và sinh bé trai tên Alfie. Sau khi sinh con, Elly Trần hạn chế tham gia hoạt động giải trí, tập trung chăm sóc gia đình và kinh doanh.

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