Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sắm đồng hồ 7 tỷ đồng sau khi kết hôn với con trai bầu Hiển, xứng danh nàng dâu nhà tài phiệt?

Qua những khung ảnh mà anh chồng của nàng hậu tiết lộ thì có thể thấy, Đỗ Mỹ Linh rất được lòng gia đình chồng.

Đỗ Mỹ Linh là tâm điểm trong suốt thời gian qua vì có đám cưới với chồng doanh nhân Vinh Quang. Tối 23/10, cô dâu chú rể nổi tiếng đã có một hôn lễ long trọng. Sau 2 tuần bước chân vào hào môn, cuộc sống của Hoa hậu Việt Nam 2016 nhận được sự quan tâm.

Ngay khi dòng trạng thái được đăng tải, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng đáp lại tình cảm bằng lời cảm thán: "Ôi ngọt ngào quá". Doanh nhân Đỗ Quang Vinh còn vui vẻ nói: "Từ giờ đi đâu cũng có nhau".

Mới đây, doanh nhân Đỗ Quang Vinh đã hạnh phúc khoe ảnh vợ chồng Đỗ Mỹ Linh chụp ảnh cùng mình và con. Anh chồng Hoa hậu còn nói một câu thân thiết: "Hạnh phúc khi gia đình có thêm người em dâu".

Bên cạnh tình cảm gắn bó của nàng Hậu với nhà chồng, nhiều netizen tinh mắt nhanh chóng nhận ra, đây là lần đầu tiên người đẹp trưng diện món phụ kiện mới toanh, mức giá thì khiến nhiều người "choáng" nặng.

Không khó để nhận ra rằng chiếc đồng hồ của Đỗ Mỹ Linh đeo có giá trị rất lớn - nếu không nói là "siêu to khổng lồ" nhất trong mọi món hàng hiệu mà nàng Hậu từng ướm lên mình.

Đây là chiếc Richald Mille 07-01 Snow Setting, giá xấp xỉ 7 tỷ đồng. Đỗ Mỹ Linh từng bị một người anh thân quen trong làng mốt gọi đùa là "Hoa hậu nghèo nhất Việt Nam". Thế nhưng với món hàng hiệu này thì xem ra danh xưng trên đã tan tành mây khói.

Trước kia trong các sự kiện, Đỗ Mỹ Linh cũng thường sử dụng đồng hồ làm phụ kiện nhưng trị giá không đắt đỏ như chiếc đồng hồ này.

Cuộc sống hào môn của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã bắt đầu hai tuần nhưng với cô mọi thứ đều nhẹ nhàng. Hoa hậu Việt Nam 2016 tiết lộ cô rất hạnh phúc vì được nhà chồng tôn trọng.

"Chồng và gia đình bên chồng không cấm đoán hay ép tôi phải đi theo định hướng nào. Anh Quang luôn ủng hộ và đặt niềm tin ở tôi. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng khi mình đã có gia đình, mái ấm riêng thì việc hoạt động showbiz cũng phải cân nhắc. Tôi phải lựa chọn xem hoạt động nào phù hợp với bản thân ở thời điểm hiện tại rồi đưa ra quyết định", Đỗ Mỹ Linh nói.

Đỗ Mỹ Linh còn thể hiện tình cảm thân thiết với mẹ chồng ngay trong hôn lễ khi cô nói lời cảm ơn đến bà. Người đẹp gọi mẹ chồng là "mẹ Hòa" một cách rất tự nhiên. Điều đó cho thấy, Đỗ Mỹ Linh và gia đình chồng đã thân thiết từ lâu. Và cả 2 bên đều có quan hệ rất tốt đẹp.

Doanh nhân Đỗ Vinh Quang cũng dành nhiều tình cảm cho vợ. Anh gọi Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh là "định mệnh của cuộc đời". Doanh nhân cũng là người chủ động chia sẻ với vợ mọi cảm xúc trong cuộc sống.

Có tin đồn Đỗ Mỹ Linh sau khi kết hôn với chồng đại gia, cô sẽ ở ẩn và ít xuất hiện như nhiều Hoa hậu khác. Tuy nhiên, người đẹp Hà thành trước đó đã tiết lộ cô sẽ vẫn tiếp tục công việc trong showbiz lẫn lĩnh vực truyền hình.

"Tôi vẫn tiếp tục công việc biên tập viên Ban thể thao ở VTV. Tôi nghĩ đó là lựa chọn phù hợp cho mình ở hiện tại cũng như trong tương lai. Công việc này còn là cái duyên với tôi nữa. Làm việc trong lĩnh vực thể thao, tôi và chồng sắp cưới có thêm tiếng nói chung, sự quan tâm và sở thích chung nữa", cô chia sẻ.